تحرص شركة الكهرباء في كل محافظات جمهورية مصر العربية على تقديم خدمة إلكترونية التي تعمل بالتسهيل على المواطن المشترك في الشركة إمكانية الإطلاع على فاتورة الكهرباء لشهر يوليو التي تخصه، وتوفر له العديد من الوقت والجهد، حيث قد طرحت تقنية حديثة عن طريق موقع إلكتروني يستعلم عن الفاتورة وأسلوب سدادها شهرياً، سواء قد كانت تلك الفاتورة للمنزل أو لشركة أو محل تجاري، وتم هذا بعد إنتاج مرسوم مبالغة سعر تعريفة الكهرباء لكل القطاعات منذ شهر يوليو الماضي.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر ديسمبر

قدمت شركات الكهرباء خدمة معرفة قيمة الفاتورة الشهرية لاستهلاك الكهرباء، وذلك عبر موقع وزارة الكهرباء المصرية، فبعد دخول الموقع تتبع الخطوات التالية، التي سوف نوضحها، ثم تظهر لك فاتورة الكهرباء خاصتك، سنوضح لك عزيزي القارئ موقع شركات الكهرباء في عدد من محافظات مصر للإطلاع على فاتورة الكهرباء من خلالها.

خطوات الاستعلام عن فاتورة كهرباء لشهر ديسمبر

أولا الدخول إلى موقع وزارة الكهرباء المصرية. اختيار خيارات الخدمات. اختيار الاستعلام عن الفواتير. ستظهر أسماء شركات الكهرباء في أنحاء محافظات مصر، مثل شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، فتقوم باختيار الشركة التابع لها مكان السكن المدون في فاتورة كهرباء سابقة. اختيار كلمة بحث، والانتظار قليلا ستظهر لك فاتورة الكهرباء.

فاتورة الكهرباء القاهرة لشهر ديسمبر

تختلف طريقة الاستعلام عن فاتورة كهرباء منطقة شمال القاهرة عن محافظة الإسكندرية، حيث قد تم وضع نظام مختلف لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء وتتمثل خطوات الاستعلام في الأتي:

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

الدخول عبر الموقع الإلكتروني الخاص بموقع شركة كهرباء شمال القاهرة. ثم إدخال البيانات المطلوبة منك كما هو موضح في الصورة بالأسفل، فيقوم المستعلم بكتابة الفرع، الحساب، اليومية، منطقة، إدارة. ثم الضغط على كلمة بحث.

فاتورة الكهرباء بالإسكندرية

تطرح شركة الكهرباء موقع إلكتروني يمكنك من خلاله التعرف على فاتورة الكهرباء لمحافظة الإسكندرية فمن خلال الضغط على الرابط إلكتروني تستعلم منه عن فاتورة الكهرباء ، من خلال تقديم قراءة العداد الخاص بك، حيث يظهر أمامك خياران احدهما للاستعلام والخيار الأخر عن قراءة العداد، فتقوم باختيار ما يناسبك، وتكون خطوات كما يلي :

الدخول على الموقع الإلكتروني شركة كهرباء إسكندرية. ثم الضغط على الاستعلام عن الفاتورة. إدخال الرقم الآلي. الضغط على كلمة دخول.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشركة شمال الدلتا

يتبع لشركة شمال الدلتا ثلاث محافظات وهم محافظة دمياط، محافظة الدقهلية، محافظة كفر الشيخ، ولكل من يرغب في معرفة قيمة فاتورة الكهرباء في عدد من المحافظات يمكن ذلك بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال الرابط التالي http://www.ndedco.org/Fatora.aspx، وبعد أن يقوم العميل بالتوجه إلى الموقع يتم إدخال البيانات المطلوبة ثم يقوم بالضغط على كلمة بحث، ثم تظهر بعد ذلك قيمة الفاتورة لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشركة جنوب الدلتا

تقدم شركة جنوب الدلتا موقع إلكتروني للاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء، أو تسجيل قراءة العداد فمن خلال بعض الخطوات يمكن تسجيل البيانات والاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال إرسال قراءة العداد ثم الاستعلام عن الفواتير من خلال الدخول على موقع الشركة شركة كهرباء جنوب الدلتا.

فاتورة الكهرباء في جنوب القاهرة

الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء لمنطقة جنوب القاهرة يتم من خلال موقع إلكتروني للاستعلام المباشر عن طريق الاسم ورقم العداد، فيقوم المستعلم بإتباع الخطوات التالية:

تسجيل مستخدم جديد.

الدخول على موقع الشركة الإلكتروني شركة كهرباء جنوب القاهرة.

تسجيل الدخول عن طريق مستخدم جديد.

ملء البيانات المطلوبة منك.

اختيار قائمة خدمات العملاء.

الاستعلام عن فاتورة كهرباء جنوب القاهرة.

استعلم عن فاتورة المياه لشهر ديسمبر 2018، من روابط مباشرة فاتورة مياه 2018.

استعلم عن فاتورة تليفونك الأرضي لشهر ديسمبر 2018، من روابط مباشرة لفاتورة التليفون الأرضي 2018.

قرار وزارة الكهرباء بزيادة أسعار فواتير الكهرباء

قسمت الوزارة استهلاك المواطنين للكهرباء إلى عدة أقسام، وتقسم على حسب الاستهلاك الشهري والذي يقوم العداد بحسابه وتدوينه، فتنقسم كالأتي:

الشريحة الأولى تبدأ من 0 استهلاك إلى 50 كيلو وات، يشمل سعر الكيلو وات الواحد 13 قرش.

الزيادة الأولى للشريحة الثانية تبدأ من استهلاك 51 كيلو إلى 100 كيلو وات وتبلغ سعر 22 قرش للكيلو.

الشريحة الثالثة استهلاك يبدأ من 101 إلى 200 كيلو وات يبلغ سعر 27 قرش للكيلو.

الشريحة الرابعة استهلاك من 210 إلى 350 كيلو وات بسعر 55 قرش للكيلو.

الشريحة الخامسة استهلاك يبدأ من 351 إلى 650 كيلو وات بسعر 75 قرش للكيلو

تعرف على طريقة تقديم الشكاوى من المواطنين للشركة الكهرباء

طرحت وزارة الكهرباء خدمة أخرى وهي تقديم شكاوى المواطنين أو العاملين داخل الشركة أو شكوى بارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء أو سرقة تيار كهربي، فتقوم شركة الكهرباء بالاطلاع على الشكوى المقدمة وتقسيمها، عبر موقع خدمة نظام شكاوى قطاع الكهرباء والطاقة، والرد عليها من خلال بيانات مقدم الشكوى.

زيادة أسعار الكهرباء في شهر يوليو الماضي