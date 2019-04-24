اخر عروض سبينس ماركت مصر من 23 ابريل وحتى نهاية الشهر

نعرض لكم اليوم عروض سبينس مصر لشهر ابريل 2019، وتبدأ عروض سبينيس من الفترة 23 ابريل وحتى اخر الشهر يوم 30، وكما قدمنا لكم سابقا على موقعكم نجوم مصرية عروض كازيون 2019 و عروض ديلي ماركت الأسكندريه، واليوم موعدنا مع عروض شم النسيم من سوبر ماركت سبينس في مصر شهر ابريل 2019.
اخر عروض سبينس ماركت مصر من 23 ابريل حتى نهاية الشهر
- تونه حدائق كاليفورنيا قطعه واحده 185 جم
- ليمون بلدي واحد كيلو
- بصل اخضر
- دنيس واحد كيلو
- جمبري بالقشر وسط واحد كيلو
- رنجه نمره واحد 1 كيلو
- سمك بلطي وسط واحد كيلو
- المراعي لبن رايب 1 كيلو
- سردين مملح بلدي “سي فود” 1 كيلو
عروض سبينس مصر 2019
- فسيخ فاكيوم 1 كيلو “سي فود”
- انشوجه فيليه بزيت الذره 175 جم
- تونيلا تونه مفتته بالفلفل الحار 140 جم
- امريكانا تونه قطع 140 جم
- تونه امريكانا 170 جم قطعه واحده
عروض هايبر سبينس مصر
- رنجه فيليه بالزيت 250 جرام
- تونيلا تونه سهلة الفتح قطعه واحده 185 جم
- توليدو تونه لحم قطع 140 جرام
- توليدو تونه لحم قطع فاتح 185 جم
- الوطنيه بيض 30 بيضه بسعر 39.95 جنيه
باقي عروض سبينس بالصور
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