اسعار فوانيس وزينة رمضان 2019 في سبينيس Spinneys

بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك 1440 هـ / 2019 م أعلنت سلسلسة سينيس عن توفر زينة وفوانيس رمضان والياميش وشنط وكراتين رمضان , في فروعه المختلفة .

علبة مصحف لوكس ( مقاس 2 بسعر 39.95 جنية / مقاس 3 بسعر 59.95 جنية / مقاس 4 بسعر 79.95 جنية ) .

فانوس رمضان مضىء بالموسيقى بسعر 49.95 جنية .

فانوس رمضان على شكل عربية بسعر 119.95 جنية .

فانوس رمضان خشب مضىء + صوت بسعر 79.95 جنية .

فانوس رمضان خشب مضىء ( مقاس صغير بسعر 39.95 جنية / مقاس كبير بسعر 49.95 جنية ).

فانوس رمضان خيامية ( مقاس صغير بسعر 59.95 جنية / مقاس كبير بسعر 89.95 جنية ).

اشكال رمضانية بسعر 19.95 جنية .

هلال فايبر بسعر 19.95 جنية .

عياشة رمضان مدورة ( صغير بسعر 29.95 جنية / كبير بسعر 39.95 جنية ).

مفرش رمضان خيمة ( 1.5 متر بسعر 49.95 جنية / 2.5 متر بسعر 69.95 جنية ) .

مفرش رمضان مرسوم بسعر 49.95 جنية .

صينية عشاء رمضان بسعر 89.95 جنية .

طبلية رمضان بسعر 229 جنية .

بوف خيامية ( صغير بسعر 99 جنية / وسط بسعر 119 جنية / كبير بسعر 129 جنية ).

طبلية رمضان بسعر 199 جنية .

بوجي وطمطم فرو بسعر 69.95 جنية .

طقم مطبخ رمضاني 3 قطع بسعر 69.95 جنية .

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