ارتفاع سعر الدولار الجمركي علي السلع الغير ضرورية و تأثيره على سعر السيارات والهواتف

تفاجئ الكثير من المواطنين بخبر ارتفاع وزيادة الدولار الجمركي مقارنة بالأسابيع الماضية، مما أحبط آمال الكثيرين المقبلين على شراء السيارات خلال شهر يناير من العام الجديد 2019 نظرا لانخفاض قيمة الضرائب الجمركية على أسعار السيارات الأوربية، وذلك وضع السوق المصري لشراء السيارات مضطر ومرتبك وذلك لأن أسعار انخفاض الضريبة الجمركية سوف تعوض من خلال ارتفاع سعر الدولار الجمركي مما يؤدي إلى انخفاض أسعار السيارات الأوربية سوف يكون طفيف مقارنة بالخطة المتوقعة من قبل المقبلين على شراء السيارات وأي من السلع المستفزة.

وأوضح وزير المالية أن هناك ارتفاع في سعر الدولار الجمركي من 16 جنيه إلى سعر الدولار المتداولة بالبنوك المصرية أي زيادة بمعدل 2 جنيه، وذلك سوف يؤدي إلى زيادة كثيرة بأسعار السيارات الغير أوربية مثل السيارات الصينية والكورية وغيرها من السيارات المستوردة، وذلك سوف يقود لارتفاع سوق الشراء خلال الأسابيع القادمة قبل تطبيق القوانين والتصريحات الجديد.

زيادة سعر الدولار الجمركي للسيارات والسلع المستفزة

بعد قرار وزير المالية حول ارتفاع سعر الدولار الجمركي وذلك لعدد من السلع المستوردة من الخارج والتي تقع تحت بندا السلع المستفزة ومنها السجائر والميكاب وأدوات التجميل والسيارات والهواتف المحمولة وغيرها من السلع الأخرى.

وذلك وضع عدد من المواطنين وسط حيرة كبير بعد القرار الجديد وتغيير قرار انتظار الشراء مع بداية العام الجديد وزيادة سوق الشراء الأيام المقبلة للسيارات الأوربية والغير أوربية.