إستعلم عن صرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440 هـ ،نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية كافة تفاصيل مساعدة المقطوعة في الضمان في دولة المملكة العربية السعودية ،حيث يترقب المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية بفارغ الصبر إيداع مبالغ الضمان الإجتماعي في حسابات المستفيدين ،يث يبحث الكثيرين من المواطنين عن موعد صرف مساعدة المقطوعة بعد إنقطاع كبير .

هذا وقد طالب العديد العديد من المواطنين في مواقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” وزارة العمل بضرورة الإسراع في صرف مساعدة المقطوعة لمستفيدي الضمان الذين هم على قوائم الإنتظار ، هذا و يتسأل الكثير من المواطنين في المملكة عن موعد وتوقيت صرف الضمان ، لا سيما بعد إنقطاع صرف مساعدة المقطوعة منذ شهر رجب الماضي .

شروط وضوابط مساعدة المقطوعة

أن يكون الطالب للمساعدات المقطوعة عاطل عن العم الموظف الأعزب محدود الدخل، والذي يقل راتبه عن 3000 ريا الموظف المتزوج والذي يقل راتبه عن 8680 ريال.

عدد الأفراد مقدار المساعدة بالريال مقدار الدخل الشهري 1 10.400 2000 2 11.800 2.405 3 13.200 2810 4 14.600 3215 5 16.000 3620 6 17.400 4025 7 18.800 4430 8 20.200 4835 9 21.600 5240

للأسرة أكثر من 9 أفراد

10 22.000 5.645 11 24.400 6.050 12 25.800 6455 13 27.200 6860 14 28.600 7265 15 30.000 7670 اللوائح المنظمة لصرف الضمان الإجتماعي لا يتم النظر لأي طلب يخص الديون التي تتراكم على المتقدم وذلك لأنه لا يوجد علاقة لوكالة الضمان الاجتماعي بذلك.

يتم معاملة المتقدم للبرنامج وفق الإجراءات والضوابط التي يتعامل بها المتقدم لطلب معاش الضمان الاجتماعي مثل الدخل، والعمالة، والسجلات التجارية.

يمكن لمن يعاني من عجز مؤقت أن يقوم بالتقديم للحصول على المساعدة المقطوعة.

إمكانية صرف المساعدة المقطوعة للحالات التي تشمل معاش الضمان الاجتماعي كل عام لمن ليس له دخل سوي معاش الضمان.

يتم بحث حالة المتقدم من جميع الجوانب مع الاحتفاظ بكافة المستندات التي تؤيد الصرف إلكترونياً. رابط الإستعلام في الضمان الإجتماعي يبحث الكثير من المواطنين في السعودية عن رابط من أجل الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان ، وقد أعلنت وزارة العمل علي أنه يمكن الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي من خلال موقع الوزارة ، وقد أكدت الوزارة علي اتاحة كافة الأسماء عبر رقم الهوية الوطنية أو السجل المدني ، ويمكنك عزيزي المتابع الإستعلام من خلال الرابط التالي هــــــــنــــــــــــــــــا

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