اكلات شم النسيم 2019 متوفرة في فتح الله جملة ماركت

أعلنت اسواق فتح الله ماركت عن مأكولات شم النسيم 2019 المختلفة بدءاً الاثنين 15-4-2019 م وحتى يوم الاثنين 29-4-2019 م.

حيث يحتفل المصريين بيوم شم النسيم هذا العام يوم الاثنين 29 ابريل 2019 م وهو عطلة رسمية واجازة لجميع العاملين بالدولة .

أسعار أغذية شم النسيم 2019 فتح الله جملة ماركت

فسيخ كامل سعر الكيلو 150 جنية .

روز جاردن تونة نفتتة 140 جرام *4 قطع بسعر 38 جنية .

روز جاردن سردين نباتي 125 عادي / حار سعر القطعة 8.5 جنية .

تي سي بوي 185 جرام مفتتة عادي / حار بسعر 11.5 جنية .

روز جاردن حامض ليمون 200 مل سعر القطعة 9.5 جنية .

ثري ام تونة مفتتة 140 جرام *4 قطع بسعر 38 جنية .

دولفين تونة 200 جرام قطعة واحدة *3 قطع بسعر 59 جنية .

سمر مون فيليه سردين 330 جرام سعر القطعة 29.5 جنية .

زيت زيتون وادي فود 1 لتر +250 ممتاز هدية بسعر 170 جنية .

جاردنيو خل 1 لتر سعر القطعة 5 جنية .

ثري ام تونة قطع 1715 جرام بسعر 156 جنية .

بلازا انشوجة 50 جرام سعر القطعة 16.5 جنية .

سردين فاكيوم سعر الكيلو 55 جنية .

روز جاردن تونة قطع 140 جرام *3 قطع + مفتتة هدية بسعر 43.5 جنية .

بانيه بالوزن بريمو /فرجللو سعر الكيلو 42 جنية .

سمر مون فليه رنجة 330 جرام بسعر 36 جنية .

روز جاردن سردين طماطم حار 350 جرام بسعر 15.75 جنية .

روز جاردن تونة مفتتة 140 جرام * 4 قطع بسعر 38 جنية .

ثري ام تونة قطع 140 جرام * 4 قطع بسعر 59 جنية .

ترمس حلو بسعر 21 جنية .

دولفين تونة 200 جرام قطعة واحدة * 3 قطع بسعر 59 جنية .

تي سي بوي 185 جرام مفتتة عادي / حار سعر العرض 11.5 جنية .

روز حاردن تونة فصوص 140 جرام *3 قطع + مفتتة هدية بسعر 48 جنية .

روز جاردن سردين طماطم 140 جرام بسعر 6.5 جنية .

روز جاردن تونة قطعة واحدة 185 جرام *3 قطع + انقرة هدية بسعر 60 جنية .

ثري ام تونة قطع 140 جرام *4 قطع بسعر 59 جنية .

رنجة بالوزن سعر الكيلو 25 جنية .

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