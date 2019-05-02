الأهلي يفوز علي طلائع الجيش بهدفين لهدف في وقت قاتل

نجح فريق الأهلي في تحقيق فوزا رائع في الوقت القاتل على طلائع الجيش،حقق فيها هدفين لهدف،احرز علي معلول في الدقيقة 90 الهدف القاتل. وبهذا الفوز،حصل الأهلي 64 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بالتساوي في النقاط مع بيراميدز المتصدر، بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة 34 في المركز الـ13.
والأهلي تقدم على طلائع الجيش في الدقيقة 44 بهدف للمهاجم المغربي وليد أزارو، ثم تعادل الطلائع في الدقيقة 55 من ركلة جزاء نفذها إسلام جمال، قبل أن يسجل معلول هدف فوز المارد الأحمر في الدقيقة 90.
بدأت المباره بمستوى عادي ومتوسط من الفريقين، بدء الأهلي في الهجوم علي المرمى في الدقيقة 20، بعد أن لعب السولية عرضية أرضية من ناحية اليسار، قابلها أزارو بتسديدة ذهبت خارج الملعب، حسب ما ذكر موقع “في الجول”.وفي الدقيقة الأخيرة في الشوط الأول احرز الهدف الأول بتمريرة طولية من صالح جمعة إلى جيرالدو، الذي اصطدم مع محمد بسام وأوصل الكرة إلى أزارو أمام الشباك الخالية ليضعها في المرمى.
واستمر الأهلي في محاولات الهجوم حتى الدقيقة 90، بفضل معلول، الذي استلم الكرة خارج منطقة الجزاء وأطلق تسديدة صاروخية استقرت في شباك محمد بسام.
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