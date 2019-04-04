اسعار ياميش رمضان 2019 في فتح الله جملة ماركت

اعلنت سلسلة اسواق جملة ماركت عن توفر ياميش رمضان 1440 هـ / 2019 م بدءاً من يوم الخميس 4 ابريل 2019 في فروعه المختلقة , كما تتوفر شنطة الياميش التى تضم الانواع المختلفة منه.

زبيب مصري سعر الكيلو 38 جنية .

جوز هند سعر الكيلو 38 جنية .

قمر الدين مصري سعر القطعة 10 جنية .

قمر الدين سوري سعر القطعة 19 جنية .

قراصيا مغربي سعر الكيلو 65 جنية .

مشمشية سعر الكيو 65 جنية .

روز جاردن تين مدور سعر القطعة 19.5 جنية .

بلح أسواني سعر الكيلو 10 جنية .

بندق قلب سعر الكيلو 155 جنية .

عين جمل قلب سعر الكيلو 160 جنية .

تمر هندي 400 جرام سعر القطعة 25 جنية .

خروب مجروش سعر الكيلو 16 جنية .

كركدية سعر الكيلو 48 جنية .

شنطة الياميش

السعر : 72 جنية

تتوفر بالشنطة سلع الياميش الاتية :

جوز هند 250 جرام.

سوداني مفروك فاكيوم .

قمر الدين 400 جرام.

بلح 1 كيلو جرام.

زبيب اسبريو 250 جرام .

شاي 100 جرام.

كما اعلنت اسواق جملة ماركت عن توفر كرتونة رمضان بالاسعار الاتية

كرتونة الخير الاساسية

السعر : 47 جنية

تتكون من السلع الاتية :

1 كيس سكر 1 كيلو جرام.

1 كيس أرز 1 كيلو جرام.

1 كيس مكرونة 300 جرام.

1 جاجة زيت خليط 700 مل.

1 كيس بلح ناشف 500 جرام.

1 برطمان صلصلة 280 جرام.

كرتونة الخير المميزة

السعر : 110 جنية

تتكون من السلع الاتية :

1 كيس سكر 1 كيلو جرام.

1 كيس أرز 1 كيلو جرام.

1 كيس مكرونة 300 جرام.

1 جاجة زيت خليط 700 مل.

1 كيس بلح ناشف 1 كيلو جرام.

1 برطمان صلصلة 280 جرام. 1علبة سمن 600 جرام.

1 علبة فول 400 جرام . 2 كيس جوز هند 125 جرام.

1 كيس عدس 400 جرام.

1 لفة قمر الدين 400 جرام.

1 كيس زبيب 350 جرام.

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