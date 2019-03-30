أسعار سيارات شيفرولية 2019، يتوفر خلال تلك الفترة أسعار السيارات المستعملة، أنواع متنوعة من ماركات السيارات العالمية، حيث يوجد الكثير من ماركات السيارات وأكثر تلك الأنواع سيارة شيفرولية، وسعر السيارات مرتفع بسبب أن التجار يتحملوا الكثير من أنواع الصيانة الاعتيادية في السيارات المستعملة قبل أن يتم عرضها في سوق السيارات المستعملة، كما أن تجار السيارات تعاني من حركة ركود البيع والشراء للسيارات المستعملة، مع ثبات سعر السيارات لان مكسب التاجر في السيارة الوحدة يصل إلى 3 ألاف جنيه مصري.
أسعار سيارات شيفرولية 2019
كما شهدت سيارات شيفروليه حالة من استقرار في الأسعار العديدة من الفئات حيث أن الأسعار تتمثل في الأتي:
- سعر سيارة شيفروليه أوبترا 2010، يبلغ نحو 162 ألف جنيه.
- سعر سيارة شيفروليه بيك اب 2010، يصل سعرها إلى 170 ألف جنيه.
- سعر سيارة شيفروليه كروز 2013، يصل سعرها إلى 176 ألف جنيه.
- سعر سيارة شيفروليه أوبترا 2013، يصل سعرها إلى 163 ألف جنيه.
- سعر سيارة شيفروليه بيك اب 2014، يصل سعرها إلى 210 ألف جنيه.
- سعر سيارة شيفروليه أفيو 2014، يصل سعرها إلى 175 ألف جنيه.
- سعر سيارة شيفروليه كروز 2014، يصل سعرها إلى 190 ألف جنيه.
- سعر سيارة شيفروليه أوبترا 2017، يصل سعرها إلى 210 ألف جنيه.
- سعر سيارة شيفروليه أفيو 2018، يصل سعرها إلى 181 ألف جنيه.
- سعر سيارة شيفروليه أوبترا 2017، يصل سعرها إلى 184 ألف جنيه.
- سعر سيارة شيفروليه أوبترا 2018، يصل سعرها إلى 201 ألف جنيه.
- سعر سيارة شيفروليه كروز 2014، يصل سعرها إلى 196 ألف جنيه.
- سعر سيارة شيفروليه كروز 2015، يصل سعرها إلى 217 ألف جنيه.
- سعر سيارة شفروليه بيك اب 2015، يصل سعرها إلى 219 ألف جنيه.
- سعر سيارة «أوبترا» في العرض الجديد يبلغ سعرها نحو 209.900 جنيه مصري بدلًا من 228.400 جنيه مصري حيث قد انخفض السعر بنحو 18.500جنيه مصري.
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