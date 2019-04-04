اسعار ياميش رمضان 2019 في فتح الله جملة ماركت

اعلنت سلسلة اسواق جملة ماركت عن توفر ياميش رمضان 1440 هـ / 2019 م بدءاً من يوم الخميس 4 ابريل 2019 في فروعه المختلقة , كما تتوفر شنطة الياميش التى تضم الانواع المختلفة منه.
- زبيب مصري سعر الكيلو 38 جنية .
- جوز هند سعر الكيلو 38 جنية .
- قمر الدين مصري سعر القطعة 10 جنية .
- قمر الدين سوري سعر القطعة 19 جنية .
- قراصيا مغربي سعر الكيلو 65 جنية .
- مشمشية سعر الكيو 65 جنية .
- روز جاردن تين مدور سعر القطعة 19.5 جنية .
- بلح أسواني سعر الكيلو 10 جنية .
- بندق قلب سعر الكيلو 155 جنية .
- عين جمل قلب سعر الكيلو 160 جنية .
- تمر هندي 400 جرام سعر القطعة 25 جنية .
- خروب مجروش سعر الكيلو 16 جنية .
- كركدية سعر الكيلو 48 جنية .
شنطة الياميش
السعر : 72 جنية
تتوفر بالشنطة سلع الياميش الاتية :
- جوز هند 250 جرام.
- سوداني مفروك فاكيوم .
- قمر الدين 400 جرام.
- بلح 1 كيلو جرام.
- زبيب اسبريو 250 جرام .
- شاي 100 جرام.
كما اعلنت اسواق جملة ماركت عن توفر كرتونة رمضان بالاسعار الاتية
كرتونة الخير الاساسية
السعر : 47 جنية
تتكون من السلع الاتية :
- 1 كيس سكر 1 كيلو جرام.
- 1 كيس أرز 1 كيلو جرام.
- 1 كيس مكرونة 300 جرام.
- 1 جاجة زيت خليط 700 مل.
- 1 كيس بلح ناشف 500 جرام.
- 1 برطمان صلصلة 280 جرام.
كرتونة الخير المميزة
السعر : 110 جنية
تتكون من السلع الاتية :
- 1 كيس سكر 1 كيلو جرام.
- 1 كيس أرز 1 كيلو جرام.
- 1 كيس مكرونة 300 جرام.
- 1 جاجة زيت خليط 700 مل.
- 1 كيس بلح ناشف 1 كيلو جرام.
- 1 برطمان صلصلة 280 جرام. 1علبة سمن 600 جرام.
- 1 علبة فول 400 جرام . 2 كيس جوز هند 125 جرام.
- 1 كيس عدس 400 جرام.
- 1 لفة قمر الدين 400 جرام.
- 1 كيس زبيب 350 جرام.
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