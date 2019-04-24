اخر عروض سبينس ماركت مصر من 23 ابريل وحتى نهاية الشهر

نعرض لكم اليوم عروض سبينس مصر لشهر ابريل 2019، وتبدأ عروض سبينيس من الفترة 23 ابريل وحتى اخر الشهر يوم 30، وكما قدمنا لكم سابقا على موقعكم نجوم مصرية عروض كازيون 2019 و عروض ديلي ماركت الأسكندريه، واليوم موعدنا مع عروض شم النسيم من سوبر ماركت سبينس في مصر شهر ابريل 2019.

اخر عروض سبينس ماركت مصر من 23 ابريل حتى نهاية الشهر

تونه حدائق كاليفورنيا قطعه واحده 185 جم

ليمون بلدي واحد كيلو

بصل اخضر

دنيس واحد كيلو

جمبري بالقشر وسط واحد كيلو

رنجه نمره واحد 1 كيلو

سمك بلطي وسط واحد كيلو

المراعي لبن رايب 1 كيلو

سردين مملح بلدي “سي فود” 1 كيلو

عروض سبينس مصر 2019

فسيخ فاكيوم 1 كيلو “سي فود”

انشوجه فيليه بزيت الذره 175 جم

تونيلا تونه مفتته بالفلفل الحار 140 جم

امريكانا تونه قطع 140 جم

تونه امريكانا 170 جم قطعه واحده

عروض هايبر سبينس مصر

رنجه فيليه بالزيت 250 جرام

تونيلا تونه سهلة الفتح قطعه واحده 185 جم

توليدو تونه لحم قطع 140 جرام

توليدو تونه لحم قطع فاتح 185 جم

الوطنيه بيض 30 بيضه بسعر 39.95 جنيه

باقي عروض سبينس بالصور

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