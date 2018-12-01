اسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه السوداني الجمعة 30-11-2018 في السوق السوداء

نستعرض معكم عبر موقع نجوم مصرية سعر صرف الدولار وأسعار صرف العملات الاجنبيه والعربية في السودان، وذلك ليوم السبت الأول من شهر ديسمبر لعام 2018، حيث بعد مرحلة صعود الدولار في الاسبوع الماضي يوم الاربعاء بدأ سعر صرف الدولار بالهبوط يوم الخميس والجمعة ، وعاد للاستقرار في تعاملات نهاية صباح يوم السبت، في تداول السوق الحرة، وأصبحت الأسعار تختلف بين السوق الرسمية لصناع السوق والموازية، واليوم ننشر لكم اسعار صرف العملات في السودان عن طريق جدول موجود بالاسفل يوضح سعرصرف الجنيه السوداني مقابل العملات العربية والأجنبية بشكل واضح وسهل، وكانت أسعار الصرف في خلال الاسابيع السابقة تشهد تذبذبا كبيرا في أسعار الشراء والبيع في السودان بـ”السوق السوداء”، وحسب اخر تحديث فقد شهدت الاسعار استقرار علي الهبوط من بعد الارتفاع الكبير للعملات يوم امس الجمعة مثل الدولار والريال السعودي واليورو والدرهم الاماراتي وبقية العملات الاخري وقد استقرت علي الانخفاض ليوم الجمعة .

جدول مؤشر اسعار الصرف في السوق السوداء :

العملة سعر الصرف بالجنيه السوداني

الدولار الأمريكي 55.00

الريال السعودي 14.66

اليورو الأوروبي 62.15

الدرهم ألإمارتي 15.06

الريال القطري 15.08

الجنيه المصري 3.08

الجنيه الاسترليني 69.85

الدينار الكويتي 160.19

الدينار البحريني 136.65

الريال العماني 137.200

الدولار الكندي 36.45

الدينار الليبي 34.35

الدينار التونسي 16.45

الليرة التركية 8.41

الدينار الاردني 67.30

الدولار الاسترالي 34.78

تنبيه وملاحظة هامة: ان الأسعار المعروضة هي للهدف المعلوماتي فقط و موقع “نجوم مصرية” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، لذاعليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر السوق.