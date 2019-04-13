أسعار ياميش رمضان 2019 في بيم BIM ماركت

بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك اعلنت سلسلة بيم ماركت مصر عن توفر مستلزمات رمضان من كراتين وشنط رمضان وكذلك ياميش رمضان بدءاً من يوم الاثنين 15 ابريل 2019 م .

اسعار الياميش في بيم مصر 2019

بلح جاف الحرمين 1 كيلو جرام بسعر 8.5 جنية .

تمر الوادي سندس 800 جرام بسعر 22.95 جنية .

زبيب ذهبي ايراني ابو عوف 250 جرام بسعر 19.95 جنية .

قمر الدين توليدو 400 جرام بسعر 23.95 جنية .

بندق حصى ابو عوف 250 جرام بسعر 23.95 جنية .

لوز حصى ابو عوف 250 جرام بسعر 23.95 جنية .

عين جمل حصى ابو عوف 250 جرام بسعر 23.95 جنية .

مشمشية ابو عوف 250 جرام بسعر 18.95 جنية .

جوز هند ابو عوف 250 جرام بسعر 10.95 جنية .

قراصيا مقاس 40/50 ابو عوف 250 جرام بسعر 15.45 جنية .

سوداني حشو فص كبير بيناتشو 400 جرام بسعر 16.75 جنية .

تين مجفف توليدو 300 جرام بسعر 23.95 جنية .

خلطة حشو ( زبيب – جوز هند – سوداني ) ابو عوف 150 جرام بسعر 9.95 جنية .

فلكياً رمضان 1440 هـ هذا العام في معظم الدول ومنها مصر والسعودية يتوقع ان يكون أول أيامه يوم الاثنين 6 مايو 2019 , ويتوقع ان يكون آخر ايامه يوم الثلاثاء 4 يونيو 2019 لنستقبل اول ايام عيد الفطر المبارك .

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