إليكم رابط فحص و الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440 ، حيث يبحث الكثير من المواطنين في السعودية عن أخبار مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي ، حيث أودعت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية مبالغ معاشات الضمان الإجتماعي والبرامج المساندة ، والتي تشمل المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء والعمل على تسديد جزء من فواتير الكهرباء ، إضافة لبدل غلاء المعيشة ،هذا وقد صرح وكيل الوزارة للضمان الإجتماعي إبراهيم المبارك ، على أن إجمالي المبالغ المصروفة قد بلغت 1.98 مليار ريال سعودي .

شروط الإستفادة من مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

حددت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية العديد من الشروط للإستفادة من مساعدة المقطوعة .

لا يقل سن المتقدم عن 35 عامًا. ألا يمتلك المتقدم أي سجلات تجارية.

الأسر محدودي الدخل وأصحاب الاحتياج.

ألا يكون مشترك بمعاشات الضمان الاجتماعي.

أن يكون المواطن مقيم في داخل المملكة.

يجب ألا يتجاوز الدخل الشهري للأسرة الحد المانع للصرف المساعدات.

رابط الإستعلام عن مساعدة المقطوعة

هذا وقد أعلنت وزارة العمل في السعودية عن تقديم العديد من الطرق من أجل تسهيل طريقة الإستعلام عن مساعدة المقطوعة المقدمة من قبل وكالة الضمان الإجتماعي ، من خلال زيارة البوابة الإلكترونية لوكالة الضمان الإجتماعي من هـــــنـــا

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