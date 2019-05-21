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أسعار التكييفات | متابعة شهرية لأحدث الأسعار في مصر – مايو 2019

كتب محمد هلال آخر تحديث
أسعار التكييفات | متابعة شهرية لأحدث الأسعار في مصر – مايو 2019

تقرير مفصل وشامل نُقدمه إليكم ليرصد أسعار كافة ماركات التكييفات بالسوق المصرية كل شهر للعام 2019، فمع التغيرات المستمرة بأسعار التكييفات نظراً لتغير أسعار مُدخلات الإنتاج المُختلفة بشكل شبه شهري، وجب علينا أن نتابع الأسعار الخاصة بالتكييفات شهر بشهره .

وهذا سوف يتحقق بشكل دقيق وفق بيانات السوق عبر هذا التقرير المفصل عن الأسعار والذي نقدمه إليكم حسب العوامل العامة المُحددة لأسعار المكيفات بمصر للعام 2019 .. فإليكم التفاصيل .

أسعار التكييفات بمصر مايو 2019

والأن بيان مُفصل عبر الجدول التالى يشمل منظومة المتابعة الشهرية لأسعار التكييفات بمختلف الماركات بالسوق المصرى مع التحديثات اليومية التى يتم وضعها وفق الرصد اليومى للأسعار حسب أخبار وبيانات سوق الأجهزة الكهربائية والمنزلية المصرية 2019 .

والرصد يشمل أشهر وأهم الماركات المتواجدة بالسوق المصرى من شارب وفريش وكاريير وميديا وإل جى وسامسونج ويونيون اير ووايت ويل وغيرها .

موديل وماركة

التكييف

 مواصفات التكييف سعر التكييف

شهر مايو 2019
تكييف شارب الحجم : واحد ونص حصان

تبريد فقط

 8200

جنيه
تكييف شارب الحجم : 1.5 حصان

تبريد مع تدفئة

 9000

جنيه
تكييف فريش الحجم : 1.25 حصان

تبريد فقط

 6900

جنيه
تكييف فريش الحجم : واحد ونص حصان

إمكانيات التبريد فقط

 7500

جنيه
تكييف فريش الحجم : 1.5 حصان

إمكانيات التبريد وأيضاً التدفئة

 8700

جنيه
تكييف كاريير الحجم : واحد ونص حصان

إمكانيات التبريد وفقط

 9600

جنيه
تكييف كاريير الحجم : 1.5 حصان

إمكانيات ساخن مع بارد

 9950

جنيه
تكييف ميديا الحجم واحد ونص حصان

إمكانيات بارد فقط

 7550

جنيه
تكييف ميديا الحجم 1.5 حصان

إمكانيات ساخن وبارد

 8700

جنيه
تكييف يونيون اير إمكانيات البارد فقط

الحجم : 1.5 حصان

 6700

جنيه
تكييف يونيون اير الحجم : واحد ونص حصان

مع إمكانيات تبريد و تدفئة

 7100

جنيه
تكييف إل جى الحجم : واحد ونص حصان

تبريد

 8700

جنيه
تكييف إل جى الحجم واحد ونص حصان

تدفئة وتبريد

 9150

جنيه
تكييف سامسونج الحجم : 1.5 حصان

يبرد فقط

 7800

جنيه
تكييف سامسونج الحجم : 1.5 حصان

يبرد مع التدفئة

 8900

جنيه
تكييف وايت ويل الحجم : واحد ونص حصان

تبريد

 7600

جنيه
تكييف وايت ويل الحجم : واحد ونص حصان

تبريد وأيضا تدفئة

 8000

جنيه
تكييف شارب الحجم : إثنين وربع حصان

تبريد

 11100

جنيه
تكييف شارب الحجم : إثنين وربع حصان

تدفئة

 11600

جنيه
تكييف فريش الحجم : 2.25 حصان

تبريد وأيضاً تدفئة

 12000

جنيه
تكييف كاريير الحجم : إثنين وربع حصان

تبريد

 12200

جنيه
تكييف كاريير الحجم : إثنين وربع حصان

تبريد مع تدفئة

 12800

جنيه
تكييف ميديا ميراكو الحجم : 2.25 حصان

تبريد

 10400

جنيه
تكييف ميديا ميراكو الحجم : إثنين وربع حصان

إمكانيات تبريد + تدفئة

 11500

جنيه
تكييف يونيون اير الحجم : 2.25 حصان

تبريد

 10400

جنيه
تكييف يونيون اير الحجم : 2.25 حصان

تبريد + تدفئة

 11000

جنيه
تكييف L.G الحجم : إثنين وربع حصان

تبريد

 15300

جنيه
تكييف L.G الحجم : إثنين وربع حصان

تبريد وأيضاً تدفئة

 15700

جنيه
تكييف سامسونج الحجم : 2.25 حصان

تبريد

 11300

جنيه
تكييف سامسونج الحجم : 2.25 حصان

تبريد مع التدفئة

 12600

جنيه
تكييف وايت ويل الحجم : إثنين وربع حصان

تبريد

 9500

جنيه
تكييف وايت ويل الحجم : إثنين وربع حصان

تبريد+تدفئة

 10000

جنيه
تكييف شارب الحجم ثلاثة حصان

تبريد

 13000

جنيه
تكييف شارب الحجم ثلاثة حصان

تدفئة مع التبريد

 13900

جنيه
تكييف فريش الحجم : 3 حصان

تبريد

 12000

جنيه
تكييف فريش الحجم : ثلاثة حصان

تدفة وتبريد

 12850

جنيه
تكييف كاريير الحجم : 3 حصان

بارد

 13700

جنيه
تكييف كاريير الحجم : ثلاثة حصان

إمكانيات التبريد + التدفئة

 14700

جنيه
تكييف ميديا ميراكو الحجم : ثلاثة حصان

تبريد

 12250

جنيه
تكييف ميديا ميراكو الحجم : ثلاثة حصان

إمكانيات التبريد مع التدفئة

 13500

جنيه
تكييف يونيون اير الحجم : ثلاثة حصان

إمكانيات بارد

 11800

جنيه
تكييف يونيون اير القدرة ثلاثة حصان

إمكانيات البارد والساخن

 12300

جنيه
تكييف إل جى القدرة 3 حصان

تبريد

 16000

جنيه
تكييف إل جى القدرة 3 حصان

تبريد+ مع الساخن

 17000

جنيه
تكييف سامسونج القدرة : ثلاثة حصان

تبريد

 13300

جنيه
تكييف سامسونج القدرة : ثلاثة حصان

تبريد وأيضاً تدفئة

 14200

جنيه
تكييف وايت ويل القدرة : 3 حصان

تبريد

 11850

جنيه
تكييف وايت ويل القدرة : ثلاثة حصان

تبريد وايضا تدفئة

 12300

جنيه

للتعرف على كافة عروض التكييفات فى مصر من هنا 

أحدث عروض أسعار التكييفات بالسوق الآن

إليكم أحدث عروض الأسعار المطروحة الآن من موديلات التكييفات وماركاتها المختلفة، وسوف نعرضها إليكم تباعاً حسب كل بيان وارد من أسواق مصر للتكييفات :

  • سعر تكييف شارب 1.5 حصان، الوضع بارد، بدون البلازما متواجد الآن بالسوق بسعر 7280 جنيه .
  • سعر تكييف شارب بارد/ساخن من شارب بحجم 1.5 ولا يتوافر فيه تقنيات البلازما مُقدم بسعر 7980 جنيه .

ومن الملاحظ ان تراجع أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بداية من فبراير 2019 ومستمر حتى الآن لشهر مايو 2019 قد يكون لها تأثير ايجابي لصالح المستهلك المصري فيما يتعلق بتراجع أسعار التكييفات، ولكن يظل الحاكم الأهم هو متوسط أسعار التكييفات خلال موسم زيادة الطلب في شهو الصيف الساخنة .

وبذلك يتم تقرير متابعة الأسعار الخاصة بالمكيفات بشكل شهرى، وبالتأكيد سوف تظل المتابعة مستمرة لرصد ونشر كافة التحديثات التى قد تطرأ على الأسعار داخل أسواق ومتاجر التكييفات بمصر للعام 2019 وفق متابعة الشهر .

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عن الكاتب

محمد هلال

كاتب صحفي بموقع " نجوم مِصرية " الإخباري، أُفضل كثيراً العمل في إعداد التقارير والتحقيقات الصحفية، أهوى متابعة الأحداث العالمية والبرامج الوثائقية، أرى العالم جميلاً كلما كان واضحاً بالمعلومة والمعرفة . للتواصل وإبداء الرأي : [email protected]

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