نتابع معكم أسعار الذهب اليوم في مصر بالمصنعية في محلات الصاغة، لمن يبحثون عن أسعار الذهب للمقبلين على الزواج وغيرهم، حيث شهد امس ارتفاع ملحوظ في سوق الذهب في مصر بقيمة 3 جنيهات تقريبا للجرام، ويأتي هذا بالتزامن مع ارتفاع سعر أوقية الذهب عالميا بقيمة تقدر تقريبا بحوالي 6 دولار للأوقية، وقد شهدت اسعار الذهب فى مصر استقرارا تدريجيا في الفترات الأخيرة مع استقرار سعر صرف الدولار في مصر، ومن خلال هذه المقالة نطرح لكم تقريرا عن أسعار الذهب اليوم في مصر بالمصنعية لدى محلات الصاغة للذهب عيار 24 و 21 و18 حتى تضح لكم رؤية سعر الذهب اليومية.

عوامل تحكم أسعار الذهب اليوم في مصر بالمصنعية

نوضح للمهتمين بمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر بالمصنعية على وجود عوامل مختلفة لتغير أسعار الذهب ومنها عوامل العرض والطلب للمعدن النفيس الذهب، كما أن سعر الدولار اليومي في السوق المصري يؤثر بالطبع على أسعار الذهب سواء في البنوك أو شركات الصرافة الرسمية، كما أن التغير في أسعار أوقية الذهب بالقيمة العالمية لها نصيب الأسد في تغيرات أسعار الذهب اليومية نظرا لان سعر الذهب العالمي وسعر الدولار هما المتحكمان الرئيسيان في تحديد سعر الذهب اليومي.

اسعار الذهب اليوم في مصر بالمصنعية

إليكم الجدول الآتي الذي يوضح أسعار الذهب اليوم لمختلف معيارية الذهب حتى يسهل على الراغبين في شراء وبيع الذهب من معرفة خلفية عن أسعار الذهب من خلال جدول أسعار الذهب الآتي:

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 694 إلى 705 عيار 22 634 إلى 635 عيار 21 612 إلى 617 عيار 18 517 إلى 526 عيار 14 510 إلى 526 عيار 12 351 إلى 355 الاونصة 21,659 إلى 21,6815 الجنيه الذهب 4,8635 إلى 4,910 الكيلو 694,845 إلى 699,143

هذا ومع العلم أن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية قد تختلف من محافظة إلى اخرى أو من منطقة لأخرى بقيمة متوسطها جنيهان للجرام الواحد، وأيضا يجب التوضيح أن مصنعية جرام الذهب غير محددة بشكل مطلق ولكنها متناسبة إلى حد ما حيث تختلف من محل لآخر وفقا لتصميمات واختلاف الشكل للمجوهرات الذهبية.

متوسط اسعار الذهب فى مصر بالمصنعية فى الأيام السابقة

نطرح لكم متوسط أسعار الذهب في مصر للأيام السابقة بالجنيه المصري والذي يوضحه الجدول الآتي: