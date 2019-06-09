بالفيديو أسباب ارتفاع أسعار الليمون ومتى تنخفض الأسعار

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، انه بالفعل حدث ارتفاع في أسعار الليمون في هذه الفترة، وان السبب يرجع إلى ظاهرة طبيعية تحدث في شهر يونيه وتحدث كل عام، هذا بالإضافة إلى انخفاض في الإنتاج في هذه الفترة عن العام الماضي مما جعل ارتفاع الأسعار واضحا عن العام الماضي.

أما عن الظاهر التي تحدث لليمون في شهر يونيه قال الدكتور محمد القرش أن أزهار ثمار الليمون والليمون تتساقط في شهر يونيو، مما يودي إلى انخفاض المعروض من الليمون، مع تزامن شهر يونيو مع عيد الفطر المبارك وأقبال المصريين على شراء الليمون لكثرة استخدامه في مأكولات العيد أدى إلى هذا الارتفاع.

وأضاف الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة المصرية، من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء dmc، والذي يذاع على قناة dmc، أن بعد انتهاء هذه الفترة وانتهاء هذه الظاهرة الطبيعية ستعود معدلات أسعار الليمون إلى أسعاره الطبيعية، وسوف تنتهي ه الظاهرة بعد أيام قليلة لان المزارعين سيدخلون في موسوم التصويم وهو ما يزيد من الإنتاج في الأسواق.

الجدير بالذكر أن أسعار الليمون في الأسواق المصرية شهدت ارتفاعا كبيرا خلال شهر يونيه حيث وصل سعر الكيلو إلى 100 جنية وتراوح سعر الكيلو من 60 إلى 100 جنية بحسب حجم وجودة الليمون، وبحسب تصريحات وزارة الزراعة انه خلال أيام يعود سعر الليمون إلى 5 جنيهات في الأسواق المصرية حيث يكثر المعروض منه في الأسواق.

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