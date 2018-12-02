اسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية أمام الجنيه السوداني الأحد 02-12-2018 في السوق السوداء

نستعرض معكم عبر موقع نجوم مصرية سعر صرف الدولار وأسعار صرف العملات الاجنبيه والعربية في السودان، وذلك ليوم الاحد الثاني من شهر ديسمبر لعام 2018، حيث استقر سعر الدولار اليوم الاحد ، وقد سجل سعر صرف الدولار الرقم ذاته يوم السبت والجمعة ، وحافظ علي الاستقرار في تعاملات صباح يوم الأحد، في تداول السوق الحرة، وأصبحت الأسعار تختلف بين السوق الرسمية لصناع السوق والموازية، واليوم ننشر لكم اسعار صرف العملات في السودان عن طريق جدول مخصص بالاسفل يوضح سعرصرف الجنيه السوداني مقابل العملات العربية والأجنبية بشكل واضح وسهل، وكانت أسعار الصرف في خلال الاسابيع السابقة تشهد تذبذبا كبيرا في أسعار الشراء والبيع في السودان بـ”السوق السوداء”، وحسب اخر تحديث فقد شهدت الاسعار هبوط سعر صرف الدولار الامريكي في معاملات الشيكات من 62 جنيه الي 61 جنيه ، كما وانخفض أيضا سعر صرف الريال السعودي من 14.80جنيه الي 14.65 جنيه ، وحصل تغيير في اسعار العملات مثل الدولار والريال السعودي واليورو والدرهم الاماراتي وبقية العملات الاخري وقد استقرت مع تغير طفيف ليوم الاحد.

جدول مؤشر اسعار الصرف في السوق السوداء :

العملة سعر الصرف بالجنيه السوداني

الدولار الأمريكي 55.00

الريال السعودي 14.65

اليورو الأوروبي 62.00

الدرهم ألإمارتي 15.00

الريال القطري 14.70

الجنيه المصري 3.08

الجنيه الاسترليني 69.00

الدينار الكويتي 161.19

الدينار البحريني 137.20

الريال العماني 138.00

الدولار الكندي 36.45

الدينار الليبي 34.35

الدينار التونسي 16.45

الليرة التركية 8.41

الدينار الاردني 67.30

الدولار الاسترالي 34.78

تنبيه وملاحظة هامة: ان الأسعار المعروضة هي للهدف المعلوماتي فقط و موقع “نجوم مصرية” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، لذاعليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر السوق.