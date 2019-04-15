اسعار التكييفات 2019 علي سوق و بي تك

أسعار التكييفات الجديدة في صيف 2019 نعرضها لكم من علي مواقع الشراء المعروفة مثل سوق و بي تك والتي تقدم تشكيلة كبيرة و متنوعة من التكييفات ماركة شارب و تكييف جري و يونيون اير و كارير و فريش وغيرها من الموديلات المعروفة وذلك مع قرب انتهاء فصل الربيع و دخول فصل الصيف بقوة وحاجة الناس لأجهزة التكييف لتخفيف شدة الحر و تلطيف الجو ونعرض إليكم تشكيلة متنوعة من أسعار التكييفات بمختلف موديلاتها وقدرتها التشغيلية
قائمة أسعار تكييفات شارب 2019
|م
|الموديل والقدرة بالحصان
|السعر بالجنيه
|1
|تكييف سبليت شارب ديجيتال بالبلازما كلاستر، 3 حصان، بارد و ساخن – AY-AP24UHE
|13,049
|2
|تكييف سبليت شارب، 2.25 حصان، بارد و ساخن – AY-A18USE
|10,729
|3
|تكييف سبليت شارب ديجيتال بالبلازما كلاستر، 3 حصان، بارد فقط – AH-AP24UHE
|12,359
|4
|تكييف سبليت شارب انفرتر بالبلازما كلاستر، بارد و ساخن، 2.25 حصان – AY-XP18UHE
|14,069
|5
|تكييف سبليت شارب، 3 حصان، بارد فقط – AH-A24USE
|11,649
|6
|تكييف سبليت شارب، 3 حصان، بارد و ساخن – AY-A24USE
|12,329
|7
|تكييف سبليت شارب انفرتر بالبلازما كلاستر، بارد فقط، 1.5 حصان – AY-XP12UHE
|10,699
|8
|تكييف سبليت شارب انفرتر بالبلازما كلاستر، بارد فقط، 2.25 حصان – AY-XP18UHE
|13,649
|9
|تكييف سبليت شارب انفرتر بالبلازما كلاستر، بارد و ساخن، 1.5 حصان – AY-XP12UHE
|11,099
|10
|تكييف سبليت شارب ديجيتال بالبلازما كلاستر، بارد وساخن، 2.25 حصان – AY-AP18UHE
|11,449
|11
|تكييف سبليت شارب، بارد فقط، 2.25 حصان – AH-A18USE
|10,179
|12
|تكييف سبليت شارب ديجيتال بالبلازما كلاستر، بارد فقط، 2.25 حصان – AH-AP18UHE
|10,879
|13
|تكييف سبليت شارب، بارد وساخن، 1.5 حصان – AY-A12USEA
|8,299
|14
|تكييف سبليت شارب، بارد وساخن، 3 حصان – AY-A24SSE
|12,069
|15
|تكييف سبليت شارب ديجيتال بالبلازما كلاستر، بارد وساخن، 1.5 حصان – AY-AP12UHEA
|9,049
|16
|تكييف سبليت شارب، بارد فقط، 1.5 حصان – AH-A12USEA
|7,849
|17
|تكييف سبليت شارب ديجيتال بالبلازما كلاستر، بارد فقط، 1.5 حصان – AH-AP12UHEA
|8,559
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