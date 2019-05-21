أسعار التكييفات | متابعة شهرية لأحدث الأسعار في مصر – مايو 2019

تقرير مفصل وشامل نُقدمه إليكم ليرصد أسعار كافة ماركات التكييفات بالسوق المصرية كل شهر للعام 2019، فمع التغيرات المستمرة بأسعار التكييفات نظراً لتغير أسعار مُدخلات الإنتاج المُختلفة بشكل شبه شهري، وجب علينا أن نتابع الأسعار الخاصة بالتكييفات شهر بشهره .
وهذا سوف يتحقق بشكل دقيق وفق بيانات السوق عبر هذا التقرير المفصل عن الأسعار والذي نقدمه إليكم حسب العوامل العامة المُحددة لأسعار المكيفات بمصر للعام 2019 .. فإليكم التفاصيل .
أسعار التكييفات بمصر مايو 2019
والأن بيان مُفصل عبر الجدول التالى يشمل منظومة المتابعة الشهرية لأسعار التكييفات بمختلف الماركات بالسوق المصرى مع التحديثات اليومية التى يتم وضعها وفق الرصد اليومى للأسعار حسب أخبار وبيانات سوق الأجهزة الكهربائية والمنزلية المصرية 2019 .
والرصد يشمل أشهر وأهم الماركات المتواجدة بالسوق المصرى من شارب وفريش وكاريير وميديا وإل جى وسامسونج ويونيون اير ووايت ويل وغيرها .
|موديل وماركة
التكييف
|مواصفات التكييف
|سعر التكييف
شهر مايو 2019
|تكييف شارب
|الحجم : واحد ونص حصان
تبريد فقط
|8200
جنيه
|تكييف شارب
|الحجم : 1.5 حصان
تبريد مع تدفئة
|9000
جنيه
|تكييف فريش
|الحجم : 1.25 حصان
تبريد فقط
|6900
جنيه
|تكييف فريش
|الحجم : واحد ونص حصان
إمكانيات التبريد فقط
|7500
جنيه
|تكييف فريش
|الحجم : 1.5 حصان
إمكانيات التبريد وأيضاً التدفئة
|8700
جنيه
|تكييف كاريير
|الحجم : واحد ونص حصان
إمكانيات التبريد وفقط
|9600
جنيه
|تكييف كاريير
|الحجم : 1.5 حصان
إمكانيات ساخن مع بارد
|9950
جنيه
|تكييف ميديا
|الحجم واحد ونص حصان
إمكانيات بارد فقط
|7550
جنيه
|تكييف ميديا
|الحجم 1.5 حصان
إمكانيات ساخن وبارد
|8700
جنيه
|تكييف يونيون اير
|إمكانيات البارد فقط
الحجم : 1.5 حصان
|6700
جنيه
|تكييف يونيون اير
|الحجم : واحد ونص حصان
مع إمكانيات تبريد و تدفئة
|7100
جنيه
|تكييف إل جى
|الحجم : واحد ونص حصان
تبريد
|8700
جنيه
|تكييف إل جى
|الحجم واحد ونص حصان
تدفئة وتبريد
|9150
جنيه
|تكييف سامسونج
|الحجم : 1.5 حصان
يبرد فقط
|7800
جنيه
|تكييف سامسونج
|الحجم : 1.5 حصان
يبرد مع التدفئة
|8900
جنيه
|تكييف وايت ويل
|الحجم : واحد ونص حصان
تبريد
|7600
جنيه
|تكييف وايت ويل
|الحجم : واحد ونص حصان
تبريد وأيضا تدفئة
|8000
جنيه
|تكييف شارب
|الحجم : إثنين وربع حصان
تبريد
|11100
جنيه
|تكييف شارب
|الحجم : إثنين وربع حصان
تدفئة
|11600
جنيه
|تكييف فريش
|الحجم : 2.25 حصان
تبريد وأيضاً تدفئة
|12000
جنيه
|تكييف كاريير
|الحجم : إثنين وربع حصان
تبريد
|12200
جنيه
|تكييف كاريير
|الحجم : إثنين وربع حصان
تبريد مع تدفئة
|12800
جنيه
|تكييف ميديا ميراكو
|الحجم : 2.25 حصان
تبريد
|10400
جنيه
|تكييف ميديا ميراكو
|الحجم : إثنين وربع حصان
إمكانيات تبريد + تدفئة
|11500
جنيه
|تكييف يونيون اير
|الحجم : 2.25 حصان
تبريد
|10400
جنيه
|تكييف يونيون اير
|الحجم : 2.25 حصان
تبريد + تدفئة
|11000
جنيه
|تكييف L.G
|الحجم : إثنين وربع حصان
تبريد
|15300
جنيه
|تكييف L.G
|الحجم : إثنين وربع حصان
تبريد وأيضاً تدفئة
|15700
جنيه
|تكييف سامسونج
|الحجم : 2.25 حصان
تبريد
|11300
جنيه
|تكييف سامسونج
|الحجم : 2.25 حصان
تبريد مع التدفئة
|12600
جنيه
|تكييف وايت ويل
|الحجم : إثنين وربع حصان
تبريد
|9500
جنيه
|تكييف وايت ويل
|الحجم : إثنين وربع حصان
تبريد+تدفئة
|10000
جنيه
|تكييف شارب
|الحجم ثلاثة حصان
تبريد
|13000
جنيه
|تكييف شارب
|الحجم ثلاثة حصان
تدفئة مع التبريد
|13900
جنيه
|تكييف فريش
|الحجم : 3 حصان
تبريد
|12000
جنيه
|تكييف فريش
|الحجم : ثلاثة حصان
تدفة وتبريد
|12850
جنيه
|تكييف كاريير
|الحجم : 3 حصان
بارد
|13700
جنيه
|تكييف كاريير
|الحجم : ثلاثة حصان
إمكانيات التبريد + التدفئة
|14700
جنيه
|تكييف ميديا ميراكو
|الحجم : ثلاثة حصان
تبريد
|12250
جنيه
|تكييف ميديا ميراكو
|الحجم : ثلاثة حصان
إمكانيات التبريد مع التدفئة
|13500
جنيه
|تكييف يونيون اير
|الحجم : ثلاثة حصان
إمكانيات بارد
|11800
جنيه
|تكييف يونيون اير
|القدرة ثلاثة حصان
إمكانيات البارد والساخن
|12300
جنيه
|تكييف إل جى
|القدرة 3 حصان
تبريد
|16000
جنيه
|تكييف إل جى
|القدرة 3 حصان
تبريد+ مع الساخن
|17000
جنيه
|تكييف سامسونج
|القدرة : ثلاثة حصان
تبريد
|13300
جنيه
|تكييف سامسونج
|القدرة : ثلاثة حصان
تبريد وأيضاً تدفئة
|14200
جنيه
|تكييف وايت ويل
|القدرة : 3 حصان
تبريد
|11850
جنيه
|تكييف وايت ويل
|القدرة : ثلاثة حصان
تبريد وايضا تدفئة
|12300
جنيه
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أحدث عروض أسعار التكييفات بالسوق الآن
إليكم أحدث عروض الأسعار المطروحة الآن من موديلات التكييفات وماركاتها المختلفة، وسوف نعرضها إليكم تباعاً حسب كل بيان وارد من أسواق مصر للتكييفات :
- سعر تكييف شارب 1.5 حصان، الوضع بارد، بدون البلازما متواجد الآن بالسوق بسعر 7280 جنيه .
- سعر تكييف شارب بارد/ساخن من شارب بحجم 1.5 ولا يتوافر فيه تقنيات البلازما مُقدم بسعر 7980 جنيه .
ومن الملاحظ ان تراجع أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بداية من فبراير 2019 ومستمر حتى الآن لشهر مايو 2019 قد يكون لها تأثير ايجابي لصالح المستهلك المصري فيما يتعلق بتراجع أسعار التكييفات، ولكن يظل الحاكم الأهم هو متوسط أسعار التكييفات خلال موسم زيادة الطلب في شهو الصيف الساخنة .
وبذلك يتم تقرير متابعة الأسعار الخاصة بالمكيفات بشكل شهرى، وبالتأكيد سوف تظل المتابعة مستمرة لرصد ونشر كافة التحديثات التى قد تطرأ على الأسعار داخل أسواق ومتاجر التكييفات بمصر للعام 2019 وفق متابعة الشهر .
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