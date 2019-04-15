الأوراق المطلوبة للحصول علي معاش تكافل و كرامة

بعد إعلان وزارة التضامن الأجتماعي عن برنامج تكافل وكرامة إليكم الأوراق و المستندات المطلوبة للحصول علي معاش تكافل وكرامة
المستندات المطلوبة للحصول علي معاش تكافل وكرامة
يتوجه طالب الحصول علي معاش للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن الحالي ويقدم اليهم المستندات التالية:
- صور بطاقة الرقم القومى علي ان تكون سارية و بنفس العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.
- صور من قسيمة الزواج أو الطلاق.
- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة و يراعي فيها ان تكون مميكنة (شهادة كمبيوتر) وذلك للأفراد أقل من 18 سنه.
- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.
- قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.
- كود كشف الاعاقة من اللجان الطبيه فى حالة وجود المرض المزمن والأعاقة.
- صورة شهادات الوفاة سواء الزوج / الزوجة للأرامل.
- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على وجود الانفصال.
- صورة اقرار الوصاية للأيتام.
- صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب او الام
شروط وأحكام التقدم للحصول علي المعاش
1- أن لا يكون الزوج/الزوجه او المسن/ العاجز يعمل بالحكومة او القطاع العام او بالقطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه او ان يتقاضى معاش تأمينى او مساعدة ضمانية
2- أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج “تكافل” لديها أبناء من حديثي الولادة حتي سن الثمانية عشر عاما، علي أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة
3- تقديم كافة المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات ميلاد وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة او الهجر وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أوغيرها من الوثائق المطلوبة
4- أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج “كرامة” من المسنين بعمر يبدأ من 65 عام أو من أصحاب عجز أومرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذي لاينالون الرعاية من الأب أوالأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أوأبعد من ذلك
التعليقات