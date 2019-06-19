إرتفاع الذهب في محلات المشغولات الذهبية السعودية اليوم الأربعاء 19/6/2019 تعرف على الأسعار بالريال والدولار

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز دائماً نجوم مصرية، في المملكة العربية السعودية يسعدنا أن نلتقي بكم اليوم من خلال هذا المقال عن أسعار الذهب، في محلات المشغولات الذهبية السعودية، والمعروف أن أسعار الذهب من أهم الأخبار التي يحرص المواطن العربي بصفة عامة والسعودي بصفة خاصة على متابعتها، بدقة يومياً بل كل ساعة على مدار اليوم، ونحن من خلال هذا التقرير نرصد لكم أحدث أسعار الذهب في السوق السعودي بالريال والدولار ونتمني أن يحوز التقرير على إعجابكم .

يزداد الطلب على الذهب في فترات معينة من السنة، من أهم هذه الفترات فترة ما بعد أعياد الفطر المبارك، مما ينعش محلات المشغولات الذهبية في المملكة، ويعتبر الذهب من أهم مظاهر التزين عند النساء في المملكة، وخاصتاً في الأفراح والمناسبات السعيدة، ويقدم كهدية ثمينة في تلك المناسبات من الرجل إلي زوجته وأصدقائه وأقاربه ،وهو مصدر للتفاخر بين النساء.

أسعار الذهب اليوم في محلات المشغولات الذهبية السعودية

الوحدة السعر بالريال السعودي السعر بالدولار الأمريكي ذهب عيار 24 162,14 43,23 ذهب عيار22 148,63 39,63 ذهب عيار 21 141,88 37,83 ذهب عيار 18 121,61 32,42 ذهب عيار 14 94,58 25,22 ذهب عيار12 81,07 21,62 سعر أوقية الذهب 5043 1345 سعر جنيه الذهب 1135 302,63 سعر كيلو الذهب 162,142 43,232

متابعينا الأعزاء تعتبر المملكة العربية السعودية من أغني دول العالم في الإحتياطيات الموجودة من خام الذهب، في باطن الأرض ولم يتم إستخراجها حتي الأن، حيث أشار خبراء التعدين بالمملكة أن أحتياطيات المملكة من الذهب في باطن الأرض التي لم تستخرج تقدر بحوالي 20 مليون طن من الذهب.

وفي نهاية المقال تتمني أسرة موقع نجوم مصرية، دوام الأزدهار والتقدم الإقتصادي للمملكة في كافة المجالات.

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