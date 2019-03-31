سعر الذهب اليوم الاثنين في محلات الصاغة تحديث يومي

متابعة حية لأسعار الذهب والمجوهرات، والمعادن الثمنية، تقدمها شبكة نجوم مصرية لمتابعيها الكرام، وتقدم تحديث فورى لأسعار الذهب والعملات الأجنبية، وخاصة سعر الدولار في السوق المصري وعالميا، ومتابعة حقيقية لأسعار الذهب والفضة والبلاتين، وغيرهم من المعادن النفيسة، وأيضا أسعار الفاكهة واللحوم والبيضاء والحمراء، وأسعار الأسماك في السوق المصري، لصد جشع بعض التجار واستغلالهم للمستهلك لعدم معرفته لأسعار هذه السلع، ولمعرفة أرخص ١٠ سيارات جديدة بعد تخفيض الأسعار ومفاجئات لشركة غبور

سعر الذهب شهد انخفاضا ملحوظا في ختام جلساته امس بمقدار جنيه واحد للجرام عيار 21، بعدما لحقت به الخسارة في الجلسات السابقة لها، ويرجع التذبذب في أسعار الذهب لعوامل اقتصادية شتى، أولها الاستقرار السياسي للدول الكبرى، وهو يعتبر في الوقت الحالي شبه مزعزع ليس لهجمات الإرهاب، ولكن لتطاحن الدول الكبرى، للهيمنة على السلاخ النووي، وخاصة كوريا الشمالية وتهديدها بالصاروخ العابر للقارات، وموقف دول الجوار من سطوتها على المنطقة، الانتعاش الحقيقي لقيمة الدولار، ورفع العائد على الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي، انخفاض سعر برميل البترول عالميا من قبل منظمة الأوبك وتبعا لقرارتها.

سعر الذهب اليوم فى مجلات الصاغة

مازال المعدن الأصفر فى حالة من عدم الاستقرار فى سوق الذهب العالمي، عيار الذهب 21 سجل 631 جنيها للجرام. عيار الذهب 24 سجل 721.25 جنيه للجرام. عيار الذهب 18 سجل 540.75 جنيه للجرام. الجنيه الذهب 5048 جنيها للجرام. أوقية الذهب 1298 دولارا.

أسعار الذهب اليوم الاثنين 18فبراير 2019

سعر جرام الذهب من عيار 24 قد سجل اليوم 739 جنيه، أما سعر جرام الذهب من عيار 22 قد سجل اليوم 678 وعن عيار الذهب 21 فقد سجل اليوم 644 جنيه وعيار 18 فقد سجل اليوم 552 مع العلم أن تلك الأسعار السابقة غير مُضاف إليها المصنعية التي تختلف من صائغ لأخر .

أسعار الذهب اليوم في الأسواق المالية

تختلف أسعار الذهب في التعاملات المالية عن الأسعار في محلات الصاغة والسوق المحلى لعدة أسباب، أولها ارتباط الذهب في السوق العالمي بمطروحات البورصة العالمية، حيث انخفضت قيمة أوقية الذهب خلال الشهرين الماضيين حوالى 103 دولارات، لتتراجع من 1320 دولارا لتستقر على 1214 دولارا حاليا، والتي يحددها المتعاملين خلال الجلسات ويرتب سعر الذهب محليا بسعر الدولار.

الوحدة جنيه مصري دولار أمريكي عيار 24 697.60 جنيه $39.05 عيار 22 639.47 جنيه $35.79 عيار 21 601.41 جنيه $34.17 عيار 18 523.21 جنيه $29.28 عيار 14 406.93 جنيه $22.78 عيار 12 348.80 جنيه $19.52 عيار 9 261.60 جنيه $14.64 أوقية الذهب 21,695 جنيه $1,214 جنيه الذهب 4,883 جنيه $273.32 كيلو الذهب 697,598 جنيه $39,045

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية وسوف نوافيكم بأهم التغيرات في سعر الذهب من خلال الجلسات التي تنعقد في وسط النهار و الجلسات الختامية لليوم تباعا فور انعقادها ، فتابعونا ليصل لكم كل جديد، مع تحيات شبكة نجوم مصرية.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 693 إلى 695 عيار 22 635 إلى 637 عيار 21 611 إلى 608 عيار 18 519 إلى 521 عيار 14 404 إلى 405 عيار 12 346 إلى 347 الاونصة 21,539 إلى 21,610 الجنيه الذهب 4,848 إلى 4,864 الكيلو 692,571 إلى 694,857

العوامل الاقتصادية المؤثرة في ارتفاع سعر الذهب

راس المال تسيطر عليه صفة الجبن وطالما سمعتا أن راس المال جبان، ولذا لجاءت دائما إلى الاستثمار في الذهب لأنه الأكثر أمان، ولكن من وقت لاخر يخاطر من اجل الزيادة والنمو، ليستثمر في السندات والأوراق المالية والرهون العقارية، على حسب عود لأي منها. ثانيا لجوء الهند والصين في الآونة الأخيرة إلى الاستثمار قي شراء كميات كبيرة من الذهب، وهذا لتعزيز موقفها الاقتصادي أمام الدول الكبرى و وتقوية وتعزيز عملتها المحلية أمام الدولار الأمريكي واليورو الأوربي، ومما لا شك فيه أن احد أسباب ارتفاع الذهب خلال الفترة السابقة ، خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوربي.

تحديث: سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 06-08-2018

وصل اليوم سعر جرام الذهب عيا:18 521.14 جنيه، وعيار :21: سجل 608 جنيهات، وعيار”24″ قارب على 695 جنيه، قفز الجنيه الذهب إلى 4914 جنيهًا، ويتوقع خبراء المال إلى ارتفاع سعر الذهب تدريجيا ليستعيد قوته مرة اخرى خلال شهرى مارس وأكتوبر.

تحديث: سعر الذهب اليوم في مصر الإثنين 03-09-2018

استقر سعر الذهب اليوم 03-09-2018 في الأسواق المصرية، بينما انخفضت سعر الفضة اليوم بشكل ملحوظ، حيث سجلت أوقية الفضة قيمة 258.70 جنيه مصري، جرام الفضة عيار 99.9 قيمة 8.31 جنيه مصري، وسجل سعر جرام الفضة البريطانية عيار 95.8 قيمة 7.97 جنيه مصري، ووصل جرام الفضة الإيطالي إلى 6.99 فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 24: 693 جنيه مصري، وعيار 21: 606 جنيه مصري، وعيار 18: 519 جنيه مصري، وعلى الرغم من انخفاض سعر الذهب فلى الأسواق العالمية، إلا انه يشهد ارتفاع ملحوظ في أسواق الصاغة بالمملكة العربية السعودية أثناء موسم الحج، فلقد وصل جرام الذهب عيار ال21 ما بين 150 إلى 180 ريال سعودي شامل المصنعية والضريبة.

تحديث: سعر الذهب اليوم في مصر الإثنين 03-12-2018

مازال الذهب يعانى من حالة عدم الاستقرار والهبوط لأدني مستوى له خلال هذا العام ، ولقد وصل سعر جرام الذهب عيار ال21 وهو الأشهر على مستوى العالم العربي، وفقد سجل سعر الجرام الواحد 611 جنيها مصري، فاقدا اكثر من 60 حنيها من سعر المعدن الأصفر للجرام خلال الشهريين الماضيين، وعلى الرغم من أن التوقعات كانت عكس ما يحدث الآن، حيث سجل سعر جرام ال24 : 686.86وجرام ال18 وصل سعره إلى515 وبلغ الجنيه الذهب : 4888 جنيها، السعر العالمي للأوقية : 1224 دولار.

سعر الذهب اليوم الاثنين18 فبراير 2019 في محلات الصاغة

مع بداية العام الجديد لعام ، نجد انتعاش جديد فى أسعار الذهب على الرغم من حالة التذبذب، ولكن نجد الاتجاه العالمي فى ارتفاع مستمر لسعر الذهب، حيث وصل سعر الذهب عيار 18: 552 جنيها، سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم 645 جنيها للجرام، سعر الذهب عيار 24 سجل اليوم 739 جنيها، الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات : 5140 جنيه أوقية الذهب: 1285 دولار.