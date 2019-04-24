تحديث..اسعار التكييفات في مصر 2019 الواحد ونص حصان لـ 12 ماركة وافضل الاسعار 5 نصائح للحفاظ على التكييف وتوفير فاتورة الكهرباء

يتابع عدد كبير من الأشخاص خلال الفترة الحالية أسعار السلع بسبب ارتفاع الأسعار المبالغ فيه خلال الفترة الحالية والذي شهد حالة من التضخم الكبير، والذى جاءت عقب قرار تعويم الجنيه المصرى من محافظ البنك المركزى طارق عامر والذي اثر بشكل كبير على خفض قيمة الجنيه المصرى أمام كافة العملات الأجنبية وتحديد سعر الدولار الامريكى والذى شهد ارتفاع غير مسبوق، ونظرا لاعتماد الاقتصاد المصرى على الاستيراد سواء للمواد الخام وقطع الغيار او الالات والمعدات التى تدخل في المصانع، شهد سوق السلع والمنتجات والأجهزة الكهربائية فى مصر ارتفاع كبيرة قد يصل الى 45% زيادة، عن سعر المنتج الأصلي مع تحقيق ربح عالى من اصحاب الشركات، وقد شهدت كافة الأجهزة أرتفاع كبير والذى شعر به المواطن البسيط ـ

حيث شهدت كافة الأجهزة المنزلية وخصوصا اسعار التكييفات فى مصر 2019، ارتفاع والذى يمثل فصل الصيف الموسم الدائم لرواج الكتفيات بسبب ارتفاع درجات الحرارة ، حيث يبحث المواطنين عن أسعار التكييفات فى مصر وخصوصا التكيف الأكثر رواجا” وهو قدرة 1.5 حصان، لتناسب سعره مع احتياجات المواطنين وايضا متوفره باكثر من شركة وسهولة توفير الكهرباء فيه

اسعار التكييفات في مصر 2019

حيث يشغل بل الكثير من الاشخاص البحث عن اسعار التكييفات فى مصر وتحديدا” 1.5 حصان والذى يكون عليه الإقبال بشكل كبير بسبب مساحته والذى تكفى لتغطية مايقرب من 14 متر مربع وهو الحدود المناسبة لغرفة متوسطة بالمنزل، كما يتوافر فيه توفير الطاقة واكثر من نموذج يتناسب مع تكلفة الكهرباء للمنزل لمتوسطى الدخل

معلومات هامة قبل الشراء

البحث المستمرة عن اسعار التكييفات فى مصر بصورة كبيرة ومستمرة من جانب المواطنين لتجنب ارتفاع درجات الحرارة المستمرة خصوصا مع شهر رمضان والصيام، ولكن دائما نجد عدم القدرة فى تحديد التكييف المراد شرائه يعد من أهم السلع التى تحدث حيرة عند الشراء بسبب المميزات والقدرة وكذلك السعر حسب الحصان وقوة التغطية والمميزات الاخرى سواء فى تنقية الهواء والتبريد اوعمل تنظيف داخلي وأيضا خاصية البلازما والاتجاهات وغيرها.فعليك عزيزى المواطن تحديد عدد من النقاط الهامة قبل الشرا تحديد قدرة التكييف عن طريق تحديد مساحة الغرفة التى يتم التركيب فيها لمعرفة اى مقاس يناسبك للشراء.

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خطوات الحفاظ على التكييف أثناء فصل الشتاء فى حالة عدم تشغيله

قم بتشغيل مكيف الهواء لمدة ثلاث ساعات واضبطه على ٣٠ درجة مئوية، وذلك لتجفيف الأجزاء الداخلية وعدم نمو الفطريات والبكتيريا.

يجب تغطية الوحدة الخارجية لحمايتها من تغييرات الطقس في فصل الشتاء.

يمكن تنظيف الفلتر في المنزل عن طريق غسله مرة على الأقل شهرياً.

اسعار تكييف شارب 3 حصان

تكييف شارب اسبليت 2.25 حصان بارد – ساخن انفرتر ديجيتال مزود بخاصية البلازما كلاستر لون سيلفر AY-XP18UHE 13٬790 جنيه

تكييف شارب اسبليت 3 حصان بارد انفرتر ديجيتال مزود بخاصية البلازما كلاستر لون سيلفر AH-XP24UHE 14٬750 جنيه

تكييف شارب اسبليت 3 حصان بارد – ساخن بريميم بلاس ديجيتال مزود بخاصية البلازما كلاستر لون أبيض AY-AP24UHE 12٬776 جنيه

تكييف شارب اسبليت 2.25 حصان بارد انفرتر ديجيتال مزود بخاصية البلازما كلاستر لون سيلفر AH-XP18UHE 13٬390 جنيه

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وفقا” للزيادة المقررة على فاتورة الكهرباء وتسهيل للمواطنين يمكن الاسترشاد من خلال عدد من النصائح للاستخدام الأمثل للمكيف وتقليل فاتورة الكهرباء والعمل الاستفادة القصوى من المكيف و الحفاظ على درجة حرارة الغرفة بالشكل الأمثل

فدائما حاول على ضبط درجة المكيف على 24، ويعتبر هذه الدرجة مناسبة لكافة الأجواء لأنها الدرجة الأنسب لحرارة جسم الإنسان.

الاستمراية فى تنظيف فلتر جهاز التكييف بصورة مستمرة اقل حاجة كل اسبوعين

العمل على غلاق الابواب بصورة دائما اثناء تشغيل المكيف

خطوات ترشيد استهلاك الكهرباء اثناء تشغيل التكييف مع بداية فصل الصيف والإقبال على استخدام وتشغيل التكييف سواء فى المنزل او الشركات وأيضا المصانع لاشىء هام بسبب ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع الرطوبة بشكل مباشر على عدد من المحافظات وعدد من المناطق، وعلى الجانب الآخر يقابل استخدام التكييف ارتفاع فى فاتورة الكهرباء مما يسبب حمل ثقيل على المواطنين بسبب زيادة شرائح الكهرباء، وترشيد الكهرباء فى ظل الاستخدام الأمثل للمكيف نطرح عدد من الإرشادات لذلك وأهمها ضبط جهاز التكييف على 24 مئوية وليس دون ذلك حيث يعتقد البعض أن ضبط الجهاز مثلا على 19 درجة مئوية للحصول على هواء أكثر برودة ليتخلصوا من الشعور بالحر ولكن الاستخدام الخاطئ يؤثر بشكل كبير على الجهاز التكييف وأيضا فاتورة الكهرباء

5 نصائح للحفاظ على التكييف وتوفير فاتورة الكهرباء

تعد فاتورة الكهرباء من الاشياء التى تشغل بال المواطنين قبل شراء التكييف بسبب الضغط العالى فى فاتورة الكهرباء من الكباس وغيره ورفع شرائحه، ومع الاضرار لشرائه بسبب ارتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة فيجب عليك اتباع عدد من الخطوات للحفاظ على التكييف وتوفير فاتورة الكهرباء

1-يجب عزيزى المواطن قبل شراء التكييف اختيار الامثل لقدرة التكييف ومساحة الغرفة المراد الاستخدام فيها

2-الحفاظ الدائم عند تشغيل المكيف بإحكام غلق الغرفة للحفاظ على الكفاءة وبقائه

3-عمل صيانة دورية من خلال النظافة التامة والتخلص من الاتربة والرواسط الموجودة

4-تشغيل التكييف على درجة الحرارة الملائمة

5- عمل صيانه وتغير فلتر الهواء مع بداية الصيف بسبب الاتربة لسهول خروج الهواء ، وعدم تجمد ملف الفريون المسؤول عن التبريد وهذا يساعد على توفير فاتورة الكهرباء بنسبة كبيرة بسبب زيادة المحركة من الضغط بسبب الفلتر

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مع زيادة درجات الحرارة بصورة غير مسبوقة مع فترات الصيام الطويلة، يتجه عدد كبير من المواطنين بالبحث عن اسعار التكييفات والمراوح فى مصر، ومع أرتفاع عدد من الأنواع والماركات، حيث اختلفت الاسعار حسب الماركات وعلى الجانب الآخر يكون السعر حسب قدرة التكييف و قوة الحصان وأيضا سواء بارد أو ساخن أو بارد فقط ، ومع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاسعار يتجه عدد كبير من الشرائح الشرائية لشرا البارد فقط لتعويض ارتفاع درجات الحرارة

SAMSUNG Air Conditioners Series 5 Split 3 HP Cooling & Heating: AR24HPFNKWK2BT 9994 جنيه

Samsung AR24JCFTPWQNBT 3 HP cooling only air condition in door 24000 BTU-White 10896 جنيه

SAMSUNG Air Conditioners Series 7 Split 1.5HP Cooling & Heating: AR12HPSDKWK2BT 7700 جنيه

Samsung AR24JPFTPWQNBT 3 HP Cooling & Heating air condition in door 24000 BTU-White 11472 جنيه

غير متوفر Samsung Air Condition SERIES 5 INVERTER 3HP Heat Cooling: AR24HSFS 13000 جنيه

SAMSUNG Air Conditioners Series 5 Split 2.25HP Cooling: A18HCFNKWK2BT 9000 جنيه يمكنك المتابعة فى الصفحات القادمة

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