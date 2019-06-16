احدث أسعار العملات الأجنبية فى مصر ١٦ يونيو ٢٠١٩

تعرف على احدث اسعار صرف العملات الاجنبية فى مصر،الذى شهد استقرار سعر صرف الدولار الأمريكى 16.69 جنيه للشراء، و16.81 جنيه للبيع على مستوى عدد كبير من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى فى مقدمتها البنك المركزى المصرى،وايضا شهد الريال السعودى استقرار عند 4.44 جنيه للشراء، و4.48 جنيه للبيع ،كما انخفض متوسط سعر شراء اليورو ليبلغ 18.80 جنيه وانخفض سعر البيع عند 18.97 جنيه، وتراجع متوسط سعر شراء الإسترليني مسجلا 21 جنيها، وبلغ سعر البيع 21.31 جنيه،واستقر سعر الريال السعودي عند 4.44 جنيه للشراء مقابل 4.48 جنيه للبيع، وسعر شراء الدرهم الإماراتي 4.54 جنيه مقابل 4.57 جنيه للبيع، فيما تراجع سعر الدينار الكويتي واصبح الشراء عند 54.98 جنيه بينما 55.32 جنيه للبيع، حسب بيانات البنك الأهلي المصري.
ونقدم لكم فى موقع “نجوم مصرية” أسعار العملات الأجنبية لعدد من البنوك المصرية المختلفة :
البنك المركزى المصرى
16.69جنيه للشراء
16.81جنيه للبيع
البنك الأهلى المصرى
16.71جنيه للشراء
16.81جنيه للبيع
بنك مصر
16.71جنيه للشراء
16.81جنيه للبيع
بنك القاهرة
16.71جنيه للشراء
16.81جنيه للبيع
بنك أبو ظبى الإسلامى
16.71جنيه للشراء
16.81جنيه للبيع
البنك التجارى الدولى CIB
16.67جنيه للشراء
16.77جنيه للبيع
بنك الإسكندرية
16.69جنيه للشراء
16.79جنيه للبيع
بنك عودة
16.71جنيه للشراء
16.81جنيه للبيع
|سعر صرف اليورو
|18.72 للشراء
|18.98 جنيه للبيع
|سعر الجنيه الإسترلينى
|21.02 جنيه للشراء
|21.32 جنيه للبيع
|سعر الريال السعودى
الدرهم الإماراتي
الدينار الكويتي
|4.44 جنيه للشراء
4.54 جنيه للشراء
54.98 جنيه للشراء
|4.48 جنيه للبيع
4.57 جنيه للبيع
55.32 جنيه للبيع
بنكي بلوم والأهلي الكويتي
16.7 جنيه للشراء مقابل 16.8 جنيه للبيع.
بنك مصر إيران
16.69 جنيه للشراء مقابل 16.79 جنيه للبيع.
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