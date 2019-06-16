احدث أسعار العملات الأجنبية فى مصر ١٦ يونيو ٢٠١٩

تعرف على احدث اسعار صرف العملات الاجنبية فى مصر،الذى شهد استقرار سعر صرف الدولار الأمريكى 16.69 جنيه للشراء، و16.81 جنيه للبيع على مستوى عدد كبير من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى فى مقدمتها البنك المركزى المصرى،وايضا شهد الريال السعودى استقرار عند 4.44 جنيه للشراء، و4.48 جنيه للبيع ،كما انخفض متوسط سعر شراء اليورو ليبلغ 18.80 جنيه وانخفض سعر البيع عند 18.97 جنيه، وتراجع متوسط سعر شراء الإسترليني مسجلا 21 جنيها، وبلغ سعر البيع 21.31 جنيه،واستقر سعر الريال السعودي عند 4.44 جنيه للشراء مقابل 4.48 جنيه للبيع، وسعر شراء الدرهم الإماراتي 4.54 جنيه مقابل 4.57 جنيه للبيع، فيما تراجع سعر الدينار الكويتي واصبح الشراء عند 54.98 جنيه بينما 55.32 جنيه للبيع، حسب بيانات البنك الأهلي المصري.

ونقدم لكم فى موقع “نجوم مصرية” أسعار العملات الأجنبية لعدد من البنوك المصرية المختلفة :

البنك المركزى المصرى

16.69جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

البنك الأهلى المصرى

16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

بنك مصر

16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

بنك القاهرة

16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

بنك أبو ظبى الإسلامى

16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

البنك التجارى الدولى CIB

16.67جنيه للشراء

16.77جنيه للبيع

بنك الإسكندرية

16.69جنيه للشراء

16.79جنيه للبيع

بنك عودة

16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

سعر صرف اليورو 18.72 للشراء 18.98 جنيه للبيع سعر الجنيه الإسترلينى 21.02 جنيه للشراء 21.32 جنيه للبيع سعر الريال السعودى الدرهم الإماراتي الدينار الكويتي 4.44 جنيه للشراء 4.54 جنيه للشراء 54.98 جنيه للشراء 4.48 جنيه للبيع 4.57 جنيه للبيع 55.32 جنيه للبيع

بنكي بلوم والأهلي الكويتي

16.7 جنيه للشراء مقابل 16.8 جنيه للبيع.

بنك مصر إيران

16.69 جنيه للشراء مقابل 16.79 جنيه للبيع.



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