سعر الليرة التركية مقابل الدولار والليرة السورية والعملات اليوم الأربعاء 3-4-2019

نستعرض معكم سعر صرف الليرة التركية اليوم، حيث تعرض سعر الليرة التركية خلال الأشهر الأخيرة إلى انخفاض كبير، خسرت خلالها العملة التركية جزء كبير من قيمتها، خاصة مع بداية العام الجديد 2018، وما زالت الليرة تواصل خسائرها المتتالية مقابل الدولار الأمريكي، وكذلك اليورو ومختلف العملات الدولية، حيث كان يوم الجمعة الموافق 10-8-2018 من أصعب الأيام التي مرت على الليرة التركية، حيث خسرت خلالها العملة ما يقارب 20% من قيمتها خلال يوم واحد فقط، ليصل مجمل الخسائر خلال هذا العام فقط إلى ما يزيد عن 65% من قيمة الليرة التركي في العام السابق 2017.

سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار واليورو اليوم

بعد الارتفاعات المتتالية في سعر الدولار مقابل التركي شهدت اليوم أسعار الصرف حالة من الاستقرار النسبي، ارتفع خلالها سعر الليرة التركية مقابل الدولار اليوم ليصل إلى 5.6281 للبيع، وسعر 5.6222 ليرة للشراء، أيضا ارتفع سعر الليرة التركية مقابل اليورو ليصل إلى 6.3312 للبيع في مقابل 6.3249 ليرة لكل يورو اوروبي واحد للشراء.

أسعار العملات مقابل الليرة التركية اليوم

نقدم لكم من خلال جدول الأسعار التالي سعر الدولار مقابل الليرة التركية وكذلك سعر الليرة سعر العملة التركي في مقابل اليورو الأوروبي والعديد من العملات الدولية والعربية مثل الريال السعودي والليرة السورية والجنيه المصري وغيرها من العملات حيث كانت أسعار الليرة التركي اليوم على النحو التالي

العملة الأجنبية سعر المبيع مقابل الليرة تركية سعر الشراء مقابل الليرة التركي واحد دولار الأمريكي 5.6281 5.6222 واحد يورو أوروبي 6.3312 6.3249 الريال السعودي 1.4973 1.4975 الليرة السورية 0.010416 0.010204 الجنيه الاسترليني 7.4319 7.4155 الدينار الكويتي 18.4873 18.3415 الدرهم الإماراتي 1.5304 1.5293 الجنيه المصري 0.3253 03239 الدينار العراقي 0.0047 0.0046 الدينار البحريني 15.6125 14.4041 الريال القطري 1.5452 1.5433 الدينار الليبي 4.0434 4.0203 الريال العماني 14.7947 14.0450 الدينار الأردني 7.9632 7.9238

أردوغان يسعى لإنقاذ سعر صرف الليرة التركية

دعى رئيس الجمهورية التركية أردوغان، والمنتخب منذ شهور قليلة لاعتلاء سلطة الحكم، أبناء الشعب التركي إلى التخلي طواعية عن ما لديهم من عملات أجنبية، وخاصة الدولار الأمريكي، وذلك في سبيل دعم الليرة التركية، وقد صرح أردوغان أن الأزمة الحالية التي تواجهها العملة ترجع في المقام الأول إلى الحرب الاقتصادية، والتي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة بلاده، بسبب بعض القضايا الخلافية في سياسة البلدين.

الليرة التركي تقاوم قبضة الدولار الأمريكي

قد أشار أردوغان أن الدولة حالياً تعمل على الخروج من قبضة الدولار في التعاملات الدولية، وفي سبيل تحقيق ذلك الهدف تم عقد اتفاقيات اقتصادية مع عدد من دول العالم، والتي تملك الحصة الأكبر من التعاملات التجارية مع الجمهورية التركية على المستوى الدولي، على أن تتم التعاملات المالية فيما بينها من خلال العملات المحلية، وذلك بعيداً عن الدولار أو اليورو أو أي عملة أخرى، ومن هذه الدول الصين والجمهورية الروسية والجار الدولة الإيرانية وكذلك أوكرانيا، وقد دعى الرئيس التركي جميع الدول الراغبة في اتباع نفس النظام في المعاملات التجارية وخاصة الدول الأوروبية إلى عقد اتفاقيات ثنائية مماثلة، وذلك في سبيل الخروج على الهيمنة الاقتصادية للدولار الأمريكي على المستوى الدولي.

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