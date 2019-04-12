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اسعار فوانيس وزينة رمضان 2019 في سبينيس Spinneys

كتب محمد عبد الرازق آخر تحديث

بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك 1440 هـ / 2019 م أعلنت سلسلسة سينيس عن توفر زينة وفوانيس رمضان والياميش   وشنط وكراتين رمضان ,  في فروعه المختلفة .

  • علبة مصحف لوكس ( مقاس 2 بسعر 39.95 جنية / مقاس 3 بسعر 59.95 جنية / مقاس 4 بسعر 79.95 جنية ) .
  • فانوس رمضان مضىء بالموسيقى بسعر 49.95 جنية .
  • فانوس رمضان على شكل عربية بسعر 119.95 جنية .
  • فانوس رمضان خشب مضىء + صوت بسعر 79.95 جنية .
  • فانوس رمضان خشب مضىء ( مقاس صغير بسعر 39.95 جنية / مقاس كبير بسعر 49.95 جنية ).
  • فانوس رمضان خيامية ( مقاس صغير بسعر 59.95 جنية / مقاس كبير بسعر 89.95 جنية ).
  • اشكال رمضانية بسعر 19.95 جنية .
  • هلال فايبر بسعر 19.95 جنية .
  • عياشة رمضان مدورة ( صغير بسعر 29.95 جنية / كبير بسعر 39.95 جنية ).
  • مفرش رمضان خيمة ( 1.5 متر بسعر 49.95 جنية / 2.5 متر بسعر 69.95 جنية ) .
  • مفرش رمضان مرسوم بسعر 49.95 جنية .
  • صينية عشاء رمضان بسعر 89.95 جنية .
  • طبلية رمضان بسعر 229 جنية .
  • بوف خيامية ( صغير بسعر 99 جنية / وسط بسعر 119 جنية / كبير بسعر 129 جنية ).
  • طبلية رمضان بسعر 199 جنية .
  • بوجي وطمطم فرو بسعر 69.95 جنية .
  • طقم مطبخ رمضاني 3 قطع بسعر 69.95 جنية .

اسعار فوانيس وزينة رمضان 2019 في سبينيس Spinneys

اسعار فوانيس وزينة رمضان 2019 في سبينيس Spinneys

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981 خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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