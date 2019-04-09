أسعار ياميش رمضان 2019 في مصر | شامل المكسرات بأنواعها وقمر الدين والتمر والزبيب والقراصية والمشمشيه والتين والتمر الهندى – بسعر السوق الآن

أسعار الياميش في رمضان، هو محور الإهتمام بالأيام القادمة ومصر بجموع أهلها على موعدٍ مع قُدوم الشهر الكريم والذي يُمثل فيه الياميش الرمضاني أهمية خاصة على الموائد المصرية، وسوف نوضح إليكم بهذا التقرير الشامل ما هي أسعار الياميش في رمضان للعام الجديد 2019، وسوف يكون رصدنا لأسعار الياميش شامل مختلف أنواعه وصنوفه وأيضاً بمختلف المستويات والنطاقات السِعرية المتواجدة الآن بالسوق المصري، وسوف نوضح إليكم الأسعار مع كافة التحديثات والمتابعات اللازمة وفق حركة العرض والطلب بالسوق وما يرد إلينا من معلومات يومية على مدار الساعة حول أي تغيرات تحدث بأسعار الياميش الرمضاني للعام الجديد 2019 .

ما هي أسعار الياميش في رمضان 2019

ووفق المتابعة الإخبارية لحركة السوق فيما يخص أسعار ياميش رمضان أفاد رئيس شعبة العطارة بالغرفة التجارية المصرية رجب العطار، أن هناك تراجع مُنتظراً بأسعار الياميش في مصر مع قُدوم شهر رمضان 2019، وأوضح أن هذا التراجع قد يتراوح من5 إلى 10 % مقارنة بشهر رمضان من العام السابق .

واليكم الآن ملخص أسعار الياميش برمضان 2019 بالسوق المصري وهى كالتالي :

ياميش رمضان 2018 أسعار ياميش 2018 سعر البلح ” التمر “ رمضان 2018 يتراوح من : 15 الى 25 جنيه للكيلو . سعر الفستق المملح رمضان 2018 يتراوح من : 250 الى 290 جنيه للكيلو . سعر اللوز المقشر فى رمضان 2018 يتراوح من : 200 الى 240 جنيه للكيلو . سعر الخروب فى رمضان 2018 يتراوح من : 35 الى 45 جنيه للكيلو . سعر الكاجو المملح فى رمضان 2018 يتراوح من : 335 الى 375 جنيه للكيلو . سعر عين الجمل المقشر فى رمضان 2018 يتراوح من : 210 الى 245 جنيه للكيلو . سعر عين الجمل بقشره فى رمضان 2018 يتراوح من : 95 الى 115 جنيه للكيلو . سعر المشمشية فى رمضان 2018 يتراوح من : 75 الى 95 جنيه للكيلو . سعر التمر هندى فى رمضان 2018 يتراوح من : 45 الى 55 جنيه للكيلو .

سعر قمر الدين فى رمضان 2018 يتراوح من : 23 الى 30 جنيه للفة . سعر التين المجفف فى رمضان 2018 ينراوح من : 110 الى 130 جنيه للكيلو . سعر البندق المقشر فى رمضان 2018 يتراوح من : 200 الى 220 جنيه للكيلو سعر الزبيب الايرانى فى رمضان 2018 يتراوح من : 75 الى 85 جنيه للكيلو سعر القراصيه فى رمضان 2018 يتراوح من : 100 الى 120 جنيه للكيلو سعر الزبيب العادى فى رمضان 2018 يتراوح من : 35 الى 45 جنيه للكيلو سعر الصنوبر فى رمضان 2018 يتراوح من : 70 الى 90 جنيه ل 100 جرام الواحد . سعر قمر الدين ” سامو “ فى رمضان 2018 يتراوح من : 40 الى 55 جنيه للفة الواحدة . سعر التين التركى فى رمضان 2018 يتراوح من : 125 الى 145 للكيلو الواحد سعر التمر الأسوانى فى رمضان 2018 يتراوح من : 20 الى 25 جنيه للكيلو .

أسعار ياميش رمضان 2019 فى أشهر المتاجر ومنافذ البيع فى مصر

فى هذا القسم سوف نتابع بشكل مستمر ومُحدث أهم وأحدث عروض الياميش المقدمة من متاجر وهايبرات ومنافذ البيع بمصر للعام الجديد 2019، وسوف يكون رصدنا شامل أسعار ياميش رمضان فى محلات أولاد رجب، واسعار ياميش رمضان فى خير زمان، أسعار ياميش رمضان بالجمعية الاستهلاكية، اسعار ياميش رمضان فى محلات حلوانى العبد، اسعار ياميش رمضان فى محلات ابو عوف، اسعار ياميش رمضان فى كارفور، وسوف يكون العرض فور صدور العروض التجارية لاسعار الياميش فى تلك المتاجر والمنافذ الكبرى .

ما هى أسعار ياميش رمضان فى محلات أولاد رجب

الياميش السعر بالكيلو التمر 20 جنيه للكيلو فستق مملح 305 جنيه للكيلو اللوز المقشر 250 جنيه للكيلو الخروب 45 جنيه للكيلو كاجو مملح 400 جنيه للكيلو عين جمل مقشر 280 جنيه للكيلو عين جمل بقشره 140 جنيه للكيلو المشمشية 90 جنيه للكيلو التمر الهندى 60 جنيه للكيلو

عروض ياميش رمضان فى محلات أبو عوف 2019

نقدم إليكم الآن ووفق المعلومات المعلنة حديثاً من قبل ” محلات أبو عوف ” عروض شهر رمضان 2019 من محلات أبو عوف شاملة البلح بأنواعه، عرض كرتونه رمضان من أبو عوف، شنطة رمضان 2019 من أبو عوف، التمور بأنواعها والخروب والكركديه، والتين، والقمر الدين، والعصائر، والمشمشية، والزبيب بمختلف أنواعه، والقراصيا، والمكسرات بمختلف الأنواع .

الصنف عرض الأسعار 2019 من أبو عوف البلح السكرى 16.50 جنيه للكيلو شنطة رمضان من أبو عوف 750 جنيه كرتونة رمضان من أبو عوف 200 جنيه بلح ملكابى 40 جنيه للكيلو بلح مبروم 30 جنيه للكيلو بلح خضرى 15 جنيه للكيلو تمور الوادى القافلة 30 جنيه للكيلو تمور المدينة 190 جنيه للكيلو بلح صقعى 15 جنيه للكيلو

بلح العوالى 35 جنيه للكيلو بلح باللوز 30 جنيه للكيلو تمور نبتة على 50 جنيه للكيلو تمر مجدول 150 جنيه للكيلو خروب 30 جنيه للكيلو كركديه 20 جنيه للكيلو خروب مجروش 13.75 جنيه للكيلو تين مجفف 38 جنيه للكيلو جوز هند أبو عوف 25 جنيه للكيلو تمر هندى 36 جنيه للكيلو

وبذلك ينتهى تقريرنا حول أسعار ياميش رمضان 2019 بالسوق المصرية، والتى رصدنا فيها ومن خلال تحقيقنا اسعار كافة أنواع الياميش ومستلزمات السُفرة الرمضانية للأُسر المصرية .

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