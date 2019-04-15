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اسعار التكييفات 2019 علي سوق و بي تك

كتب حازم دياب آخر تحديث

أسعار التكييفات الجديدة في صيف 2019 نعرضها لكم من علي مواقع الشراء المعروفة مثل سوق و بي تك والتي تقدم تشكيلة كبيرة و متنوعة من التكييفات ماركة شارب و تكييف جري و يونيون اير و كارير و فريش وغيرها من الموديلات المعروفة وذلك مع قرب انتهاء فصل الربيع و دخول فصل الصيف بقوة وحاجة الناس لأجهزة التكييف لتخفيف شدة الحر و تلطيف الجو ونعرض إليكم تشكيلة متنوعة من أسعار التكييفات بمختلف موديلاتها وقدرتها التشغيلية

قائمة أسعار تكييفات شارب 2019

مالموديل والقدرة بالحصانالسعر بالجنيه
1تكييف سبليت شارب ديجيتال بالبلازما كلاستر، 3 حصان، بارد و ساخن – AY-AP24UHE13,049
2تكييف سبليت شارب، 2.25 حصان، بارد و ساخن – AY-A18USE10,729
3تكييف سبليت شارب ديجيتال بالبلازما كلاستر، 3 حصان، بارد فقط – AH-AP24UHE12,359
4تكييف سبليت شارب انفرتر بالبلازما كلاستر، بارد و ساخن، 2.25 حصان – AY-XP18UHE14,069
5تكييف سبليت شارب، 3 حصان، بارد فقط – AH-A24USE11,649
6تكييف سبليت شارب، 3 حصان، بارد و ساخن – AY-A24USE12,329
7تكييف سبليت شارب انفرتر بالبلازما كلاستر، بارد فقط، 1.5 حصان – AY-XP12UHE10,699
8تكييف سبليت شارب انفرتر بالبلازما كلاستر، بارد فقط، 2.25 حصان – AY-XP18UHE13,649
9تكييف سبليت شارب انفرتر بالبلازما كلاستر، بارد و ساخن، 1.5 حصان – AY-XP12UHE11,099
10تكييف سبليت شارب ديجيتال بالبلازما كلاستر، بارد وساخن، 2.25 حصان – AY-AP18UHE11,449
11تكييف سبليت شارب، بارد فقط، 2.25 حصان – AH-A18USE10,179
12تكييف سبليت شارب ديجيتال بالبلازما كلاستر، بارد فقط، 2.25 حصان – AH-AP18UHE10,879
13تكييف سبليت شارب، بارد وساخن، 1.5 حصان – AY-A12USEA8,299
14تكييف سبليت شارب، بارد وساخن، 3 حصان – AY-A24SSE12,069
15تكييف سبليت شارب ديجيتال بالبلازما كلاستر، بارد وساخن، 1.5 حصان – AY-AP12UHEA9,049
16تكييف سبليت شارب، بارد فقط، 1.5 حصان – AH-A12USEA7,849
17تكييف سبليت شارب ديجيتال بالبلازما كلاستر، بارد فقط، 1.5 حصان – AH-AP12UHEA8,559
أسعار تكييفات شارب
تكييف شارب

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عن الكاتب

حازم دياب

محرر بموقع نجوم مصرية منذ عام 2009 أهتم بموضوعات التكنولوجيا وآخر ما توصلت إليه التقنية.

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