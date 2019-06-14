ارتفاع جديد فى سعر الذهب اليوم الجمعة 14-6-2019

تشهد أسعار الذهب اليوم الجمعة 14-6-2019 أرتفاعاً غير مسبوق من قبل منذ شهر إبريل الماضي ،وذلك بسبب عدة عوامل جعلت سعر الذهب مرتفعاً وسنتناول فى هذه المقالة أسباب زيادة ارتفاع سعر الذهب ،و سعر الذهب بالجنيه المصري .

أسباب ارتفاع سعر الذهب اليوم

وشهدت المنطقة الخليجية أحداث سياسية أمس جعلت أسعار النفط ترتفع بطريقة غير مسبوقة ، بالتزامن مع توقعات بصدور قرار الفيدرالي الأمريكي من بين 16 إلى 18 يونيو القادم بعدما انخفضت قيمة الفائدة .

وكل هذه الأسباب جعلت الطلب على الذهب بشكل متزايد جداً الذي ادى الى تزايد أسعار الذهب اليوم فى مستوى أسواق المال العالمية أو بمصر ، وفى هذه المقالة سنسرد أسعار الذهب اليوم الجمعة 14 يونيو بمصر ، ونوضح نسبة الزيادة التي حدثت في أسعار الذهب اليوم .

أسعار الذهب اليوم الجمعة 14 -6- 2019 بمصر

ونتابع معكم علي موقع نجوم مصرية اسعار الذهب لحظة بلحظة اليوم الجمعة 14-6-2019 ، والذي تبين أن سعر جرام الذهب اليوم قد ارتفع بمقدار 7 جنيه فى الاسواق المصرية ، وتعتبر هذه الزيادة من أعلى المستويات التي سجلها الذهب حتى الآن في الأسواق المحلية والعالمية فى خلال 8 أسابيع وخصوصاً فى منتصف أبريل 2019 .

والآن نسرد لكم اسعار الذهب حسب العيار في الجدول الآتي :

العيار السعر 24 727.67 جنيهاً 22 667.27 جنيهاً 21 636.71 جنيهاً 18 545.75 جنيهاً

أسعار الجنيه الذهب حسب العيار كالأتي :

العيار السعر عيار 24 5,812.67 جنيهاً عيار 22 5,330.21 جنيهاً عيار 21 5,086.08 جنيهاً عيار 18 4,359.50 جنيهاً

أسعار الذهب في الأسواق

وتبدأ سعر المصنعية والدمغة في الأسواق من 30 جنيهاً حتي 65 جنيهاً بغض النظر على نوع العيار والمحافظة ، حيث تكون المصنعية فى الغالب بنسبة 7% حتى 10% بالأكثر ، ونتابع معكم علي مدار اليوم جميع الاخبار المتعلقة بأسعار الذهب .

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