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اسعار ياميش رمضان 2019 في فتح الله جملة ماركت

كتب محمد عبد الرازق آخر تحديث

اعلنت سلسلة اسواق جملة ماركت عن توفر ياميش رمضان 1440 هـ / 2019 م بدءاً من يوم الخميس 4 ابريل 2019 في فروعه المختلقة , كما تتوفر شنطة الياميش التى تضم الانواع المختلفة منه.

  • زبيب مصري سعر الكيلو 38 جنية .
  • جوز هند سعر الكيلو 38 جنية .
  • قمر الدين مصري سعر القطعة 10 جنية .
  • قمر الدين سوري سعر القطعة 19 جنية .
  • قراصيا مغربي سعر الكيلو 65 جنية .
  • مشمشية سعر الكيو 65 جنية .
  • روز جاردن تين مدور سعر القطعة 19.5 جنية .
  • بلح أسواني سعر الكيلو 10 جنية .
  • بندق قلب سعر الكيلو 155 جنية .
  • عين جمل قلب سعر الكيلو 160 جنية .
  • تمر هندي 400 جرام سعر القطعة 25 جنية .
  • خروب مجروش سعر الكيلو 16 جنية .
  • كركدية سعر الكيلو 48 جنية .

اسعار ياميش رمضان 2019 في فتح الله جملة ماركت اسعار ياميش رمضان 2019 في فتح الله جملة ماركت

شنطة الياميش

السعر : 72 جنية

تتوفر بالشنطة سلع الياميش الاتية :

  • جوز هند 250 جرام.
  • سوداني مفروك فاكيوم .
  • قمر الدين 400 جرام.
  • بلح 1 كيلو جرام.
  • زبيب اسبريو 250 جرام .
  • شاي 100 جرام.

كما اعلنت اسواق جملة ماركت عن توفر كرتونة رمضان بالاسعار الاتية

كرتونة الخير الاساسية

السعر : 47 جنية

تتكون من السلع الاتية :

  • 1 كيس سكر 1 كيلو جرام.
  • 1 كيس أرز 1 كيلو جرام.
  • 1 كيس مكرونة 300 جرام.
  • 1 جاجة زيت خليط 700 مل.
  • 1 كيس بلح ناشف 500 جرام.
  • 1 برطمان صلصلة 280 جرام.

كرتونة الخير المميزة

السعر : 110 جنية

تتكون من السلع الاتية :

  • 1 كيس سكر 1 كيلو جرام.
  • 1 كيس أرز 1 كيلو جرام.
  • 1 كيس مكرونة 300 جرام.
  • 1 جاجة زيت خليط 700 مل.
  • 1 كيس بلح ناشف 1 كيلو جرام.
  • 1 برطمان صلصلة 280 جرام. 1علبة سمن 600 جرام.
  • 1 علبة فول 400 جرام . 2 كيس جوز هند 125 جرام.
  • 1 كيس عدس 400 جرام.
  • 1 لفة قمر الدين 400 جرام.
  • 1 كيس زبيب 350 جرام.

اسعار ياميش رمضان 2019 في فتح الله جملة ماركت

 

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981 خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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