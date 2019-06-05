المترو يستعد لاستقبال عيد الفطر ويستمر في العمل بشهر رمضان الكريم

أعلن المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لادارة وتشغيل مترو الأنفاق المهندس أحمد عبد الهادي أنه تم الانتهاء من الاستعدادات باستقبال المترو بجميع الخطوط الثلاثة أيام عيد الفطر المبارك.

أكمل المهندس أحمد عبد الهادي يتم التشديد بمترو الأنفاق لتقديمه في أفضل حالة وخدمة للجميع خلال أيام عيد الفطر المبارك، سوف تزيد عدد ساعات تشغيل المترو لتبدء من الخامسة والنصف صباحا حتي الساعة الثانية بعد منتصف الليل خلال أيام رمضان وفي عيد الفطر المبارك،وتعود عدد الساعات الرسمية للعمل في مترو الأنفاق بعد نهاية عيد الفطر في اليوم الرابع لعيد الفطر لتصبح من الساعة الخامسة والنصف صباحا حتي الواحدة في منتصف الليل.

وأكد المهندس أحمد عبد الهادي تم تشغيل جميع الخطوط باجمالي 1202 رحلة،وتم تقسيمها حيث أصبح عدد رحلات الخط الأول 414 من حلوان الى المرج،والخط الثاني من شبرا الخيمة الى المنيب وعددها 468 رحلة،والخط الثالث من العتبة حتي الأهرام وعددها 320 رحلة.

أشار عبد الهادي للشركة التابعة لمترو الأنفاق تجهيز غرفة مركزية خاصة مزودة بكاميرات مراقبة لمراقبة جميع خطوط ومحطات مترو الأنفاق ومتابعة حركة القطارات،وتجهيز فريق لمراقبة حركة الجمهور والقطارات حتي يصبح المترو اكثر امان للجميع.

أضاف المهندس أحمد عبدالهادي أنه تم زيادة عدد ساعات العمل للمترو وعدد رحلات في الخطوط الثلاثة لتسهيل الحركة داخل المترو،ويتم تواجد نقطة اسعاف داخل محطات المترو لتجنب الحوادث وحالات الاغماء والمرض وسوف تكون الخدمة الطبية والصحية للجميع مجانا في مترو الأنفاق.

أكد عبدالهادي أن القطار لم يخرج من مكانه الا بعد التأكد من الحالة الفنية للقطار تجنب الحوادث والحفاظ علي سلامة الجميع،ويتم عمل فريق طوارئ لمواجهة جميع الأعطال ويتم عمل أكمنة ثابتة وتواجدها بشكل مكثف لضبط المخالفات والحفاظ على سلامة ركاب المترو.

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