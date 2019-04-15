أسعار ياميش رمضان 2019 في مصر : السوق يشهد انخفاضاً في الأسعار

أسعار ياميش رمضان في مصر 2019 تميزت بالثبات في بعض السلع وانخفاض في أسعار البعض الآخر، حيث صرحت الغرفة التجارية أن هناك بعض الإنخفاض النسبي الذي شهده السوق المصري بما يخص سعر ياميش رمضان 2019 عن العام الماضي، وقد بدأ المواطنون يتوافدون إلى الأسواق من أجل التجهيز لشراء السلع الرمضانية والياميش وكل ما يتعلق بالمنتجات الرمضانية، حيث قلت أسعار الياميش الرمضاني بنسبة تترواح ما بين 10 إلى 15 في المائة، نجوم مصرية ينشر لكم أسعار الياميش الرمضاني 2019 في المجمعات الاستهلاكية وفقاً للأسعار الرسمية التي تمت تحت إشراف وزارة التموين والتجارة الداخلية.

أسعار ياميش رمضان 2019 في مصر في المجمعات الاستهلاكية

سعر كيلو البلح الشعبي 7 جنيهات.

سعر كيلو البلح الجاف الفاخر 12 جنيه.

سعر لفة قمر الدين السوري 22 جنيه.

سعر كيلو التمر هندي 26 جنيه.

سعر كيلو السوبيا 26 جنيه.

كيلو التين المجفف 32 جنيه.

كيلو الزبيب المحلي يبدأ من 50 جنيه، بينما يبدأ كيلو الزبيب المستورد من 95 جنيه.

كيلو المشمش المجفف 80 جنيه.

المكسرات تبدأ من 200 جنيه وحتى 320 جنيه.

أسعار الياميش في الأسواق المصرية

قد تختلف أسعار الياميش في الأسواق المصرية اختلافاً طفيفاً عن أسعار المجمعات الاستهلاكية بسبب اختلاف هامش الربح لدى كل تاجر ولكن في النهاية الأسعار متقاربة، حيث تكون الأسعار في الأسواق كالتالي:

كيلو الزبيب المستورد يصل إلى 100 جنيه، وهو أقل بمقدار 5 جنيهات عن العام الماضي.

سعر كيلو البلح الجاف يبداً من 10 جنيهات حتى 15 جنيه، بمقدار جنيهين أقل عن العام الماضي.

أسعار المشمش المجفف تصل إلى 90 جنيه للكيلو.

أسعار المكسرات تبدأ من 240 جنيه وحتى 360 جنيه وهي ثابتة من العام الماضي بدون زيادة.

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