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أسعار ياميش رمضان 2019 في مصر | شامل المكسرات بأنواعها وقمر الدين والتمر والزبيب والقراصية والمشمشيه والتين والتمر الهندى – بسعر السوق الآن

كتب محمد هلال آخر تحديث

أسعار الياميش في رمضان، هو محور الإهتمام بالأيام القادمة ومصر بجموع أهلها على موعدٍ مع قُدوم الشهر الكريم والذي يُمثل فيه الياميش الرمضاني أهمية خاصة على الموائد المصرية، وسوف نوضح إليكم بهذا التقرير الشامل ما هي أسعار الياميش في رمضان للعام الجديد 2019، وسوف يكون رصدنا لأسعار الياميش شامل مختلف أنواعه وصنوفه وأيضاً بمختلف المستويات والنطاقات السِعرية المتواجدة الآن بالسوق المصري، وسوف نوضح إليكم الأسعار مع كافة التحديثات والمتابعات اللازمة وفق حركة العرض والطلب بالسوق وما يرد إلينا من معلومات يومية على مدار الساعة حول أي تغيرات تحدث بأسعار الياميش الرمضاني للعام الجديد 2019 .

ما هي أسعار الياميش في رمضان 2019

ووفق المتابعة الإخبارية لحركة السوق فيما يخص أسعار ياميش رمضان أفاد رئيس شعبة العطارة بالغرفة التجارية المصرية رجب العطار، أن هناك تراجع مُنتظراً بأسعار الياميش في مصر مع قُدوم شهر رمضان 2019، وأوضح أن هذا التراجع قد يتراوح من5 إلى 10 % مقارنة بشهر رمضان من العام السابق .

واليكم الآن ملخص أسعار الياميش برمضان 2019 بالسوق المصري وهى كالتالي :

ياميش رمضان 2018أسعار ياميش 2018
سعر البلح ” التمر “

رمضان 2018

يتراوح من :

15 الى 25 جنيه للكيلو .

سعر الفستق المملح

رمضان 2018

يتراوح من :

250 الى 290 جنيه للكيلو .

سعر اللوز المقشر

فى رمضان 2018

يتراوح من :

200 الى 240 جنيه للكيلو .

سعر الخروب

فى رمضان 2018

يتراوح من :

35 الى 45 جنيه للكيلو .

سعر الكاجو المملح

فى رمضان 2018

يتراوح من :

335 الى 375 جنيه للكيلو .

سعر عين الجمل المقشر

فى رمضان 2018

يتراوح من :

210 الى 245 جنيه للكيلو .

سعر عين الجمل بقشره 

فى رمضان 2018

يتراوح من :

95 الى 115 جنيه للكيلو .

سعر المشمشية 

فى رمضان 2018

يتراوح من :

75 الى 95 جنيه للكيلو .

سعر التمر هندى 

فى رمضان 2018

يتراوح من :

45 الى 55 جنيه للكيلو .

سعر قمر الدين

فى رمضان 2018

يتراوح من :

23 الى 30 جنيه للفة .

 

سعر التين المجفف

فى رمضان 2018

ينراوح من :

110 الى 130

جنيه للكيلو .

سعر البندق المقشر

فى رمضان 2018

يتراوح من :

200 الى 220

جنيه للكيلو

سعر الزبيب الايرانى

فى رمضان 2018

يتراوح من :

75 الى 85 جنيه للكيلو

سعر القراصيه

فى رمضان 2018

يتراوح من :

100 الى 120 جنيه للكيلو

سعر الزبيب العادى

فى رمضان 2018

يتراوح من :

35 الى 45 جنيه للكيلو

سعر الصنوبر

فى رمضان 2018

يتراوح من :

70 الى 90 جنيه

ل 100 جرام الواحد .

سعر قمر الدين ” سامو “

فى رمضان 2018

يتراوح من :

40 الى 55 جنيه

للفة الواحدة .

سعر التين التركى

فى رمضان 2018

يتراوح من :

125 الى 145

للكيلو الواحد

سعر التمر الأسوانى

فى رمضان 2018

يتراوح من :

20 الى 25

جنيه للكيلو .

أسعار ياميش رمضان 2019 فى أشهر المتاجر ومنافذ البيع فى مصر 

فى هذا القسم سوف نتابع بشكل مستمر ومُحدث أهم وأحدث عروض الياميش المقدمة من متاجر وهايبرات ومنافذ البيع بمصر للعام الجديد 2019، وسوف يكون رصدنا شامل أسعار ياميش رمضان فى محلات أولاد رجب، واسعار ياميش رمضان فى خير زمان، أسعار ياميش رمضان بالجمعية الاستهلاكية، اسعار ياميش رمضان فى محلات حلوانى العبد، اسعار ياميش رمضان فى محلات ابو عوف، اسعار ياميش رمضان فى كارفور، وسوف يكون العرض فور صدور العروض التجارية لاسعار الياميش فى تلك المتاجر والمنافذ الكبرى .

ما هى أسعار ياميش رمضان فى محلات أولاد رجب 

الياميشالسعر

بالكيلو

التمر20 جنيه

للكيلو

فستق

مملح

305 جنيه

للكيلو

اللوز المقشر250 جنيه

للكيلو

الخروب45 جنيه

للكيلو

كاجو مملح400 جنيه

للكيلو

عين جمل

مقشر

280 جنيه

للكيلو

عين جمل

بقشره

140 جنيه

للكيلو

المشمشية90 جنيه

للكيلو

التمر الهندى60 جنيه

للكيلو

عروض ياميش رمضان فى محلات أبو عوف 2019

نقدم إليكم الآن ووفق المعلومات المعلنة حديثاً من قبل ” محلات أبو عوف ” عروض شهر رمضان 2019 من محلات أبو عوف شاملة البلح بأنواعه، عرض كرتونه رمضان من أبو عوف، شنطة رمضان 2019 من أبو عوف، التمور بأنواعها والخروب والكركديه، والتين، والقمر الدين، والعصائر، والمشمشية، والزبيب بمختلف أنواعه، والقراصيا، والمكسرات بمختلف الأنواع .

الصنفعرض الأسعار 2019

من أبو عوف

البلح السكرى16.50 جنيه

للكيلو

شنطة رمضان

من أبو عوف

750 جنيه
كرتونة رمضان

من أبو عوف

200 جنيه
بلح ملكابى40 جنيه

للكيلو

بلح مبروم30 جنيه

للكيلو

بلح خضرى15 جنيه

للكيلو

تمور الوادى القافلة30 جنيه

للكيلو

تمور المدينة190 جنيه

للكيلو

بلح صقعى15 جنيه

للكيلو

بلح العوالى35 جنيه

للكيلو

بلح باللوز30 جنيه

للكيلو

تمور نبتة على50 جنيه

للكيلو

تمر مجدول150 جنيه

للكيلو

خروب30 جنيه

للكيلو

كركديه20 جنيه

للكيلو

خروب مجروش13.75 جنيه

للكيلو

تين مجفف38 جنيه

للكيلو

جوز هند

أبو عوف

25 جنيه

للكيلو

تمر هندى36 جنيه

للكيلو

وبذلك ينتهى تقريرنا حول أسعار ياميش رمضان 2019 بالسوق المصرية، والتى رصدنا فيها ومن خلال تحقيقنا اسعار كافة أنواع الياميش ومستلزمات السُفرة الرمضانية للأُسر المصرية .

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عن الكاتب

محمد هلال

كاتب صحفي بموقع " نجوم مِصرية " الإخباري، أُفضل كثيراً العمل في إعداد التقارير والتحقيقات الصحفية، أهوى متابعة الأحداث العالمية والبرامج الوثائقية، أرى العالم جميلاً كلما كان واضحاً بالمعلومة والمعرفة . للتواصل وإبداء الرأي : [email protected]

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