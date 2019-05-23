اسعار كعك العيد 2019 من تسيباس وأسعار البسكويت والبيتيفور

اسعار كعك العيد 2019 من حلواني تسيباس نقدمه لكم متابعينا من خلال هذا المحتوى، حيث يقترب شهر رمضان الكريم على الانتهاء، ويبقي أيامًا معدودة على استقبال عيد الفطر المبارك، ويبحث الكثير من المصريين عن اسعار مخبوزات العيد 2019 من البسكويت والبيتيفور والغريبة و أسعار كعك العيد لهذا العام، لذا نقدم لكم قائمة أسعار مخبوزات العيد من حلوانى تسيباس، ويعد حلواني تسيباس من أشهر الأماكن التي تقدم مخبوزات العيد بتشكيلة متنوعة ومتميزة، ومن الملاحظ ارتفاع أسعار مخبوزات العيد من الكعك والبيتيفور والغريبة نظرا لارتفاع أسعار الخامات والمواد المستخدمة.

أسعار كعك العيد 2019 من حلواني تسيباس

أسعار كحك العيد 2019 من تسيباس و اسعار بسكويت العيد من تسيباس يتصدر نتائج البحث، حيث يهتم الكثير من المصريين بشراء مخبوزات العيد من حلوانى تسيباس، تقدم تسيباس بسكويت العيد بتشكيلة مختلفة منها بسكويت الفانيليا و بسكويت القرفة بسكويت الشيكولاته وبسكويت جوز الهند بسكويت النسكافيه وبسكويت البرتقال.

أما بالنسبة إلى كحك العيد من تسيباس 2019 فنجد أيضا أنواع مميزة من الكحك لدى حلواني تسيباس منها كحك الفتق و كعك البندق وكعك المنين والكحك السادة والكحك بالعجمية، وكحك عين الجمل، ونقدم لكم أسعار حلواني تسيباس 2019 بأنواعها المختلفة وبالتفصيل.

بسكويت البرتقال بسعر 115.50 جنية.

بسكويت جوز الهندبسعر 115.50 جنية.

بسكويت شيكولاتة بسعر 115.50 جنية.

بسكويت كوكتيل بسعر 115.50 جنية.

بسكويت نشادر بسعر 105 جنية.

بيتي فور عادة ابيض بسعر 145 جنية.

بيتي فور عادة شيكولاتة بسعر 145 جنية.

بيتي فور عادة كوكتيل بسعر 145 جنية.

غريبة فستق بسعر 252 جنية.

غريبة بندق بسعر 230 جنية.

غريبة سادة بسعر 130 جنية.

كعك بندق بسعر 210 جنية.

كعك جوز بسعر 200 جنية.

كعك سادة بسعر 130 جنية.

كعك عجمية بسعر 147 جنية.

كعك عجوة بسعر 115 جنية.

كعك فستق بسعر 252 جينة.

كعك ملبن بسعر 115 جنية.

منين سادة بسعر 85 جنية.

منين عجوة بسعر 70 جنية.

منين عجوة سسم بسعر 85 جنية.

** كل الاسعار شاملة الضريبة.

اسعار مخبوزات العيد 2019

اسعار مخبوزات العيد 2019 هذا العام مرتفعة نسبيًا عن العام الماضي، وتتنافس المحلات في تقديم أنواع مختلفة وإضافات مميزة إلى كحك والبيتفور والبسكويت بأسعار متفاوتة حتى يناسب المستويات المادية المختلفة للزبائن، حيث نجد الكعك والبسكويت السادة بدون إضافات، بالإضافة إلى تزيين المخبوزات بالشيكولاته والمكسرات والفستق والبندق واللوز.

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