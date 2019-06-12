اسعار صرف العملات العربيه والاجنبيه اليوم| 11 يونيو 2019

إليك اخر اسعار صرف العملات العربيه أمام الجنيه المصري وفقا لتقرير أصدره البنك المركزي عن يوم الثلاثاء 11 يونيو 2019، كما سيتم ذكر عمله كل دوله وسعر البيع والشراء لتلك العمله أمام الجنيه المصري.

نذهب الي السعوديه حيث سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 4.44 جنيه للشراء، اما للبيع فسجل4.48 جنيه ، أما في الكويت فقد انخفض سعر الدينار الكويتي 16 قرش حيث سجل 54.87 جنيه للشراء، و55.29 جنيه.

وفي الإمارات وصل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه الي ما يقارب 4.53 جنيه للشراء، و4.57 جنيه للبيع، وفي دوله العمان سجل الريال العماني 43.31 جنيه للشراء و43.63 جنيه للبيع.

اما ما يخص العملات الاجنبيه فقد سجل الدولار انخفاض ملحوظ امام الجنيه المصري حيث انخفض بنسبه تقدر بقرشين ليصبح سعر الدولار اليوم 16.71 جنيه للشراء، و16.81 جنيه للبيع.

وتراجع الدولار ايضا في البنك التجاري الدولي ليقف عند 16.67 جنيه للشراء، و16.77 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية وقناه السويس فقد سجل الدولار نحو 16.68 جنيه للشراء، 16.78 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية في بنك مصر اليوم الثلاثاء 11-6-2019. بالتفصيل.

دولار أمريكي شراء 16.71 بيع 16.81

يورو شراء 18.86 بيع 19.04

جنيه إسترليني شراء 21.22 بيع 21.42

فرنك سويسري شراء 16.85 بيع 17.01

كرون دنماركي شراء 2.52 بيع 2.55

دينار كويتي شراء 54.98 بيع 55.41

ريال سعودي شراء 4.44 بيع 4.48

دينار أردني شراء 23.60 بيع 23.76

دينار بحريني شراء 44.32 بيع 44.58

ريال قطري شراء 4.32 بيع 4.61

ريال عماني شراء 43.40 بيع 43.66

درهم الإمارات العربية شراء 4.54 بيع. 4.57

كرون سويدي شراء 1.77 بيع 1.78

كرون نرويجي شراء 1.93 بيع 1.95

دولار كندي شراء 12.58 بيع 12.71

دولار استرالي شراء 11.63 بيع 11.80

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