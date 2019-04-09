أسعار ياميش رمضان 2019 في مصر | شامل المكسرات بأنواعها وقمر الدين والتمر والزبيب والقراصية والمشمشيه والتين والتمر الهندى – بسعر السوق الآن

أسعار الياميش في رمضان، هو محور الإهتمام بالأيام القادمة ومصر بجموع أهلها على موعدٍ مع قُدوم الشهر الكريم والذي يُمثل فيه الياميش الرمضاني أهمية خاصة على الموائد المصرية، وسوف نوضح إليكم بهذا التقرير الشامل ما هي أسعار الياميش في رمضان للعام الجديد 2019، وسوف يكون رصدنا لأسعار الياميش شامل مختلف أنواعه وصنوفه وأيضاً بمختلف المستويات والنطاقات السِعرية المتواجدة الآن بالسوق المصري، وسوف نوضح إليكم الأسعار مع كافة التحديثات والمتابعات اللازمة وفق حركة العرض والطلب بالسوق وما يرد إلينا من معلومات يومية على مدار الساعة حول أي تغيرات تحدث بأسعار الياميش الرمضاني للعام الجديد 2019 .
ما هي أسعار الياميش في رمضان 2019
ووفق المتابعة الإخبارية لحركة السوق فيما يخص أسعار ياميش رمضان أفاد رئيس شعبة العطارة بالغرفة التجارية المصرية رجب العطار، أن هناك تراجع مُنتظراً بأسعار الياميش في مصر مع قُدوم شهر رمضان 2019، وأوضح أن هذا التراجع قد يتراوح من5 إلى 10 % مقارنة بشهر رمضان من العام السابق .
واليكم الآن ملخص أسعار الياميش برمضان 2019 بالسوق المصري وهى كالتالي :
|ياميش رمضان 2018
|أسعار ياميش 2018
|سعر البلح ” التمر “
رمضان 2018
|يتراوح من :
15 الى 25 جنيه للكيلو .
|سعر الفستق المملح
رمضان 2018
|يتراوح من :
250 الى 290 جنيه للكيلو .
|سعر اللوز المقشر
فى رمضان 2018
|يتراوح من :
200 الى 240 جنيه للكيلو .
|سعر الخروب
فى رمضان 2018
|يتراوح من :
35 الى 45 جنيه للكيلو .
|سعر الكاجو المملح
فى رمضان 2018
|يتراوح من :
335 الى 375 جنيه للكيلو .
|سعر عين الجمل المقشر
فى رمضان 2018
|يتراوح من :
210 الى 245 جنيه للكيلو .
|سعر عين الجمل بقشره
فى رمضان 2018
|يتراوح من :
95 الى 115 جنيه للكيلو .
|سعر المشمشية
فى رمضان 2018
|يتراوح من :
75 الى 95 جنيه للكيلو .
|سعر التمر هندى
فى رمضان 2018
|يتراوح من :
45 الى 55 جنيه للكيلو .
|سعر قمر الدين
فى رمضان 2018
|يتراوح من :
23 الى 30 جنيه للفة .
|سعر التين المجفف
فى رمضان 2018
|ينراوح من :
110 الى 130
جنيه للكيلو .
|سعر البندق المقشر
فى رمضان 2018
|يتراوح من :
200 الى 220
جنيه للكيلو
|سعر الزبيب الايرانى
فى رمضان 2018
|يتراوح من :
75 الى 85 جنيه للكيلو
|سعر القراصيه
فى رمضان 2018
|يتراوح من :
100 الى 120 جنيه للكيلو
|سعر الزبيب العادى
فى رمضان 2018
|يتراوح من :
35 الى 45 جنيه للكيلو
|سعر الصنوبر
فى رمضان 2018
|يتراوح من :
70 الى 90 جنيه
ل 100 جرام الواحد .
|سعر قمر الدين ” سامو “
فى رمضان 2018
|يتراوح من :
40 الى 55 جنيه
للفة الواحدة .
|سعر التين التركى
فى رمضان 2018
|يتراوح من :
125 الى 145
للكيلو الواحد
|سعر التمر الأسوانى
فى رمضان 2018
|يتراوح من :
20 الى 25
جنيه للكيلو .
أسعار ياميش رمضان 2019 فى أشهر المتاجر ومنافذ البيع فى مصر
فى هذا القسم سوف نتابع بشكل مستمر ومُحدث أهم وأحدث عروض الياميش المقدمة من متاجر وهايبرات ومنافذ البيع بمصر للعام الجديد 2019، وسوف يكون رصدنا شامل أسعار ياميش رمضان فى محلات أولاد رجب، واسعار ياميش رمضان فى خير زمان، أسعار ياميش رمضان بالجمعية الاستهلاكية، اسعار ياميش رمضان فى محلات حلوانى العبد، اسعار ياميش رمضان فى محلات ابو عوف، اسعار ياميش رمضان فى كارفور، وسوف يكون العرض فور صدور العروض التجارية لاسعار الياميش فى تلك المتاجر والمنافذ الكبرى .
ما هى أسعار ياميش رمضان فى محلات أولاد رجب
|الياميش
|السعر
بالكيلو
|التمر
|20 جنيه
للكيلو
|فستق
مملح
|305 جنيه
للكيلو
|اللوز المقشر
|250 جنيه
للكيلو
|الخروب
|45 جنيه
للكيلو
|كاجو مملح
|400 جنيه
للكيلو
|عين جمل
مقشر
|280 جنيه
للكيلو
|عين جمل
بقشره
|140 جنيه
للكيلو
|المشمشية
|90 جنيه
للكيلو
|التمر الهندى
|60 جنيه
للكيلو
عروض ياميش رمضان فى محلات أبو عوف 2019
نقدم إليكم الآن ووفق المعلومات المعلنة حديثاً من قبل ” محلات أبو عوف ” عروض شهر رمضان 2019 من محلات أبو عوف شاملة البلح بأنواعه، عرض كرتونه رمضان من أبو عوف، شنطة رمضان 2019 من أبو عوف، التمور بأنواعها والخروب والكركديه، والتين، والقمر الدين، والعصائر، والمشمشية، والزبيب بمختلف أنواعه، والقراصيا، والمكسرات بمختلف الأنواع .
|الصنف
|عرض الأسعار 2019
من أبو عوف
|البلح السكرى
|16.50 جنيه
للكيلو
|شنطة رمضان
من أبو عوف
|750 جنيه
|كرتونة رمضان
من أبو عوف
|200 جنيه
|بلح ملكابى
|40 جنيه
للكيلو
|بلح مبروم
|30 جنيه
للكيلو
|بلح خضرى
|15 جنيه
للكيلو
|تمور الوادى القافلة
|30 جنيه
للكيلو
|تمور المدينة
|190 جنيه
للكيلو
|بلح صقعى
|15 جنيه
للكيلو
|بلح العوالى
|35 جنيه
للكيلو
|بلح باللوز
|30 جنيه
للكيلو
|تمور نبتة على
|50 جنيه
للكيلو
|تمر مجدول
|150 جنيه
للكيلو
|خروب
|30 جنيه
للكيلو
|كركديه
|20 جنيه
للكيلو
|خروب مجروش
|13.75 جنيه
للكيلو
|تين مجفف
|38 جنيه
للكيلو
|جوز هند
أبو عوف
|25 جنيه
للكيلو
|تمر هندى
|36 جنيه
للكيلو
وبذلك ينتهى تقريرنا حول أسعار ياميش رمضان 2019 بالسوق المصرية، والتى رصدنا فيها ومن خلال تحقيقنا اسعار كافة أنواع الياميش ومستلزمات السُفرة الرمضانية للأُسر المصرية .
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