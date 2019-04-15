اسعار التكييفات 2019 علي سوق و بي تك

أسعار التكييفات الجديدة في صيف 2019 نعرضها لكم من علي مواقع الشراء المعروفة مثل سوق و بي تك والتي تقدم تشكيلة كبيرة و متنوعة من التكييفات ماركة شارب و تكييف جري و يونيون اير و كارير و فريش وغيرها من الموديلات المعروفة وذلك مع قرب انتهاء فصل الربيع و دخول فصل الصيف بقوة وحاجة الناس لأجهزة التكييف لتخفيف شدة الحر و تلطيف الجو ونعرض إليكم تشكيلة متنوعة من أسعار التكييفات بمختلف موديلاتها وقدرتها التشغيلية

قائمة أسعار تكييفات شارب 2019

م الموديل والقدرة بالحصان السعر بالجنيه 1 تكييف سبليت شارب ديجيتال بالبلازما كلاستر، 3 حصان، بارد و ساخن – AY-AP24UHE 13,049 2 تكييف سبليت شارب، 2.25 حصان، بارد و ساخن – AY-A18USE 10,729 3 تكييف سبليت شارب ديجيتال بالبلازما كلاستر، 3 حصان، بارد فقط – AH-AP24UHE 12,359 4 تكييف سبليت شارب انفرتر بالبلازما كلاستر، بارد و ساخن، 2.25 حصان – AY-XP18UHE 14,069 5 تكييف سبليت شارب، 3 حصان، بارد فقط – AH-A24USE 11,649 6 تكييف سبليت شارب، 3 حصان، بارد و ساخن – AY-A24USE 12,329 7 تكييف سبليت شارب انفرتر بالبلازما كلاستر، بارد فقط، 1.5 حصان – AY-XP12UHE 10,699 8 تكييف سبليت شارب انفرتر بالبلازما كلاستر، بارد فقط، 2.25 حصان – AY-XP18UHE 13,649 9 تكييف سبليت شارب انفرتر بالبلازما كلاستر، بارد و ساخن، 1.5 حصان – AY-XP12UHE 11,099 10 تكييف سبليت شارب ديجيتال بالبلازما كلاستر، بارد وساخن، 2.25 حصان – AY-AP18UHE 11,449 11 تكييف سبليت شارب، بارد فقط، 2.25 حصان – AH-A18USE 10,179 12 تكييف سبليت شارب ديجيتال بالبلازما كلاستر، بارد فقط، 2.25 حصان – AH-AP18UHE 10,879 13 تكييف سبليت شارب، بارد وساخن، 1.5 حصان – AY-A12USEA 8,299 14 تكييف سبليت شارب، بارد وساخن، 3 حصان – AY-A24SSE 12,069 15 تكييف سبليت شارب ديجيتال بالبلازما كلاستر، بارد وساخن، 1.5 حصان – AY-AP12UHEA 9,049 16 تكييف سبليت شارب، بارد فقط، 1.5 حصان – AH-A12USEA 7,849 17 تكييف سبليت شارب ديجيتال بالبلازما كلاستر، بارد فقط، 1.5 حصان – AH-AP12UHEA 8,559

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