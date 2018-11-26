أسعار الحديد والأسمنت اليوم نطرحها لكم من خلال هذه المقالة المميزة عن أسعار الحديد في مصر للمستهلك وذلك لمختلف الأنواع، وذلك لأن معظم المستهلكين والشركات من مختلف جمهورية مصر العربية يبحثون بشكل عومي عن سعر الحديد والأسمنت اليوم في مصر لمباشرة أعمالهم المعمارية، وخاصة الشركات والمستثمرين في مجال العقارات والمقاولات، حيث أن أسعار الحديد والأسمنت أصبحت تؤثر بشكل مطلق على أسعار الشقق في مصر، وعلى أسعار المناقصات الخاصة بالمقاولات، ومن هنا اصبح سعر الحديد والأسمنت في مصر من السلع المهمة والقومية التي تحتاج إلى متابعة بشكل يومي، ولما له من أهمية كبيرة على انتعاش السوق العقاري أو انكماشه، وسوف نطرح أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر للمستهلك بتحديث يومي مع مراعاة التغييرات اليومية المختلفة، التي تطرأ على أسعار الحديد والأسمنت لمختلف الشركات في مجال حديد التسليح.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر للمستهلك

نوضح أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر لمختلف شركات حديد التسليح (حديد عز – حديد المصريين – حديد الكومي – حديد بشاي – حديد العتال – حديد عطية – حديد الجيوشي) وذلك بتوضح أسعار طن الحديد في مصر لمختلف الشركات وفقا لأخر الأسعار اليومية المعلنة للحديد في مصر والتي قد تختلف اسعار الحديد والاسمنت اليوم اختلافا بسيطا في السعر من محافظة إلى اخرى، نظرا لتكلفة النقل النقل المتغيرة، والاختلاف البسيط في هامش الربح الذي يضعه التاجر لنفسه، وهذا ما يجعل أسعار الحديد والأسمنت تختلف اختلافا بسيطا من مكان إلى مكان.

أسعار الحديد اليوم في مصر

جدول أسعار الحديد اليوم في مصر يوضح السعر بدون النقل والتسليم ارض المصنع.

المصنع المنتج سعر تسليم أرض المصنع عز حديد 12330 جنيه عز الدخيلة حديد الدخيلة 12330 جنيه بشاي حديد بشاي 12320 جنيه العشري حديد العشري 12270 جنيه المصريين حديد المصريين 12310 جنيه الوطنية للصلب حديد العتال 12265 جنيه الكومي حديد الكومي 12272 جنيه عطية حديد عطية 12260 جنيه الجيوشي للصلب حديد الجيوشي 11771 جنيه حديد المعادي حديد المعادي 11960 جنيه مصر ستيل حديد مصر ستيل 12260 جنيه الجارحي حديد الجارحي 12200 جنيه المراكبي حديد المراكبي 11990 جنيه

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

أيضا نوضح أسعار الأسمنت اليوم في مصر لمختلف شركات منتجات أسمنت البناء والتي قد تختلف اختلافا بسيطا من تاجر لأخر أو محافظة إلى اخرى.

لشركة المنتج أسعار الأسمنت اليوم في مصر العربية للأسمنت أسمنت المسلح 878 الشركة العربية للأسمنت أسمنت النصر 853 أسمنت أسيوط أسمنت المهندس 878 صناعات مواد البناء أسمنت التعمير 853 أسمنت أسك المنيا أسمنت أسيك 870 أسمنت أسك المنيا أسمنت حورس 870 أسمنت النهضة أسمنت الصخرة 863 أسمنت وادي النيل أسمنت المصري 850 لافارج للأسمنت أسمنت المخصوص 865 أسمنت ميدكو أسوان أسمنت أسوان 853 أسمنت العريش أسمنت العسكري 870 أسمنت العريش أسمنت العسكري بني سويف 855 أسمنت سيناء أسمنت سيناء 848 الشركة القومية للأسمنت أسمنت الفاخر 855 السويس للأسمنت أسمنت السويس 850 أسمنت بورتلاند طرة أسمنت طرة 853 أسمنت حلوان أسمنت حلوان 853 أسمنت شورى أسمنت شورى 840 مصر بني سويف أسمنت مصر بني سويف 865 أسمنت السويدي أسمنت السويدي 863 أسمنت جنوب الوادي أسمنت جنوب الوادي 848 مصر للأسمنت قنا أسمنت المسلة 843

التغيرات في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

هناك حالات ثبات تقريبا في بداية اليوم في أسعار الأسمنت والحديد وهى حال تشبه الاستقرار، والتي قد تتغير في الساعات القادمة في بعض منتجات الحديد المختلفة، سواء بزيادة اسعار الحديد والاسمنت اليوم أو بنقصانها مع العلم أن هذه التغييرات سوف تكون بسيطة، نظرا لعدم وجود تقلبات أسعار كبيرة في الفترات السابقة.

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حيث تشهد مواد البناء بصفعة عامة حالة من الاستقرار في الأيام السابقة، ولم تكن هناك بعض التغيرات السعرية المفاجأة، وهذا نتيجة وجود جانب من التوازن بين العرض والطلب على الحديد والأسمنت ومواد البناء المختلفة.

أسباب استقرار اسعار الحديد والاسمنت في مصر

تشهد مصر حالة من الاستقرار في أسعار الحديد والأسمنت في الفترات السابقة والفترات القادمة إنشاء الله تعالى، ويرجع هذا إلى دخول مصانع وخطوط إنتاج جديدة في السوق المصري، وخاصة مصانع مواد البناء من الحديد والأسمنت بمختلف الأنواع، حيث ساهمت هذه الشركات في دعم عرض منتجات الحديد والأسمنت التي تغطى الطلب على مواد البناء، وتحدث نوعا من الاستقرار في أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر والذي بات ملحوظا للجميع، من المستهلكين وشركات البناء والتشيد وشركات المقاولات العامة.