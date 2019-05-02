الأهلي يفوز علي طلائع الجيش بهدفين لهدف في وقت قاتل

نجح فريق الأهلي في تحقيق فوزا رائع في الوقت القاتل على طلائع الجيش،حقق فيها هدفين لهدف،احرز علي معلول في الدقيقة 90 الهدف القاتل.

وبهذا الفوز،حصل الأهلي 64 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بالتساوي في النقاط مع

المتصدر، بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة 34 في المركز الـ13.