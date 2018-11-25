أسعار الأسهم المصرية في سوق البورصة ومراقبة المؤشرات المالية للأسهم والسندات تظل في اهتمام الكثير من المتعاملين في سوق الأسهم والأوراق المالية من مختلف الطبقات المختلفة للأفراد والشركات، ومن خلال هذه المقالة سوف نطرح لكم أسعار الأسهم المصرية المطروحة في البورصة، بتحديثات يومية لحركة الأسهم لمعظم الشركات ومراقبة حركة السوق حتى يسهل على المتداولين في سوق الأسهم والأوراق المالية معرفة حركة سوق الأسهم وكذالك أسعار الأسهم المصرية اليوم واتخاذ قرارهم الاستثماري في بيع وشراء الأسهم وفقا لأسعار الأسهم في سوق البورصة المصرية والتداول.
تحليل اسهم التداول من خلال معرفة أسعار الأسهم المصرية اليوم
من خلال هذه المقالة التي تخص أسعار الأسهم المصرية اليوم في سوق التداول في البورصة المصرية يمكنكم الحصول على معلومات عن السهم بالضغط على اسم الشركة في جدول أسعار الأسهم المصرية اليوم ومن هذه البيانات ما يلي:
- القيمة الاسمية للسهم وحركة أسعار الأسهم المصرية اليوم
- قيمة السهم السوقية من خلال أسعار الأسهم المصرية اليوم
- قيمة السهم الدفترية وبيان أسعار الأسهم المصرية اليوم
- مضاعف القيمة الدفترية للأسهم بحركة أسعار الأسهم المصرية اليوم
- ربحية الأسهم من خلال أسعار الأسهم المصرية اليوم
- مضاعف ربحية الأسهم والاطلاع على أسعار الأسهم المصرية اليوم
- عملة تداول السهم ومؤشر أسعار الأسهم المصرية اليوم
- حركة مؤشر السهم خلال الفترات السابقة وتغيرات أسعار الأسهم المصرية اليوم
- عدد اسهم الشركة الحالي مع إيضاح أسعار الأسهم المصرية اليوم مباشر
- أسعار الأسهم المصرية اليوم للشركات المختلفة.
- رأس مال الشركة بحركة أسعار الأسهم المصرية اليوم
- أخبار السهم عن الفترات السابقة وحركة أسعار الأسهم المصرية اليوم
- عرض حركة السهم بالشموع اليابانية والمنحنيات وتحديثات أسعار الأسهم المصرية اليوم
- القرارات الاستثمارية التي تتخذها الشركة وآلتي قد تؤثر على أسعار الأسهم المصرية اليوم
أسعار الأسهم المصرية اليوم وتحليلات السهم
من خلال هذه المقالة سنعرض لكم أسعار الأسهم المصرية اليوم وفقا لحركة السوق مع تحليل للسهم، فمع الضغط على اسم الشركة في الجدول الأسفل والذي يخص أسعار الأسهم المصرية اليوم في البورصة سيتضح للمهتمين ببيان كامل للسهم وتحليلاته أيضا أسعار الأسهم المصرية اليوم الذي يسمح للمستثمر في البورصة المصرية أن يعرف معلومات متكاملة عن الشركة صاحبة السهم المطروح في البورصة المصرية هذا بالإضافة إلى بيان بحركة أسعار الأسهم المصرية اليوم من خلال جدول أسعار الأسهم المصرية اليوم المباشر، فالمستثمر يراقب يوميا حركة أسعار الأسهم المصرية اليوم لاجراء عمليات التداول
أسعار الأسهم المصرية اليوم في سوق البورصة – مباشر
يمكنكم التعرف على أسعار الأسهم المصرية في سوق البورصة من خلال الجدول الآتي والذي يعرض أسعار الأسهم المصرية ومؤشرات التداول المختلفة.
جدول أسعار الأسهم المصرية اليوم في البورصة
|السهم
|آخر سعر
|نسبة التغير
|التغير
|القيمة
|الكمية
|سعر الفتح
|أعلى سعر
|أقل سعر
|العربية للصناعات اله
|6.54
|9.92%
|0.59
|132,969.81
|20,333
|5.95
|6.54
|6.53
|يونيباك
|2.70
|9.76%
|0.24
|1,219,534.75
|451,961
|2.46
|2.70
|2.62
|المنصورة للدواجن
|4.10
|7.89%
|0.30
|873,839.88
|216,205
|3.80
|4.18
|3.87
|كيما
|6.15
|5.49%
|0.32
|34,627,516.00
|5,607,256
|5.83
|6.40
|5.91
|زهراء المعادي
|9.50
|4.86%
|0.44
|47,191.50
|5,000
|9.06
|9.50
|9.35
|الصخور العربية للصنا
|0.29
|4.32%
|0.01
|953,959.31
|3,309,529
|0.28
|0.29
|0.27
|اسمنت طرة
|14.00
|4.17%
|0.56
|1,421,160.00
|101,578
|13.44
|14.19
|13.77
|مطاحن ومخابز الإسكند
|14.01
|4.09%
|0.55
|538,187.50
|38,513
|13.46
|14.20
|13.65
|مصر للاسواق الحرة
|6.50
|4.00%
|0.25
|72,569.31
|11,187
|6.25
|6.50
|6.32
|جهينة
|11.00
|3.87%
|0.41
|63,554,108.00
|5,776,044
|10.59
|11.31
|10.98
|دايس
|15.65
|3.85%
|0.58
|316,275.78
|20,330
|15.07
|15.65
|15.00
|القاهرة للإستثمار وا
|7.64
|3.10%
|0.23
|100,345,768.00
|12,933,632
|7.41
|8.15
|7.41
|القناة للتوكيلات الم
|10.60
|3.01%
|0.31
|10,929,897.00
|1,015,598
|10.29
|11.20
|10.30
|مطاحن شمال القاهرة
|24.49
|2.99%
|0.71
|431,564.16
|17,870
|23.78
|24.50
|23.27
|الشركة العربية لإدار
|2.47
|2.92%
|0.07
|44,813,844.00
|17,912,146
|2.40
|2.56
|2.44
|جينيال تورز
|3.91
|2.89%
|0.11
|466,095.41
|120,150
|3.80
|3.98
|3.80
|المالية والصناعية ال
|9.60
|2.89%
|0.27
|6,167,837.00
|631,961
|9.33
|9.94
|9.32
|العبور للاستثمار الع
|6.34
|2.76%
|0.17
|219,541.48
|34,926
|6.17
|6.36
|6.22
|فيركيم
|6.15
|2.50%
|0.15
|172,077.00
|27,980
|6.00
|6.15
|6.15
|الوادى
|8.91
|2.41%
|0.21
|7,047,749.00
|783,291
|8.70
|9.12
|8.73
|مصر لصناعة الكيماويا
|10.60
|1.83%
|0.19
|1,522,877.25
|140,355
|10.41
|11.08
|10.58
|ابن سينا فارما
|10.50
|1.74%
|0.18
|12,145,663.00
|1,147,131
|10.32
|11.00
|10.22
|الحديد والصلب المصري
|5.48
|1.67%
|0.09
|26,512,488.00
|4,767,370
|5.39
|5.69
|5.39
|الاسماعيلية الجديدة
|5.09
|1.60%
|0.08
|264,961.34
|51,718
|5.01
|5.20
|5.00
|ماريدايف
|0.35
|1.41%
|0.01
|275,427.48
|42,835
|0.35
|0.36
|0.35
|مصر بنى سويف للأسمنت
|20.50
|1.38%
|0.28
|209,470.48
|10,035
|20.22
|22.06
|20.00
|عتاقة
|28.90
|1.16%
|0.33
|944,875.69
|32,826
|28.57
|29.79
|28.15
|ريماس
|1.84
|1.16%
|0.02
|236,747.81
|128,970
|1.82
|1.85
|1.81
|ثروة كابيتال القابضة
|6.57
|1.08%
|0.07
|20,480,646.00
|3,124,844
|6.50
|6.61
|6.50
|التعمير والاستشارات
|19.00
|1.06%
|0.20
|3,713,984.25
|193,686
|18.80
|19.90
|18.80
|اسيك للتعدين
|8.03
|1.01%
|0.08
|812,479.38
|99,231
|7.95
|8.29
|7.95
|الجوهرة
|13.89
|0.87%
|0.12
|1,619,409.63
|119,072
|13.77
|14.15
|13.45
|هيرميس
|14.25
|0.85%
|0.12
|26,792,162.00
|1,870,039
|14.13
|14.50
|14.11
|إم بي
|0.49
|0.82%
|0.00
|47,819.42
|96,940
|0.49
|0.51
|0.49
|بيتومود
|0.92
|0.77%
|0.01
|71,991.88
|80,492
|0.91
|0.92
|0.89
|بلتون المالية
|7.12
|0.71%
|0.05
|1,438,618.00
|198,834
|7.07
|7.38
|7.08
|بنك فيصل الإسلامي ال
|15.35
|0.52%
|0.08
|701,922.38
|45,640
|15.27
|15.50
|15.24
|العز الدخيلة للصلب
|965.01
|0.49%
|4.66
|23,160.28
|24
|960.35
|965.02
|965.00
|يونيراب
|2.10
|0.48%
|0.01
|90,417.72
|43,204
|2.09
|2.11
|2.08
|المصرية لنظم التعليم
|1.07
|0.37%
|0.00
|52,942.99
|50,378
|1.07
|1.09
|1.05
|الزيوت المستخلصة
|1.40
|0.36%
|0.01
|398,926.72
|279,787
|1.40
|1.45
|1.40
|العربية لحليج الأقطا
|1.91
|0.32%
|0.01
|8,739,532.00
|4,543,148
|1.90
|1.95
|1.90
|راية
|7.82
|0.26%
|0.02
|115,582.34
|14,709
|7.80
|8.00
|7.80
|موبكو
|86.49
|0.22%
|0.19
|202,527.27
|2,379
|86.30
|88.88
|84.78
|كفر الزيات للمبيدات
|29.12
|0.21%
|0.06
|66,256.46
|2,276
|29.06
|29.30
|29.08
|ايجيفرت
|5.18
|0.19%
|0.01
|205,471.36
|39,830
|5.17
|5.20
|5.08
|حديد عز
|19.00
|0.11%
|0.02
|56,325,592.00
|2,960,952
|18.98
|19.35
|18.90
|الكابلات الكهربائية
|1.23
|0.08%
|0.00
|6,646,661.50
|5,410,469
|1.23
|1.23
|1.22
|عبر المحيطات للسياحة
|0.06
|0.00%
|0.00
|18,022.67
|17,745
|0.06
|0.06
|0.06
|العرفة القابضة
|0.16
|0.00%
|0.00
|22,350.32
|7,722
|0.16
|0.16
|0.16
|ايسترن كومباني
|18.00
|0.00%
|0.00
|26,902,212.00
|1,494,693
|18.00
|18.17
|17.77
|أوراسكوم للاستثمار ا
|0.58
|0.00%
|0.00
|26,013,886.00
|44,051,521
|0.58
|0.60
|0.58
|مطاحن شرق الدلتا
|114.00
|-0.04%
|-0.04
|76,552.00
|668
|114.04
|118.00
|114.00
|بنك فيصل الإسلامي ال
|1.01
|-0.10%
|-0.00
|274,420.97
|15,026
|1.02
|1.02
|1.01
|دومتي
|9.30
|-0.11%
|-0.01
|924,584.69
|97,407
|9.31
|9.70
|9.20
|العربية للمحابس
|0.88
|-0.11%
|-0.00
|45,306.45
|51,455
|0.88
|0.89
|0.88
|الخليجية الكندية للا
|7.40
|-0.13%
|-0.01
|218,178.41
|29,356
|7.41
|7.64
|7.25
|مطاحن وسط وغرب الدلت
|170.18
|-0.13%
|-0.23
|448,813.59
|2,631
|170.41
|171.00
|170.02
|مصر للأسمنت – قنا
|13.73
|-0.15%
|-0.02
|273,949.97
|20,072
|13.75
|13.89
|13.42
|البنك المصري الخليجي
|0.79
|-0.25%
|-0.00
|109,779.50
|7,795
|0.79
|0.79
|0.78
|رمكو
|3.51
|-0.28%
|-0.01
|2,293,067.75
|643,552
|3.52
|3.62
|3.46
|النيل للادوية
|12.06
|-0.33%
|-0.04
|78,616.50
|6,350
|12.10
|12.40
|12.06
|الشمس للاسكان
|6.03
|-0.33%
|-0.02
|556,526.19
|91,248
|6.05
|6.23
|5.97
|ثمار
|0.62
|-0.48%
|-0.00
|42,081.25
|66,835
|0.63
|0.64
|0.62
|إجيبكو
|1.85
|-0.54%
|-0.01
|148,251.16
|77,370
|1.86
|1.98
|1.85
|الاسكندرية لتداول ال
|14.83
|-0.54%
|-0.08
|889,609.00
|59,925
|14.91
|15.05
|14.80
|كابو
|1.28
|-0.54%
|-0.01
|2,031,868.00
|1,586,153
|1.29
|1.31
|1.27
|جي بي اوتو
|5.29
|-0.56%
|-0.03
|374,987.22
|70,796
|5.32
|5.35
|5.25
|القاهرة للدواجن
|5.22
|-0.57%
|-0.03
|702,250.56
|134,262
|5.25
|5.33
|5.12
|طلعت مصطفى
|9.86
|-0.60%
|-0.06
|14,438,094.00
|1,446,852
|9.92
|10.01
|9.82
|سي اي كابيتال القابض
|7.94
|-0.63%
|-0.05
|985,919.25
|124,688
|7.99
|8.02
|7.90
|بنك البركة
|14.23
|-0.70%
|-0.10
|68,062.73
|4,766
|14.33
|14.50
|14.21
|عبور لاند للصناعات ا
|16.00
|-0.74%
|-0.12
|109,250.25
|6,775
|16.12
|16.15
|16.00
|مطاحن مصر الوسطى
|42.71
|-0.77%
|-0.33
|1,446,456.00
|33,712
|43.04
|43.03
|42.55
|السويس للاسمنت
|12.90
|-0.77%
|-0.10
|26,760,584.00
|2,058,755
|13.00
|13.05
|12.90
|النصر للأعمال المدني
|19.80
|-0.80%
|-0.16
|120,535.20
|6,100
|19.96
|20.10
|19.56
|القابضة المصرية الكو
|1.09
|-0.82%
|-0.01
|25,269,724.12
|1,293,304
|1.10
|1.10
|1.09
|ايكون
|8.25
|-0.84%
|-0.07
|342,633.66
|41,193
|8.32
|8.37
|8.20
|فوديكو
|8.20
|-0.85%
|-0.07
|508,553.97
|61,776
|8.27
|8.49
|8.08
|الشرقية الوطنية للام
|3.46
|-0.86%
|-0.03
|41,537.80
|11,930
|3.49
|3.52
|3.46
|الجيزة العامة للمقاو
|1.15
|-0.95%
|-0.01
|421,468.56
|360,408
|1.16
|1.19
|1.15
|أوراسكوم كونستراكشون
|110.32
|-1.01%
|-1.13
|608,388.69
|5,492
|111.45
|113.50
|110.31
|ابوقير للاسمدة
|27.02
|-1.03%
|-0.28
|1,071,019.38
|39,077
|27.30
|27.69
|27.02
|بنك التعمير والاسكان
|47.00
|-1.18%
|-0.56
|631,856.88
|13,305
|47.56
|48.48
|47.00
|مصر للالومنيوم
|35.60
|-1.19%
|-0.43
|1,957,182.63
|54,140
|36.03
|36.71
|35.40
|السويدي اليكتريك
|16.25
|-1.22%
|-0.20
|68,108,336.00
|4,117,890
|16.45
|16.75
|16.25
|ليفت سلاب مصر
|7.90
|-1.25%
|-0.10
|274,065.47
|34,456
|8.00
|8.20
|7.76
|النعيم القابضة
|0.32
|-1.25%
|-0.00
|1,466,672.69
|259,023
|0.32
|0.32
|0.32
|مصر الجديدة للاسكان
|17.90
|-1.27%
|-0.23
|16,710,571.00
|924,754
|18.13
|18.34
|17.80
|أدكو
|26.25
|-1.28%
|-0.34
|39,237.81
|1,495
|26.59
|26.25
|26.07
|دلتا للطباعة والتغلي
|9.35
|-1.37%
|-0.13
|30,298.25
|3,222
|9.48
|9.50
|9.32
|العربية للأسمنت
|5.67
|-1.39%
|-0.08
|3,668,991.25
|636,475
|5.75
|5.94
|5.66
|مدينة الانتاج الاعلا
|4.94
|-1.40%
|-0.07
|2,506,307.50
|493,880
|5.01
|5.16
|4.91
|الدولية للمحاصيل الز
|3.48
|-1.42%
|-0.05
|1,139,978.88
|322,905
|3.53
|3.61
|3.47
|أموك
|6.89
|-1.43%
|-0.10
|13,697,919.00
|1,971,611
|6.99
|7.09
|6.88
|الدلتا للسكر
|14.01
|-1.48%
|-0.21
|77,069.80
|5,500
|14.22
|14.05
|14.00
|البنك المصري لتنمية
|8.75
|-1.57%
|-0.14
|1,476,113.25
|167,211
|8.89
|8.90
|8.75
|المصريين للاستثمار
|1.35
|-1.60%
|-0.02
|195,275.70
|142,870
|1.38
|1.40
|1.35
|الاهرام للطباعة والت
|12.35
|-1.75%
|-0.22
|1,471,948.50
|116,004
|12.57
|12.90
|12.25
|بايونيرز القابضة
|6.70
|-1.76%
|-0.12
|31,452,966.00
|4,629,762
|6.82
|6.94
|6.62
|المصرية لصناعة النشا
|10.40
|-1.79%
|-0.19
|247,840.84
|23,258
|10.59
|10.95
|10.40
|جولدن كوست
|5.30
|-1.85%
|-0.10
|4,137,545.00
|758,576
|5.40
|5.66
|5.27
|اطلس لاستصلاح الاراض
|8.35
|-1.88%
|-0.16
|420,732.28
|49,844
|8.51
|8.70
|8.35
|البنك التجاري الدولي
|79.10
|-1.91%
|-1.54
|46,467,772.00
|584,721
|80.64
|80.88
|79.00
|بالم هيلز
|2.55
|-1.92%
|-0.05
|39,902,600.00
|15,346,642
|2.60
|2.66
|2.54
|مصرف أبو ظبي الإسلام
|12.95
|-1.97%
|-0.26
|1,636,564.00
|125,520
|13.21
|13.50
|12.95
|مينا للاستثمار السيا
|1.93
|-1.98%
|-0.04
|2,844,883.75
|1,439,244
|1.97
|2.02
|1.92
|الاسماعيلية مصر للدو
|2.03
|-2.02%
|-0.04
|738,705.69
|357,910
|2.08
|2.15
|2.03
|شينى
|3.32
|-2.06%
|-0.07
|1,699,469.75
|494,316
|3.39
|3.55
|3.30
|المصرية للاتصالات
|11.25
|-2.09%
|-0.24
|15,483,031.00
|1,345,289
|11.49
|11.75
|11.25
|مستشفى كليوباترا
|4.20
|-2.10%
|-0.09
|866,394.50
|205,032
|4.29
|4.32
|4.16
|بورتو جروب
|0.89
|-2.10%
|-0.02
|8,332,156.00
|9,132,933
|0.90
|0.94
|0.89
|سوديك
|15.90
|-2.15%
|-0.35
|2,119,640.75
|131,261
|16.25
|16.46
|15.90
|جنوب الوادي للاسمنت
|2.71
|-2.17%
|-0.06
|2,512,706.25
|908,302
|2.77
|2.82
|2.71
|دلتا للإنشاء والتعمي
|5.20
|-2.26%
|-0.12
|73,441.82
|13,814
|5.32
|5.38
|5.20
|عامر جروب
|0.89
|-2.31%
|-0.02
|2,634,237.00
|2,910,325
|0.91
|0.93
|0.88
|كريدي أجريكول
|42.00
|-2.33%
|-1.00
|2,091,508.75
|50,402
|43.00
|42.10
|40.00
|باكين
|31.50
|-2.42%
|-0.78
|53,675.00
|1,700
|32.28
|31.60
|31.50
|غاز مصر
|70.07
|-2.44%
|-1.75
|100,787.64
|1,421
|71.82
|72.90
|70.02
|جلوبال تيلكوم
|3.52
|-2.49%
|-0.09
|245,262,304.00
|66,526,112
|3.71
|3.80
|3.50
|الملتقى العربي للاست
|16.21
|-2.58%
|-0.43
|266,591.97
|16,288
|16.64
|16.77
|16.14
|المتحدة للاسكان
|3.69
|-2.64%
|-0.10
|372,317.63
|100,896
|3.79
|3.80
|3.63
|اليكو
|0.57
|-2.73%
|-0.02
|581,744.44
|1,013,883
|0.58
|0.59
|0.57
|شارم دريمز
|4.11
|-2.84%
|-0.12
|862,937.63
|201,049
|4.23
|4.41
|4.11
|المصريين للاسكان
|2.03
|-2.87%
|-0.06
|340,926.94
|165,376
|2.09
|2.10
|2.03
|مدينة نصر للاسكان
|7.20
|-2.96%
|-0.22
|13,200,829.00
|1,810,437
|7.42
|7.51
|7.12
|المصريين في الخارج ل
|2.92
|-2.99%
|-0.09
|910,766.25
|307,752
|3.01
|3.03
|2.92
|سيدي كرير للبتروكيما
|18.09
|-3.00%
|-0.56
|6,320,591.50
|344,805
|18.65
|18.80
|18.04
|العبوات الطبية
|0.87
|-3.12%
|-0.03
|66,372.60
|74,034
|0.90
|0.91
|0.87
|راية لخدمات مراكز ال
|10.55
|-3.12%
|-0.34
|158.25
|15
|10.89
|10.55
|10.55
|راكتا
|8.65
|-3.14%
|-0.28
|1,052,412.50
|118,007
|8.93
|9.16
|8.53
|جى إم سى
|0.77
|-3.25%
|-0.03
|103,673.02
|131,177
|0.80
|0.80
|0.77
|نيست
|1.03
|-3.28%
|-0.04
|163,662.03
|156,363
|1.07
|1.06
|1.03
|العربية للاستثمارات
|0.76
|-3.43%
|-0.03
|6,446,677.50
|8,316,606
|0.79
|0.81
|0.76
|بنك قناة السويس
|7.83
|-3.45%
|-0.28
|895,453.56
|112,121
|8.11
|8.29
|7.80
|العقارية للبنوك الوط
|5.50
|-3.51%
|-0.20
|218,407.00
|39,300
|5.70
|5.66
|5.50
|بنك قطر الوطني الاهل
|40.50
|-3.57%
|-1.50
|1,052,809.00
|25,799
|42.00
|41.05
|40.00
|العربية المتحدة للشح
|0.93
|-3.62%
|-0.04
|2,465,938.75
|2,596,105
|0.97
|0.99
|0.93
|المصرية للمنتجعات ال
|2.04
|-3.77%
|-0.08
|33,732,424.00
|16,320,733
|2.12
|2.15
|2.00
|بى اى جى للتجارة وال
|1.11
|-3.81%
|-0.04
|79,895.46
|72,000
|1.16
|1.18
|1.10
|إم تي أي
|8.50
|-3.85%
|-0.34
|1,103,212.00
|125,820
|8.84
|9.00
|8.50
|النصر لتصنيع الحاصلا
|20.88
|-3.96%
|-0.86
|954,921.13
|45,116
|21.74
|22.00
|20.50
|إيجيترانس
|7.15
|-4.03%
|-0.30
|1,392,417.00
|188,788
|7.45
|7.59
|7.12
|الصعيد العامة للمقاو
|0.62
|-4.32%
|-0.03
|4,599,329.50
|7,263,898
|0.65
|0.65
|0.62
|الاهلي للتنمية والاس
|7.71
|-4.46%
|-0.36
|934,802.88
|117,447
|8.07
|8.17
|7.71
|القاهرة للزيوت والصا
|7.90
|-4.47%
|-0.37
|4,459,127.50
|549,552
|8.27
|8.30
|7.86
|إعمار مصر
|3.15
|-4.55%
|-0.15
|9,420,878.00
|2,923,378
|3.30
|3.32
|3.14
|القلعة للاستشارات ال
|3.86
|-4.93%
|-0.20
|110,661,688.00
|28,008,309
|4.06
|4.08
|3.82
|الاتحاد الصيدلى
|1.25
|-4.96%
|-0.07
|65,938.86
|52,655
|1.31
|1.27
|1.25
|ايه تي ليس
|5.70
|-5.00%
|-0.30
|140,361.55
|23,450
|6.00
|6.08
|5.70
|نيوداب
|5.11
|-5.19%
|-0.28
|357,265.88
|68,175
|5.39
|5.43
|5.10
|سبينالكس
|1.80
|-5.26%
|-0.10
|44,757.12
|24,175
|1.90
|1.87
|1.80
|اوراسكوم للتنمية مصر
|5.93
|-5.27%
|-0.33
|22,382,390.00
|3,623,308
|6.26
|6.41
|5.93
|النساجون الشرقيون
|10.57
|-5.79%
|-0.65
|14,748,221.00
|1,353,194
|11.22
|11.19
|10.45
|الالومنيوم العربية
|20.60
|-5.89%
|-1.29
|40,794.70
|1,863
|21.89
|22.48
|20.60
|اجواء
|2.79
|-6.69%
|-0.20
|3,560,124.75
|1,262,350
|2.99
|2.94
|2.78
|المركز الطبي الجديد
|21.00
|-9.01%
|-2.08
|40,178.00
|1,800
|23.08
|23.50
|21.00
|الدولية للأسمدة
|1.20
|-100.00%
|-1.19
|22,357.20
|18,621
|1.19
|1.20
|1.20
|مصر للفنادق
|52.25
|-100.00%
|-49.95
|12,278.75
|235
|49.95
|52.25
|52.25
|بورسعيد للتنمية الزر
|0.90
|-100.00%
|-0.95
|903.00
|1,000
|0.95
|0.90
|0.90
|السويس للاكياس
|25.99
|-100.00%
|-25.58
|16,110.54
|620
|25.58
|25.99
|25.97
|أراب للتنمية و الاست
|0.39
|-100.00%
|-0.38
|26,664.95
|69,725
|0.38
|0.39
|0.38
|القاهرة للادوية
|42.55
|-100.00%
|-42.73
|8,510.00
|200
|42.73
|42.55
|42.55
|المصرية للمشروعات ال
|2.60
|-100.00%
|-2.60
|2,600.00
|1,000
|2.60
|2.60
|2.60
|ممفيس للادوية
|9.00
|-100.00%
|-9.25
|9,311.00
|1,034
|9.25
|9.01
|9.00
|سبأ
|3.04
|-100.00%
|-3.09
|19,160.68
|6,288
|3.09
|3.05
|3.04
|المجموعة المصرية الع
|9.46
|-100.00%
|-11.72
|7,372.80
|780
|11.72
|9.56
|9.43
|اسيوط الاسلامية للتج
|5.99
|-100.00%
|-5.90
|1,439.80
|260
|5.90
|5.99
|5.43
|الرواد
|9.00
|-100.00%
|-9.05
|21,462.00
|2,383
|9.05
|9.01
|9.00
|العالمية للاستثمار و
|7.92
|-100.00%
|-8.17
|5,512.32
|696
|8.17
|7.92
|7.92
|برايم القابضة
|2.83
|-100.00%
|-3.07
|4,814.00
|1,700
|3.07
|2.84
|2.83
|مرسى مرسى علم
|0.81
|-100.00%
|-0.81
|28,496.90
|35,000
|0.81
|0.82
|0.81
|السلام
|1.85
|-100.00%
|-2.05
|14,294.95
|7,727
|2.05
|1.85
|1.85
|الغربية الاسلامية لل
|4.90
|-100.00%
|-5.08
|8,439.70
|1,690
|5.08
|5.13
|4.90
|ايكمي
|0.61
|-100.00%
|-0.61
|13,193.00
|21,300
|0.61
|0.63
|0.61
|اسمنت سيناء
|9.25
|-100.00%
|-9.11
|23,809.00
|2,580
|9.11
|9.26
|9.21
|وثائق إستثمار صندوق
|13.60
|-100.00%
|-14.53
|1,360.00
|100
|14.53
|13.60
|13.60
|الوطني
|40.05
|-100.00%
|-40.01
|4,285.35
|107
|40.01
|40.05
|40.05
|الاسكندرية للادوية
|112.00
|-100.00%
|-110.01
|16,800.00
|150
|110.01
|112.00
|112.00
|ليسيكو
|3.59
|-100.00%
|-3.61
|12,077.80
|3,230
|3.61
|3.78
|3.59
|الإسكندرية للأسمنت
|5.67
|-100.00%
|-5.38
|22,509.90
|3,970
|5.38
|5.67
|5.67
|العامة للصوامع والتخ
|42.53
|-100.00%
|-43.17
|21,406.00
|500
|43.17
|43.00
|42.53
|وادي كوم امبو
|12.65
|-100.00%
|-12.79
|27,713.88
|2,160
|12.79
|13.00
|12.65
|بي إنفستمنتس القابضة
|8.50
|-100.00%
|-8.39
|16,986.10
|2,000
|8.39
|8.50
|8.40
كما يمكنكم التعليق اسفل المقالة عن أسعار الأسهم المصرية اليوم
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