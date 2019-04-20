أيام قليلة وينتهى شهر مارس من عام 2019 ويتبقى 16 يوم إجازة من العطلات الرسمية والإجازات المتبقية فى عام 2019 وتبدأ هذه الإجازات من شهر أبريل المقبل، ومن المتوقع أن تزيد أيام الإجازات الرسمية عن 16 يوم حيث أنه سيجرى هذا العام استفتاء على الدستور، وهناك احتمال أن يتم منح العاملين بالدولة أيام الاستفتاء إجازة رسمية لكي يتمكن العاملين بالدولة من التصويت على الدستور، ونعرض فى التقرير التالى العطلات الرسمية المتبقية فى عام 2019.

أيام الإجازات والعطلات الرسمية المتبقية فى عام 2019

يوم الخميس 25 أبريل عيد تحرير سيناء.

يوم الاثنين 29 أبريل الاحتفال بمناسبة شم النسيم.

يوم الأربعاء 1 مايو عيد العمال.

من يوم الأربعاء 5 يونيو وحتى يوم الجمعة 7 يونيو عيد الفطر المبارك.

يوم الأحد 30 يونيو ذكري ثورة 30 يونيو.

يوم الثلاثاء 23 يوليو عيد ثورة 23 يوليو 1952.

يوم الأحد 11 أغسطس وقفة عيد الأضحى المبارك.

من يوم الاثنين 12 أغسطس وحتى يوم الخميس 15 أغسطس عيد الأضحى المبارك.

يوم السبت 31 أغسطس عيد رأس السنة الهجرية 1441.

يوم الأحد 6 أكتوبر ذكرى نصر أكتوبر 1973.

يوم السبت 9 نوفمبر الاحتفال بمناسبة المولد النبوي الشريف.

هذا وقد تم احتساب إجازة عيد الفطر المبارك، وعيد الأضحى المبارك وفقاً للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية.

أيام الإجازات والعطلات الرسمية المتبقية فى عام 2019

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