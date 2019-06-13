الآن استعلم عن نتائج “السانكيام” شهادة التعليم الابتدائى الجزائر 2019 برقم التسجيل

يكثر البحث الان عن نتائج “السانكيام” شهادة التعليم الابتدائى 2019 بالجزائر والتي سيتم الاعلان عنها خلال ساعات قليلة، و سوف تؤكد وزارة التربية الوطنية بالجزائر اليوم عمليات التصحيح فى جميع الولايات الجزائرية هذا وقد بدأ التصحيح فى الأول من شهر يونيو جوان، واستمرتعمليات تصحيح اجابات الامتحانات عشرة أيام كاملة.

ومن المقرر اليوم الخميس ظهور نتائج السانكيام وتعلن وزارة التربية الوطنية الجزائر دورة جوان يونيو، كانت الامتحانات قد أقيمت خلال يوم واحدن حيث امتحن الطلاب فى ثلاث مواد فقط، هى اللغة العربية و اللغة الفرنسية و الرياضيات، يمكن الآن الاستعلام عن نتيجة السانكيام عبر هذا الرابط برقم التسجيل.

رابط نتيجة شهادة التعليم الابتدائى 2019

الإستعلام عن نتائج الشهادة الابتدائية السانكيام سيتم اعلانها رسميا من خلال وزارة التربية الوطنية في الجزائر نتائج الابتدائى2018/2019، من رابط مباشر هو موقع الديوان الوطنى للامتحانات، و يمكن الإستعلام عن النتائج بادخال الرقم السري للطالب ورقم التسجيل، هذا وقد اشارت المؤشرات الأولى للنتيجة الي ارتفاع نسبة النجاح بين الطلاب هذا العام،الآن برقم التسجيل cinq onec dz .

الان رابط نتائج السانكيام دورة 2019

سوف يتم الاعلان عن نتائج الابتدائي بالجزائر وهي ما يسمى أيضا نتائج السانكيام 2019 في جميع الولايات الجزائرية موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات المرفق رابط فى التقرير لجميع الولايات التالية:-

نتائج ولاية سطيف نتائج ولاية سعيدة نتائج ولاية سكيكدة نتائج ولاية سيدي بلعباس نتائج ولاية عنابة نتائج ولاية قالمة نتائج ولاية قسنطينة نتائج ولاية المدية نتائج ولاية مستغانم نتائج ولاية المسيلة نتائج ولاية معسكر نتائج ولاية ورقلة نتائج ولاية وهران

كيفية الإستعلام عن نتائج شهادة التعليم الإبتدائي

تعلن نتائج الشهادة الإبتدائية بجميع الولايات والمدن الجزائرية عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات بالطريقة التالية :

الدخول على رابط الديوان الوطني للإمتحانات و المسابقات

ثم إدخال اسم المستخدم و الرقم السري.

ثم الضغط على كلمة استظهار النتيجة، فتظهر النتيجة مفصلة.

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