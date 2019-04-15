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اكلات شم النسيم 2019 متوفرة في فتح الله جملة ماركت

كتب محمد عبد الرازق آخر تحديث

أعلنت اسواق فتح الله ماركت عن مأكولات شم النسيم 2019 المختلفة بدءاً الاثنين 15-4-2019 م وحتى يوم الاثنين 29-4-2019 م.

حيث يحتفل المصريين بيوم شم النسيم هذا العام يوم الاثنين 29 ابريل 2019 م وهو عطلة رسمية واجازة لجميع العاملين بالدولة .

أسعار أغذية شم النسيم 2019 فتح الله جملة ماركت

  • فسيخ كامل سعر الكيلو 150 جنية .
  • روز جاردن تونة نفتتة 140 جرام *4 قطع بسعر 38 جنية .
  • روز جاردن سردين نباتي 125 عادي / حار سعر القطعة 8.5 جنية .
  • تي سي بوي 185 جرام مفتتة عادي / حار بسعر 11.5 جنية .
  • روز جاردن حامض ليمون 200 مل سعر القطعة 9.5 جنية .
  • ثري ام تونة مفتتة 140 جرام *4 قطع بسعر 38 جنية .
  • دولفين تونة 200 جرام قطعة واحدة *3 قطع بسعر 59 جنية .
  • سمر مون فيليه سردين 330 جرام سعر القطعة 29.5 جنية .
  • زيت زيتون وادي فود 1 لتر +250 ممتاز هدية بسعر 170 جنية .
  • جاردنيو خل 1 لتر سعر القطعة 5 جنية .
  • ثري ام تونة قطع 1715 جرام بسعر 156 جنية .
  • بلازا انشوجة 50 جرام سعر القطعة 16.5 جنية .
  • سردين فاكيوم سعر الكيلو 55 جنية .
  • روز جاردن تونة قطع 140 جرام *3 قطع + مفتتة هدية بسعر 43.5 جنية .
  • بانيه بالوزن بريمو /فرجللو سعر الكيلو 42 جنية .
  • سمر مون فليه رنجة 330 جرام بسعر 36 جنية .
  • روز جاردن سردين طماطم حار 350 جرام بسعر 15.75 جنية .
  • روز جاردن تونة مفتتة 140 جرام * 4 قطع بسعر 38 جنية .
  • ثري ام تونة قطع 140 جرام * 4 قطع بسعر 59 جنية .
  • ترمس حلو بسعر 21 جنية .
  • دولفين تونة 200 جرام قطعة واحدة * 3 قطع بسعر 59 جنية .
  • تي سي بوي 185 جرام مفتتة عادي / حار سعر العرض 11.5 جنية .
  • روز حاردن تونة فصوص 140 جرام *3 قطع + مفتتة هدية بسعر 48 جنية .
  • روز جاردن سردين طماطم 140 جرام بسعر 6.5 جنية .
  • روز جاردن تونة قطعة واحدة 185 جرام *3 قطع + انقرة هدية بسعر 60 جنية .
  • ثري ام تونة قطع 140 جرام *4 قطع بسعر 59 جنية .
  • رنجة بالوزن سعر الكيلو 25 جنية .

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981 خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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