أسعار الأسهم المصرية اليوم في البورصة ومؤشرات تداول الأوراق المالية – مباشر

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أسعار الأسهم المصرية اليوم في البورصة ومؤشرات تداول الأوراق المالية – مباشر
اسعار الاسهم المصرية فى البورصة المصرية

أسعار الأسهم المصرية في سوق البورصة ومراقبة المؤشرات المالية للأسهم والسندات تظل في اهتمام الكثير من المتعاملين في سوق الأسهم والأوراق المالية من مختلف الطبقات المختلفة للأفراد والشركات، ومن خلال هذه المقالة سوف نطرح لكم أسعار الأسهم المصرية المطروحة في البورصة، بتحديثات يومية لحركة الأسهم لمعظم الشركات ومراقبة حركة السوق حتى يسهل على المتداولين في سوق الأسهم والأوراق المالية معرفة حركة سوق الأسهم وكذالك أسعار الأسهم المصرية اليوم واتخاذ قرارهم الاستثماري في بيع وشراء الأسهم وفقا لأسعار الأسهم في سوق البورصة المصرية والتداول.

تحليل اسهم التداول من خلال معرفة أسعار الأسهم المصرية اليوم

اسعار الاسهم المصرية اليوم مباشر
أسعار الأسهم المصرية اليوم في البورصة المصرية

من خلال هذه المقالة التي تخص أسعار الأسهم المصرية اليوم في سوق التداول في البورصة المصرية يمكنكم الحصول على معلومات عن السهم بالضغط على اسم الشركة في جدول أسعار الأسهم المصرية اليوم ومن هذه البيانات ما يلي:

  • القيمة الاسمية للسهم وحركة أسعار الأسهم المصرية اليوم
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أسعار الأسهم المصرية اليوم وتحليلات السهم

من خلال هذه المقالة سنعرض لكم أسعار الأسهم المصرية اليوم وفقا لحركة السوق مع تحليل للسهم، فمع الضغط على اسم الشركة في الجدول الأسفل والذي يخص أسعار الأسهم المصرية اليوم في البورصة سيتضح للمهتمين ببيان كامل للسهم وتحليلاته أيضا أسعار الأسهم المصرية اليوم الذي يسمح للمستثمر في البورصة المصرية أن يعرف معلومات متكاملة عن الشركة صاحبة السهم المطروح في البورصة المصرية هذا بالإضافة إلى بيان بحركة أسعار الأسهم المصرية اليوم من خلال جدول أسعار الأسهم المصرية اليوم المباشر، فالمستثمر يراقب يوميا حركة أسعار الأسهم المصرية اليوم لاجراء عمليات التداول

أسعار الأسهم المصرية اليوم في سوق البورصة – مباشر

يمكنكم التعرف على أسعار الأسهم المصرية في سوق البورصة من خلال الجدول الآتي والذي يعرض أسعار الأسهم المصرية ومؤشرات التداول المختلفة.

جدول أسعار الأسهم المصرية اليوم في البورصة

السهم آخر سعر نسبة التغير التغير القيمة الكمية سعر الفتح أعلى سعر أقل سعر
العربية للصناعات اله 6.54 9.92% 0.59 132,969.81 20,333 5.95 6.54 6.53
يونيباك 2.70 9.76% 0.24 1,219,534.75 451,961 2.46 2.70 2.62
المنصورة للدواجن 4.10 7.89% 0.30 873,839.88 216,205 3.80 4.18 3.87
كيما 6.15 5.49% 0.32 34,627,516.00 5,607,256 5.83 6.40 5.91
زهراء المعادي 9.50 4.86% 0.44 47,191.50 5,000 9.06 9.50 9.35
الصخور العربية للصنا 0.29 4.32% 0.01 953,959.31 3,309,529 0.28 0.29 0.27
اسمنت طرة 14.00 4.17% 0.56 1,421,160.00 101,578 13.44 14.19 13.77
مطاحن ومخابز الإسكند 14.01 4.09% 0.55 538,187.50 38,513 13.46 14.20 13.65
مصر للاسواق الحرة 6.50 4.00% 0.25 72,569.31 11,187 6.25 6.50 6.32
جهينة 11.00 3.87% 0.41 63,554,108.00 5,776,044 10.59 11.31 10.98
دايس 15.65 3.85% 0.58 316,275.78 20,330 15.07 15.65 15.00
القاهرة للإستثمار وا 7.64 3.10% 0.23 100,345,768.00 12,933,632 7.41 8.15 7.41
القناة للتوكيلات الم 10.60 3.01% 0.31 10,929,897.00 1,015,598 10.29 11.20 10.30
مطاحن شمال القاهرة 24.49 2.99% 0.71 431,564.16 17,870 23.78 24.50 23.27
الشركة العربية لإدار 2.47 2.92% 0.07 44,813,844.00 17,912,146 2.40 2.56 2.44
جينيال تورز 3.91 2.89% 0.11 466,095.41 120,150 3.80 3.98 3.80
المالية والصناعية ال 9.60 2.89% 0.27 6,167,837.00 631,961 9.33 9.94 9.32
العبور للاستثمار الع 6.34 2.76% 0.17 219,541.48 34,926 6.17 6.36 6.22
فيركيم 6.15 2.50% 0.15 172,077.00 27,980 6.00 6.15 6.15
الوادى 8.91 2.41% 0.21 7,047,749.00 783,291 8.70 9.12 8.73
مصر لصناعة الكيماويا 10.60 1.83% 0.19 1,522,877.25 140,355 10.41 11.08 10.58
ابن سينا فارما 10.50 1.74% 0.18 12,145,663.00 1,147,131 10.32 11.00 10.22
الحديد والصلب المصري 5.48 1.67% 0.09 26,512,488.00 4,767,370 5.39 5.69 5.39
الاسماعيلية الجديدة 5.09 1.60% 0.08 264,961.34 51,718 5.01 5.20 5.00
ماريدايف 0.35 1.41% 0.01 275,427.48 42,835 0.35 0.36 0.35
مصر بنى سويف للأسمنت 20.50 1.38% 0.28 209,470.48 10,035 20.22 22.06 20.00
عتاقة 28.90 1.16% 0.33 944,875.69 32,826 28.57 29.79 28.15
ريماس 1.84 1.16% 0.02 236,747.81 128,970 1.82 1.85 1.81
ثروة كابيتال القابضة 6.57 1.08% 0.07 20,480,646.00 3,124,844 6.50 6.61 6.50
التعمير والاستشارات 19.00 1.06% 0.20 3,713,984.25 193,686 18.80 19.90 18.80
اسيك للتعدين 8.03 1.01% 0.08 812,479.38 99,231 7.95 8.29 7.95
الجوهرة 13.89 0.87% 0.12 1,619,409.63 119,072 13.77 14.15 13.45
هيرميس 14.25 0.85% 0.12 26,792,162.00 1,870,039 14.13 14.50 14.11
إم بي 0.49 0.82% 0.00 47,819.42 96,940 0.49 0.51 0.49
بيتومود 0.92 0.77% 0.01 71,991.88 80,492 0.91 0.92 0.89
بلتون المالية 7.12 0.71% 0.05 1,438,618.00 198,834 7.07 7.38 7.08
بنك فيصل الإسلامي ال 15.35 0.52% 0.08 701,922.38 45,640 15.27 15.50 15.24
العز الدخيلة للصلب 965.01 0.49% 4.66 23,160.28 24 960.35 965.02 965.00
يونيراب 2.10 0.48% 0.01 90,417.72 43,204 2.09 2.11 2.08
المصرية لنظم التعليم 1.07 0.37% 0.00 52,942.99 50,378 1.07 1.09 1.05
الزيوت المستخلصة 1.40 0.36% 0.01 398,926.72 279,787 1.40 1.45 1.40
العربية لحليج الأقطا 1.91 0.32% 0.01 8,739,532.00 4,543,148 1.90 1.95 1.90
راية 7.82 0.26% 0.02 115,582.34 14,709 7.80 8.00 7.80
موبكو 86.49 0.22% 0.19 202,527.27 2,379 86.30 88.88 84.78
كفر الزيات للمبيدات 29.12 0.21% 0.06 66,256.46 2,276 29.06 29.30 29.08
ايجيفرت 5.18 0.19% 0.01 205,471.36 39,830 5.17 5.20 5.08
حديد عز 19.00 0.11% 0.02 56,325,592.00 2,960,952 18.98 19.35 18.90
الكابلات الكهربائية 1.23 0.08% 0.00 6,646,661.50 5,410,469 1.23 1.23 1.22
عبر المحيطات للسياحة 0.06 0.00% 0.00 18,022.67 17,745 0.06 0.06 0.06
العرفة القابضة 0.16 0.00% 0.00 22,350.32 7,722 0.16 0.16 0.16
ايسترن كومباني 18.00 0.00% 0.00 26,902,212.00 1,494,693 18.00 18.17 17.77
أوراسكوم للاستثمار ا 0.58 0.00% 0.00 26,013,886.00 44,051,521 0.58 0.60 0.58
مطاحن شرق الدلتا 114.00 -0.04% -0.04 76,552.00 668 114.04 118.00 114.00
بنك فيصل الإسلامي ال 1.01 -0.10% -0.00 274,420.97 15,026 1.02 1.02 1.01
دومتي 9.30 -0.11% -0.01 924,584.69 97,407 9.31 9.70 9.20
العربية للمحابس 0.88 -0.11% -0.00 45,306.45 51,455 0.88 0.89 0.88
الخليجية الكندية للا 7.40 -0.13% -0.01 218,178.41 29,356 7.41 7.64 7.25
مطاحن وسط وغرب الدلت 170.18 -0.13% -0.23 448,813.59 2,631 170.41 171.00 170.02
مصر للأسمنت – قنا 13.73 -0.15% -0.02 273,949.97 20,072 13.75 13.89 13.42
البنك المصري الخليجي 0.79 -0.25% -0.00 109,779.50 7,795 0.79 0.79 0.78
رمكو 3.51 -0.28% -0.01 2,293,067.75 643,552 3.52 3.62 3.46
النيل للادوية 12.06 -0.33% -0.04 78,616.50 6,350 12.10 12.40 12.06
الشمس للاسكان 6.03 -0.33% -0.02 556,526.19 91,248 6.05 6.23 5.97
ثمار 0.62 -0.48% -0.00 42,081.25 66,835 0.63 0.64 0.62
إجيبكو 1.85 -0.54% -0.01 148,251.16 77,370 1.86 1.98 1.85
الاسكندرية لتداول ال 14.83 -0.54% -0.08 889,609.00 59,925 14.91 15.05 14.80
كابو 1.28 -0.54% -0.01 2,031,868.00 1,586,153 1.29 1.31 1.27
جي بي اوتو 5.29 -0.56% -0.03 374,987.22 70,796 5.32 5.35 5.25
القاهرة للدواجن 5.22 -0.57% -0.03 702,250.56 134,262 5.25 5.33 5.12
طلعت مصطفى 9.86 -0.60% -0.06 14,438,094.00 1,446,852 9.92 10.01 9.82
سي اي كابيتال القابض 7.94 -0.63% -0.05 985,919.25 124,688 7.99 8.02 7.90
بنك البركة 14.23 -0.70% -0.10 68,062.73 4,766 14.33 14.50 14.21
عبور لاند للصناعات ا 16.00 -0.74% -0.12 109,250.25 6,775 16.12 16.15 16.00
مطاحن مصر الوسطى 42.71 -0.77% -0.33 1,446,456.00 33,712 43.04 43.03 42.55
السويس للاسمنت 12.90 -0.77% -0.10 26,760,584.00 2,058,755 13.00 13.05 12.90
النصر للأعمال المدني 19.80 -0.80% -0.16 120,535.20 6,100 19.96 20.10 19.56
القابضة المصرية الكو 1.09 -0.82% -0.01 25,269,724.12 1,293,304 1.10 1.10 1.09
ايكون 8.25 -0.84% -0.07 342,633.66 41,193 8.32 8.37 8.20
فوديكو 8.20 -0.85% -0.07 508,553.97 61,776 8.27 8.49 8.08
الشرقية الوطنية للام 3.46 -0.86% -0.03 41,537.80 11,930 3.49 3.52 3.46
الجيزة العامة للمقاو 1.15 -0.95% -0.01 421,468.56 360,408 1.16 1.19 1.15
أوراسكوم كونستراكشون 110.32 -1.01% -1.13 608,388.69 5,492 111.45 113.50 110.31
ابوقير للاسمدة 27.02 -1.03% -0.28 1,071,019.38 39,077 27.30 27.69 27.02
بنك التعمير والاسكان 47.00 -1.18% -0.56 631,856.88 13,305 47.56 48.48 47.00
مصر للالومنيوم 35.60 -1.19% -0.43 1,957,182.63 54,140 36.03 36.71 35.40
السويدي اليكتريك 16.25 -1.22% -0.20 68,108,336.00 4,117,890 16.45 16.75 16.25
ليفت سلاب مصر 7.90 -1.25% -0.10 274,065.47 34,456 8.00 8.20 7.76
النعيم القابضة 0.32 -1.25% -0.00 1,466,672.69 259,023 0.32 0.32 0.32
مصر الجديدة للاسكان 17.90 -1.27% -0.23 16,710,571.00 924,754 18.13 18.34 17.80
أدكو 26.25 -1.28% -0.34 39,237.81 1,495 26.59 26.25 26.07
دلتا للطباعة والتغلي 9.35 -1.37% -0.13 30,298.25 3,222 9.48 9.50 9.32
العربية للأسمنت 5.67 -1.39% -0.08 3,668,991.25 636,475 5.75 5.94 5.66
مدينة الانتاج الاعلا 4.94 -1.40% -0.07 2,506,307.50 493,880 5.01 5.16 4.91
الدولية للمحاصيل الز 3.48 -1.42% -0.05 1,139,978.88 322,905 3.53 3.61 3.47
أموك 6.89 -1.43% -0.10 13,697,919.00 1,971,611 6.99 7.09 6.88
الدلتا للسكر 14.01 -1.48% -0.21 77,069.80 5,500 14.22 14.05 14.00
البنك المصري لتنمية 8.75 -1.57% -0.14 1,476,113.25 167,211 8.89 8.90 8.75
المصريين للاستثمار 1.35 -1.60% -0.02 195,275.70 142,870 1.38 1.40 1.35
الاهرام للطباعة والت 12.35 -1.75% -0.22 1,471,948.50 116,004 12.57 12.90 12.25
بايونيرز القابضة 6.70 -1.76% -0.12 31,452,966.00 4,629,762 6.82 6.94 6.62
المصرية لصناعة النشا 10.40 -1.79% -0.19 247,840.84 23,258 10.59 10.95 10.40
جولدن كوست 5.30 -1.85% -0.10 4,137,545.00 758,576 5.40 5.66 5.27
اطلس لاستصلاح الاراض 8.35 -1.88% -0.16 420,732.28 49,844 8.51 8.70 8.35
البنك التجاري الدولي 79.10 -1.91% -1.54 46,467,772.00 584,721 80.64 80.88 79.00
بالم هيلز 2.55 -1.92% -0.05 39,902,600.00 15,346,642 2.60 2.66 2.54
مصرف أبو ظبي الإسلام 12.95 -1.97% -0.26 1,636,564.00 125,520 13.21 13.50 12.95
مينا للاستثمار السيا 1.93 -1.98% -0.04 2,844,883.75 1,439,244 1.97 2.02 1.92
الاسماعيلية مصر للدو 2.03 -2.02% -0.04 738,705.69 357,910 2.08 2.15 2.03
شينى 3.32 -2.06% -0.07 1,699,469.75 494,316 3.39 3.55 3.30
المصرية للاتصالات 11.25 -2.09% -0.24 15,483,031.00 1,345,289 11.49 11.75 11.25
مستشفى كليوباترا 4.20 -2.10% -0.09 866,394.50 205,032 4.29 4.32 4.16
بورتو جروب 0.89 -2.10% -0.02 8,332,156.00 9,132,933 0.90 0.94 0.89
سوديك 15.90 -2.15% -0.35 2,119,640.75 131,261 16.25 16.46 15.90
جنوب الوادي للاسمنت 2.71 -2.17% -0.06 2,512,706.25 908,302 2.77 2.82 2.71
دلتا للإنشاء والتعمي 5.20 -2.26% -0.12 73,441.82 13,814 5.32 5.38 5.20
عامر جروب 0.89 -2.31% -0.02 2,634,237.00 2,910,325 0.91 0.93 0.88
كريدي أجريكول 42.00 -2.33% -1.00 2,091,508.75 50,402 43.00 42.10 40.00
باكين 31.50 -2.42% -0.78 53,675.00 1,700 32.28 31.60 31.50
غاز مصر 70.07 -2.44% -1.75 100,787.64 1,421 71.82 72.90 70.02
جلوبال تيلكوم 3.52 -2.49% -0.09 245,262,304.00 66,526,112 3.71 3.80 3.50
الملتقى العربي للاست 16.21 -2.58% -0.43 266,591.97 16,288 16.64 16.77 16.14
المتحدة للاسكان 3.69 -2.64% -0.10 372,317.63 100,896 3.79 3.80 3.63
اليكو 0.57 -2.73% -0.02 581,744.44 1,013,883 0.58 0.59 0.57
شارم دريمز 4.11 -2.84% -0.12 862,937.63 201,049 4.23 4.41 4.11
المصريين للاسكان 2.03 -2.87% -0.06 340,926.94 165,376 2.09 2.10 2.03
مدينة نصر للاسكان 7.20 -2.96% -0.22 13,200,829.00 1,810,437 7.42 7.51 7.12
المصريين في الخارج ل 2.92 -2.99% -0.09 910,766.25 307,752 3.01 3.03 2.92
سيدي كرير للبتروكيما 18.09 -3.00% -0.56 6,320,591.50 344,805 18.65 18.80 18.04
العبوات الطبية 0.87 -3.12% -0.03 66,372.60 74,034 0.90 0.91 0.87
راية لخدمات مراكز ال 10.55 -3.12% -0.34 158.25 15 10.89 10.55 10.55
راكتا 8.65 -3.14% -0.28 1,052,412.50 118,007 8.93 9.16 8.53
جى إم سى 0.77 -3.25% -0.03 103,673.02 131,177 0.80 0.80 0.77
نيست 1.03 -3.28% -0.04 163,662.03 156,363 1.07 1.06 1.03
العربية للاستثمارات 0.76 -3.43% -0.03 6,446,677.50 8,316,606 0.79 0.81 0.76
بنك قناة السويس 7.83 -3.45% -0.28 895,453.56 112,121 8.11 8.29 7.80
العقارية للبنوك الوط 5.50 -3.51% -0.20 218,407.00 39,300 5.70 5.66 5.50
بنك قطر الوطني الاهل 40.50 -3.57% -1.50 1,052,809.00 25,799 42.00 41.05 40.00
العربية المتحدة للشح 0.93 -3.62% -0.04 2,465,938.75 2,596,105 0.97 0.99 0.93
المصرية للمنتجعات ال 2.04 -3.77% -0.08 33,732,424.00 16,320,733 2.12 2.15 2.00
بى اى جى للتجارة وال 1.11 -3.81% -0.04 79,895.46 72,000 1.16 1.18 1.10
إم تي أي 8.50 -3.85% -0.34 1,103,212.00 125,820 8.84 9.00 8.50
النصر لتصنيع الحاصلا 20.88 -3.96% -0.86 954,921.13 45,116 21.74 22.00 20.50
إيجيترانس 7.15 -4.03% -0.30 1,392,417.00 188,788 7.45 7.59 7.12
الصعيد العامة للمقاو 0.62 -4.32% -0.03 4,599,329.50 7,263,898 0.65 0.65 0.62
الاهلي للتنمية والاس 7.71 -4.46% -0.36 934,802.88 117,447 8.07 8.17 7.71
القاهرة للزيوت والصا 7.90 -4.47% -0.37 4,459,127.50 549,552 8.27 8.30 7.86
إعمار مصر 3.15 -4.55% -0.15 9,420,878.00 2,923,378 3.30 3.32 3.14
القلعة للاستشارات ال 3.86 -4.93% -0.20 110,661,688.00 28,008,309 4.06 4.08 3.82
الاتحاد الصيدلى 1.25 -4.96% -0.07 65,938.86 52,655 1.31 1.27 1.25
ايه تي ليس 5.70 -5.00% -0.30 140,361.55 23,450 6.00 6.08 5.70
نيوداب 5.11 -5.19% -0.28 357,265.88 68,175 5.39 5.43 5.10
سبينالكس 1.80 -5.26% -0.10 44,757.12 24,175 1.90 1.87 1.80
اوراسكوم للتنمية مصر 5.93 -5.27% -0.33 22,382,390.00 3,623,308 6.26 6.41 5.93
النساجون الشرقيون 10.57 -5.79% -0.65 14,748,221.00 1,353,194 11.22 11.19 10.45
الالومنيوم العربية 20.60 -5.89% -1.29 40,794.70 1,863 21.89 22.48 20.60
اجواء 2.79 -6.69% -0.20 3,560,124.75 1,262,350 2.99 2.94 2.78
المركز الطبي الجديد 21.00 -9.01% -2.08 40,178.00 1,800 23.08 23.50 21.00
الدولية للأسمدة 1.20 -100.00% -1.19 22,357.20 18,621 1.19 1.20 1.20
مصر للفنادق 52.25 -100.00% -49.95 12,278.75 235 49.95 52.25 52.25
بورسعيد للتنمية الزر 0.90 -100.00% -0.95 903.00 1,000 0.95 0.90 0.90
السويس للاكياس 25.99 -100.00% -25.58 16,110.54 620 25.58 25.99 25.97
أراب للتنمية و الاست 0.39 -100.00% -0.38 26,664.95 69,725 0.38 0.39 0.38
القاهرة للادوية 42.55 -100.00% -42.73 8,510.00 200 42.73 42.55 42.55
المصرية للمشروعات ال 2.60 -100.00% -2.60 2,600.00 1,000 2.60 2.60 2.60
ممفيس للادوية 9.00 -100.00% -9.25 9,311.00 1,034 9.25 9.01 9.00
سبأ 3.04 -100.00% -3.09 19,160.68 6,288 3.09 3.05 3.04
المجموعة المصرية الع 9.46 -100.00% -11.72 7,372.80 780 11.72 9.56 9.43
اسيوط الاسلامية للتج 5.99 -100.00% -5.90 1,439.80 260 5.90 5.99 5.43
الرواد 9.00 -100.00% -9.05 21,462.00 2,383 9.05 9.01 9.00
العالمية للاستثمار و 7.92 -100.00% -8.17 5,512.32 696 8.17 7.92 7.92
برايم القابضة 2.83 -100.00% -3.07 4,814.00 1,700 3.07 2.84 2.83
مرسى مرسى علم 0.81 -100.00% -0.81 28,496.90 35,000 0.81 0.82 0.81
السلام 1.85 -100.00% -2.05 14,294.95 7,727 2.05 1.85 1.85
الغربية الاسلامية لل 4.90 -100.00% -5.08 8,439.70 1,690 5.08 5.13 4.90
ايكمي 0.61 -100.00% -0.61 13,193.00 21,300 0.61 0.63 0.61
اسمنت سيناء 9.25 -100.00% -9.11 23,809.00 2,580 9.11 9.26 9.21
وثائق إستثمار صندوق 13.60 -100.00% -14.53 1,360.00 100 14.53 13.60 13.60
الوطني 40.05 -100.00% -40.01 4,285.35 107 40.01 40.05 40.05
الاسكندرية للادوية 112.00 -100.00% -110.01 16,800.00 150 110.01 112.00 112.00
ليسيكو 3.59 -100.00% -3.61 12,077.80 3,230 3.61 3.78 3.59
الإسكندرية للأسمنت 5.67 -100.00% -5.38 22,509.90 3,970 5.38 5.67 5.67
العامة للصوامع والتخ 42.53 -100.00% -43.17 21,406.00 500 43.17 43.00 42.53
وادي كوم امبو 12.65 -100.00% -12.79 27,713.88 2,160 12.79 13.00 12.65
بي إنفستمنتس القابضة 8.50 -100.00% -8.39 16,986.10 2,000 8.39 8.50 8.40

 

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