أفضل أنواع الثلاجات في مصر 2019 واسعارها ومميزات وعيوب كل نوع

أفضل أنواع الثلاجات من أكثر الأمور التي تهم كل منزل مصري، حيث أصبح وجود الثلاجة أمر لا مفر منه في العصر الحالي الذي نعيش فيه، نظراً لحاجتنا المستمرة الي طعام طازج ومشروبات بارده، ومع التكنولوجيا والتقنية العالية التي تظهر كل يوم فقد وجد عشرات الموديلات والأشكال المختلفة للثلاجات بمختلف المواصفات والمزايا يجعل من انتقاء الثلاجة أمرا صعب ومعقد لكون الثلاجة من الأشياء المعمرة في المنزل والتي نحرص على اختيارها جيداً حني تظل معنا في المنزل لوقت طويل، وحول أفضل أنواع الثلاجات موضوعنا اليوم.

أفضل أنواع الثلاجات

إن الثلاجات من أهم احتياجات المنزل التي يتم استخدامها على مدار اليوم لذلك أي شخص عندما يريد شراء ثلاجة يبحث عن الأفضل حتى تظل معه أطول فتره زمنيه، هناك العديد والكثير من الإشكال والأنواع للثلاجات المنتشرة الآن في الأسواق بمختلف الألوان والإمكانيات والأسعار لذلك نحن سنساعدك هنا في اختيار أفضل ماركات الثلاجات ومعرفة إمكانيات ومميزات وعيوب الثلاجات لتتمكن من شراء النوع الذي تريده.

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افضل انواع الثلاجات في مصر واسعارها

يتساءل العديد من الأشخاص حول ماهي أفضل الثلاجات في مصر؟ وماهي أسعارها؟ وياترى ما مميزات كل نوع، حتى يستطيع اختيار النوع المناسب لاستخداماته، وسوف نذكر لكم بشيء من التفصيل افضل انواع الثلاجات في مصر واسعارها كي تستطيعون اختيار الأفضل.

ثلاجة توشيبا | Toshiba

هذه الثلاجة من أفضل الثلاجات حيث مصنعه علي يد خبراء وفنيين مدربين علي اعلي تكنولوجيا ومن أجود الخامات ومن أكثر ما يميز هذه الثلاجة أنها باثنين باب ويد طويلة تسهل عليك عمليه فتح وقفل الثلاجة بسهولة وتعمل بخصيه بلازما حتى لا يصدر منها أي رائحة وغير ذلك موفرة للكهرباء وسعرها يبدأ من 4820 جنيه مصري.

• الامكانيات

صناعه مصرية، سعتها تصل الي 355 لتر، مكونه من ٢ باب، حجمها يبدا من 13 الي 16 قدم،

مميزات ثلاجة توشيبا

تقنية البلازما التي تعمل على ازاله الروائح، متوفرة بالألوان الفضي والابيض، لا يوجد لديها صوت اثناء التشغيل،

عيوب ثلاجة توشيبا

لا يوجد سوي عيب واحد ان الارف مصنعة من البلاستيك فهي عرضة للكسر.

ثلاجه شارب | sharp

شارب من أفضل واعلى انواع الثلاجات المنتشرة في السوق وما يجعلها في المقدمة انها ذات باب مصنع من اجود انواع الاستانلس لذلك هي غير معرضه للصدأ ويتوفر بها تقنية منع تكون الروائح الكريهة والطعام يحتفظ بطعمه ورائحته وسعرها 13629 جنيه مصري.

الامكانيات

صناعه في تايلاند، 2باب، سعتها 585 لتر، طولها تقريباً 1750، أما عرضها فيصل الي 720 وعمقها 800 مم.

مميزات ثلاجة شارب

يتوافر بها تقنيه منع تكون الروائح الكريهة، يتوفر فيها تقنيه تبريد الطعام سريعاً في جميع أركان الثلاجة وتحافظ على الطعام طازجاً دائماً، يوجد بها انذار يصدر صوت إذا ظل الباب مفتوح أكثر من ١دقيقه، موفرة في استخدام الكهرباء.

عيوب ثلاجة شارب

سعر الثلاجة غالي نسبياً.

ثلاجات lg

تعتبر ثلاجات lg من أكثر أنواع الثلاجات انتشاراً في السوق المصرية مؤخراً، حيث توفر العديد من الموديلات، التي ترضي كافة المساحات والأشكال والأذواق، ويبدأ سعر ثلاجة ال جي من 10.695 جنيه مصري، وتصل حتى 44 ألف جنيه.

مميزات ثلاجة lg

مزودة بالتكنولوجيا الرقمية التي تمكن المستخدم من ضبط درجة الحرارة بسهولة، وبها خاصية التبريد السريع، كما أنها مزودة بفلتر لمنع الروائح الكريهة ومنع البكتريا.

عيوب ثلاجة lg

سعرها مرتفع نسبياً، كما أن أحجامها كبيرة نوعاً ما مما يجعلها غير مناسبة لبعض المساحات.

نتمنى أن تكونوا قد استفدتم بما قدمناه لكم في هذا التقرير حول أفضل أنواع الثلاجات في مصر 2019 واسعارها ومميزات وعيوب كل نوع، وإن كان لديكم اي استفسار فيمكنكم أن تتركوه لنا في التعليقات وسوف نساعدكم على اختيار الأفضل بإذن الله.

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