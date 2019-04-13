اسعار العملات العربية والأجنبية امام الجنيه السوداني اليوم الاحد 14 شهر أبريل 2019 في السوق السوداء

يشهد السوق الموازي في السودان شلل مالي منذ الاسبوع الماضي تزامنا مع انطلاق اعتصام 6 ابريل والاحدث التى جاءت تباعا واختتمت برحيل الرئيس المخلوع عمر البشير من السلطة بعد قيادة الجيش تغييرا عسكريا على النظام السابق .

نستعرض معكم عبر موقع نجوم مصرية سعر صرف الدولار وأسعار صرف العملات الاجنبيه والعربية في السودان، وذلك ليوم الاحد الرابع عشر من شهر ابريل لعام 2019، حيث سجل سعر صرف الدولار الأمريكي نوعا من الاستقرار النسبي،بالرغم منن نتيجة الطلب الكبير علي الدولار، وقد شهد السواق الاسود جمودا اقتصاديا منذ انطلاق اعتصام ابريل اضافة لي الاحداث التي جرت في البلاد، واستمرت الزيادة علي الطلب يوم قبل يوم امس الجمعة حيث رجح المتداولون أن سبب الطلب هو الخوف من تطور الأوضاع التي تسود البلاد ، وأبلغ المتداولون في تعاملات السوق الاسود ان سعر صرف الدولار للشراء (73 جنيها) وقد سجل (74 جنيها ) للبيع ، ويشهد السودان خلال الأونة الأخيرة اوضاعا امنية غير مستقرة زادت من تقلبات سوق العملة، وأصبحت الأسعار تختلف بين السوق الرسمية لصناع السوق والموازية، واليوم ننشر لكم اسعار صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار والعملات الأجنبية في السودان عن طريق جدول موجود بالاسفل يوضح سعر صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الاخري، وكانت أسعار صرف العملات مقابل الجنيه السوداني تشهد في خلال الاسبوع السابق نوعا من التذبذب في أسعار الشراء والبيع في السودان بـ”السوق السوداء”، وحسب اخر تحديث فقد شهدت الاسعار نوع من استقرار الصرف للعملات اليوم الاحد مثل الدولار والريال السعودي واليورو والدرهم الاماراتي وبقية العملات الاخري.

تنبيه وملاحظة هامة: ان الأسعار المعروضة هي للهدف المعلوماتي فقط و موقع “نجوم مصرية” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في عين الاعتبار ، لذاعليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر السوق.

العملة الأجنبية السعر مقابل الجنيه السوداني في السوق الأسود الدولار الأمريكي 73.00 جنيه سوداني الريال السعودي 19.46 جنيه سوداني اليورو الأوروبي 81.76 جنيه سوداني الدرهم الإماراتي 20.00 جنيه سوداني الريال القطري 20.03 جنيه سوداني الجنيه الاسترليني 94.90جنيه سوداني الجنيه المصري 4.23 جنيه سوداني الدينار الكويتي 228.19 جنيه سوداني الريال العماني 157.14 جنيه سوداني الدينار البحريني 146.74 جنيه سوداني الدينار الليبي 35.42 جنيه سوداني الدولار الأسترالي 35.64 جنيه سوداني

سعر الدولار والريال السعودي والدرهم الاماراتي عبر الشيكات الفورية اليوم السبت 13-04-2019

العملة السعر الدولار 89 جنيه

الريال السعودي 24 جنيه الدرهم الاماراتي 24.90جنيه

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