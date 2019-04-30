إرتفاع أسعار الفراخ في الأسواق اليوم تعرف علي الأسباب

قراء موقعنا المميزنجوم مصرية، يسعدنا أن نرصد لكم من خلال هذا التقرير، أحدث سعر للدواجن في السوق المصري، فأسعار الدواجن من أهم الأخبار التي يهتم بها المواطن المصري، خاصتاًهذة الأيام مع حلول شهر رمضان الكريم وزيادة الإستهلاك المتوقع، نظراًللعادات المصرية الأصيلة من تبادل الزيارات بين الأهل والأصدقاء، والدواجن عامل مشترك في المائدة المصرية لكل طبقات الشعب المصري، فسعر الفراخ مقارنتاً بالحوم الحمراء، يعتبر قليل فسعر كيلو اللحم الأحمريباع بمبلغ 140 جنية، بينما كيلو اللحم الأبيض ب33 جنية مصري، مما يجعلة المقصد الأول للمائدة المصرية،

كشفت شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عن الأسباب التي أدت الي إرتفاع أسعار الدواجن، في الأسواق في الفترة الحالية، حيث وصل سعر البيع للمستهلك33جنية، وأرجعت الشعبة هذة الزيادة الي الإقبال علي شراء الدواجن من الأخوه المسيحيين، في أعياد القيامة التي ساهمت في تحريك الأسعار، داخل الأسواق بالإضافة الي إقتراب الشهر الكريم، التي تقبل الأسر المصرية علي شراء الدواجن وتخزينها، خوفاً من إرتفاع الأسعار خلال الشهر ،وسجلت بورصة الدواجن اليوم أسعار الفراخ البيضاء تسليم المزرعة 30 جنية، والفراخ الساسو 37جنية بينما سجل الكتكوت الأبيض عمر يوم سعر يتراوح بين 6 الي 11 جنية، والكتكوت الأحمر عمر يوم 4,5الي 5 جنية .

أسعار الدواجن اليوم في المزارع وعند تجار الجملة

النوع السعر تسليم المزرعة الفراخ البيضاء 30 جنية للكيلو الفراخ الساسو 37 جنية للكيلو الأمهات 23 جنية للكيلو كتكوت أبيض من 6 الي 11 جنية للكيلو كتكوت ساسو أحمر 4.5 الي 5 جنية للكيلو فراخ بلدي 37 جنية للكيلو بيض بلدي 39 جنية للكرتونة بيض أحمر 36 جنية للكرتونة بيض أبيض 36 جنية للكرتونة

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