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اسعار العملات العربية والأجنبية امام الجنيه السوداني اليوم الاحد 14 شهر أبريل 2019 في السوق السوداء

كتب وسام كامل آخر تحديث

يشهد السوق الموازي في السودان شلل مالي منذ الاسبوع الماضي تزامنا مع انطلاق اعتصام 6 ابريل والاحدث التى جاءت تباعا واختتمت برحيل الرئيس المخلوع عمر البشير من السلطة بعد قيادة الجيش تغييرا عسكريا على النظام السابق .

نستعرض معكم عبر موقع نجوم مصرية سعر صرف الدولار وأسعار صرف العملات الاجنبيه والعربية في السودان، وذلك ليوم الاحد الرابع عشر من شهر ابريل لعام 2019، حيث سجل سعر صرف الدولار الأمريكي نوعا من الاستقرار النسبي،بالرغم منن نتيجة الطلب الكبير علي الدولار، وقد شهد السواق الاسود جمودا اقتصاديا منذ انطلاق اعتصام ابريل  اضافة لي الاحداث التي جرت في البلاد، واستمرت الزيادة علي الطلب يوم قبل يوم امس الجمعة حيث رجح المتداولون أن سبب الطلب هو الخوف من تطور الأوضاع التي تسود البلاد ، وأبلغ المتداولون في تعاملات السوق الاسود ان سعر صرف الدولار للشراء (73 جنيها) وقد سجل (74 جنيها ) للبيع ، ويشهد السودان خلال الأونة الأخيرة اوضاعا امنية غير مستقرة زادت من تقلبات سوق العملة، وأصبحت الأسعار تختلف بين السوق الرسمية لصناع السوق والموازية، واليوم ننشر لكم اسعار صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار  والعملات الأجنبية في السودان عن طريق جدول موجود بالاسفل يوضح سعر صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الاخري، وكانت أسعار صرف العملات مقابل الجنيه السوداني تشهد في خلال الاسبوع السابق نوعا من التذبذب في أسعار الشراء والبيع في السودان بـ”السوق السوداء”، وحسب اخر تحديث فقد شهدت الاسعار نوع من استقرار الصرف للعملات اليوم الاحد مثل الدولار والريال السعودي واليورو والدرهم الاماراتي وبقية العملات الاخري.

تنبيه وملاحظة هامة: ان الأسعار المعروضة هي للهدف المعلوماتي فقط و موقع “نجوم مصرية” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في عين الاعتبار ، لذاعليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر السوق.

العملة الأجنبيةالسعر مقابل الجنيه السوداني في السوق الأسود
الدولار الأمريكي73.00 جنيه سوداني
الريال السعودي19.46 جنيه سوداني
اليورو الأوروبي81.76 جنيه سوداني
الدرهم الإماراتي20.00 جنيه سوداني
الريال القطري20.03 جنيه سوداني
الجنيه الاسترليني94.90جنيه سوداني
الجنيه المصري4.23 جنيه سوداني
الدينار الكويتي228.19 جنيه سوداني
الريال العماني157.14 جنيه سوداني
الدينار البحريني146.74 جنيه سوداني
الدينار الليبي35.42 جنيه سوداني
الدولار الأسترالي35.64 جنيه سوداني

سعر الدولار  والريال السعودي والدرهم الاماراتي عبر الشيكات الفورية اليوم السبت 13-04-2019

العملةالسعر
الدولار89 جنيه
الريال السعودي24 جنيه
الدرهم الاماراتي24.90جنيه

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عن الكاتب

وسام كامل

كاتب ومدون فلسطيني ، اختصاص برمجة وتطوير مواقع ، من أبرز اهتماماتي متابعة الاخبار الاقتصادية والسياسية والرياضية

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