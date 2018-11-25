انخفاض أسعار الدواجن البيضاء والبلدي وارتفاع البيض ويسجل أعلى مستوياته بالأسواق

انخفاض أسعار الدواجن وانخفاض أسعار البيض: انخفضت بعض من أسعار المواد الغذائية في الفترة الماضية وخاصة أسعار الدجاج الذي سجل سعره اليوم انخفاض ملحوظ في الأسواق المصرية، وقد جئنا ببعض أسعار الدواجن من سوق الوفاء والأمل بمحافظة الجيزة والذي تراجعت الأسعار بعد عيد مولد النبوي الشريف بشكل كبير، والذي تسبب في حالة من الجدل بين المواطنين بسبب هذا الانخفاض.

انخفاض أسعار الدواجن وانخفاض أسعار البيض

وقد وصل سعر كيلو الدجاج الأبيض إلي 24 جنيهاً للكيلو الواحد، والدجاج البلدي إلى 29.5 جنيهاً للكيلو الواحد، بينما وصل سعر الدجاج الأحمر إلي 27.5 جنيهاً للكيلو الواحد كما ارتفع سعر الدجاج البانيه إلى 60 جنيهاً للكيلو الواحد، والهياكل إلى 11 جنيهاً للكيلو الواحد، والجدول التالي يوضح الاسعار بالتفصيل:

النوع الفئة السعر فراخ بلدي كيلو 29.50 جنيه فراخ ساسو كيلو 27.50 جنيه فراخ أبيض كيلو 24.50 جنيه كتاكيت بلدي فرخ 4.00 جنيه كتاكيت ساسو فرخ 3.00 جنيه كتاكيت أبيض فرخ 6.75 جنيه بط مولار كيلو 16.50 جنيه بط مسكوفي كيلو 16.50 جنيه

سبب انخفاض الأسعار يكشف عنه أحد التجار

وصرح أحد التجار في سوق الوفاء والأمل بالجيزة يدعى صابر أن سبب انخفاض الأسعار هو هطول الأمطار الأيام الماضية وحالة الركود الشديدة في البيع والشراء، والتي تشهدها الأسواق المصرية في الوقت الحالي.

رئيس شعبة الثروة الداجنة يكشف عن أسعار البيض من داخل المزارع

والجدير بالذكر أن رئيس شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية عبد العزيز السيد صرح في في وقت لاحق أن سعر كرتونة البيض بالمزارع قد وصلت إلى 35.5 جنيهاً، والجدول التالي يوضح أسعار كرتونة البيض:

النوع الفئة السعر بيض بلدي كرتونه 37.50 جنيه بيض أحمر كرتونه 37.50 جنيه بيض أبيض كرتونه 35.50 جنيه

رئيس شعبة الثروة الداجنة يكشف عن الأسعار في الأيام القادمة

وأضاف أن الأيام المقبلة ستشهد استخدام كثير للبيض خاصة في موسم الدراسة، وأن هذه الأسعار في مصلحة الأسرة المصرية البسيطة والتي تستهلك مجموعة كبيرة من البيض وخاصة من لهم أطفال كثيرة، مؤكداً عبد العزيز أن هذا الأمر سيتم التعامل معه في الفترة المقبلة.