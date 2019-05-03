أسعار ياميش رمضان 2019 المشروبات والمأكولات عروض جميع المتاجر

أيام وساعات قليلة ونودع شهر شعبان ويهل علينا شهر رمضان المبارك وكما يلاحظ الجميع تزاحم المحلات بياميش رمضان والفوانيِس والزينة الخاصة بالشهر الكريم ولذلك قررنا اليوم أن نسرد لكم أسعار ياميش رمضان 2019 المشروبات والمأكولات وكما نعلم أن شهر رمضان الكريم معروف بمأكولاتِه ومشروباته المميزة والمختلفة فضلاً عن الحلويات وبعض أصناف الطعام المختلفة خاصة في جمهورية مصر العربية ، حيث أنه لا تخلو المنازل خلال شهر رمضان الكريم من بعض أنواع الياميش وأشهرها التمر أو البلح وهناك منازل أخرى تقوم بشراء بعض أنواع المكسرات وتخزينها لتناولها خلال الشهر الكريم وكما هو معروف فإن شهر رمضان المبارك يأتي ويهل علينا ببركاته ونفحاته حيث يعم الخير على الجميع على الفقير والغني ويكون هناك جو من السعادة والوئام بين جميع المسلمين في جميع بقاع الأرض فهو معروف بأنه شهر الخير واليمن والبركات فالجميع مهما كان وضعه الإقتِصادي والماديِ يجب أن يحتفل بقدوم هذا الشهر الكريم والإحتِفال يكون بشراء الياميش وتعليق الزينة والفوانيس والذكر والطاعة .

تبدأ روائح شهر رمضان المبارك تهل علينا ونرى الشوارع والمحلات ممتلئة بالزينة مستعدة لإستقبال شهر رمضان الكريم وكما نعلم جميعاً أن المتاجر والمحلات جميعها تتنافس وتتسابق في عرض متطلبات ومستلزمات الشهر الكريم وعمل تخفيضات على بعض أنواع الياميش لجذب أكبر عدد من الناس إليهم ومن الجدير بالذكر فقد أشار السيد رجب العطار رئيس شعبة العطارة في الغرفة التجارية بمحافظة القاهرة إلى أن هناك إنخفاض في أسعار ياميش رمضان لهذا العام 2019 وذلك بنسبة 15 بالمئة مقارنة بالعام الماضي وسوف ندرج لكم جميع أسعار الياميش لِهذا العام حتى يمكنك إختيار أفضل المأكولات والمشروبات بأسعار مناسبة .

أسعار ياميش رمضان 2019 في كارفور :

سعر الزبيب الإيراني بالكيلو : 71.95 جنية مصري .

سعر الزبيب المشمشية بالكيلو : 69.95 جنية مصري .

سعر الزبيب المصري بالكيلو : 47.95 جنية مصري .

سعر جوز الهند بالكيلو : 42.95 جنية مصري .

سعر قمر الدين السوري بالكيلو : 22.95 جنية مصري .

سعر اللوز المقشر بالكيلو : 179.95 جنية مصري .

سعر عين جمل الحصى بالكيلو :89.95 جنية مصري .

سعر البندق المقشر بالكيلو : 164.95 جنية مصري .

سعر اللوز الحصى بالكيلو :87.95 جنية مصري .

سعر السوداني المقشر بالكيلو : 34.95 جنية مصري .

سعر عين جمل المقشر بالكيلو :184.95 جنية مصري .

سعر قمر الدين المصري بالكيلو : 16.95 جنية مصري .

سعر البلح بالكيلو :8.50 جنية مصري .

سعر القراصيا بالكيلو : 59.95 جنية مصري .

أسعار ياميش رمضان 2019 في العبد :

سعر الزبيب جولدن حجم 200 جرام : 18 جنية مصري .

سعر الزبيب جولدن حجم 400 جرام : 36 جنية مصري .

سعر جوز الهند المبشور حجم 200 جرام : 10جنية مصري .

سعر جوز الهند المبشور حجم 400 جرام : 20 جنية مصري .

سعر قراسيا جامبو حجم 200 جرام : 24 جنية مصري .

سعر قراسيا جامبو حجم 400 جرام : 48 جنية مصري .

سعر قراصيا حجم كيلو : 120 جنية مصري .

سعر قراصيا بدون نوى حجم 200 جرام : 28 جنية مصري .

سعر قراصيا بدون نوى حجم 400 جرام : 56 جنية مصري .

سعر قراصيا بدون نوى حجم كيلو : 140 جنية مصري .

سعر المشمشية حجم 200 جرام : 28 جنية مصري .

سعر المشمشية حجم 400 جرام : 56 جنية مصري .

سعر المشمشية حجم كيلو : 140جنية مصري .

سعر التين التركي حجم 200 جرام : 40 جنية مصري .

سعر التين التركي حجم 400 جرام : 80 جنية مصري .

سعر التين التركي حجم كيلو : 200 جنية مصري .

سعر البندق المقشر حجم 200 جرام : 40 جنية مصري .

سعر البندق المقشر حجم 400 جرام : 80 جنية مصري .

سعر البندق المقشر حجم كيلو : 200 جنية مصري

سعر عين جمل مقشر حجم 200 جرام : 60 جنية مصري .

سعر عين جمل مقشر حجم 400 جرام : 120 جنية مصري .

سعر اللوز المقشر حجم 200 جرام : 58 جنية مصري .

سعر اللوز المقشر حجم 400 جرام : 116جنية مصري .

سعر اللوز المقشر الأبيض حجم 200 جرام : 65 جنية مصري .

سعر اللوز المقشر الأبيض حجم 400 جرام : 130 جنية مصري .

سعر اللوز المقشر الأبيض حجم كيلو : 325 جنية مصري .

سعر الفستق المحمص حجم 200 جرام : 68 جنية مصري .

سعر الفستق المحمص حجم 400 جرام : 136 جنية مصري .

سعر الفستق المحمص حجم كيلو : 340 جنية مصري .

سعر الكاشو المحمص حجم 200 جرام : 68 جنية مصري .

سعر الكاشو المحمص حجم 400 جرام : 136 جنية مصري .

سعر الكاشو المحمص حجم كيلو : 340جنية مصري .

سعر قمر الدين حجم 400 جرام : 42.36 جنية مصري .

سعر بلح سكوتي حجم 750 جرام : 26 جنية مصري .

سعر تمر المتوكل حجم 900 جرام : 36 جنية مصري .

سعر بلج مجدول حجم كيلو : 65 جنية مصري .

سعر التمر الهندي حجم 400 جرام : 30 جنية مصري .

سعر فستق مقشر حجم 100 جرام : 49 جنية مصري .

أسعار ياميش رمضان 2019 في أبو عوف :

سعر علبة فستق مملح بحجم 175 جرام :80 جنية مصري .

سعر علبة كاجو محمص بحجم 175 جرام :85 جنية مصري .

سعر علبة بندق محمص بحجم 175 جرام :60 جنية مصري .

سعر علبة بندق نئ بحجم 175 جرام :40 جنية مصري .

سعر علبة سوداني مقشر بحجم 175 جرام :25 جنية مصري .

سعر علبة عين جمل بحجم 400 جرام :105 جنية مصري .

سعر علبة عين جمل حصى بحجم 250 جرام :31 جنية مصري .

سعر علبة مشمشية مجففة بحجم 225 جرام :29.95 جنية مصري .

سعر علبة زبيب ذهبي مصري بحجم 250 جرام :17.50جنية مصري .

سعر علبة قراصيا بدون نواة بحجم 400 جرام :70 جنية مصري .

سعر علبة قراصيا بنواة بحجم 225 جرام :20 جنية مصري .

سعر لفة قمر الدين بحجم 400 جرام :35جنية مصري .

سعر لفة قمر الدين بحجم 400 جرام بنكهات فواكة متنوعة :35جنية مصري .

سعر كيس البلح الشامية بحجم 400 جرام :5 جنية مصري .

سعر كيس البلح السكوتي بحجم 500 جرام :15جنية مصري .

سعر علبة فستق مملح بحجم 175 جرام :85 جنية مصري .

سعر علبة بلح باللوز بحجم 200 جرام :35 جنية مصري .

أسعار ياميش رمضان 2019 في هايبر وان :

سعر سبت يا ميش رمضان الحجم الصغير : 222 جنية مصري .

ويحتوي على كيلو بلح ناشف – سوداني بحجم 400 جنية مصري – لفة قمر الدين بحجم 400 جرام -جوز هند بحجم 250 جرام – زبيب إيراني بحجم 250 جرام – مشمشية بحجم 250 جرام – قراصيا بحجم 250 جرام – خروب مجروش بحجم 400 جرام – بندق مقشر بحجم 150 جرام – لوز مقشر بحجم 150 جرام – تين مجفف بحجم 300 جرام .

ويحتوي على كيلو بلح ناشف – سوداني بحجم 400 جنية مصري – لفة قمر الدين بحجم 400 جرام -جوز هند بحجم 250 جرام – زبيب إيراني بحجم 250 جرام – مشمشية بحجم 250 جرام – قراصيا بحجم 250 جرام – خروب مجروش بحجم 400 جرام – بندق مقشر بحجم 150 جرام – لوز مقشر بحجم 150 جرام – تين مجفف بحجم 300 جرام . سعر سبت يا ميش رمضان الحجم الوسط : 290جنية مصري .

ويحتوي على كيلو بلح ناشف – سوداني بحجم 400 جنية مصري – لفة قمر الدين بحجم 400 جرام -جوز هند بحجم 250 جرام – زبيب إيراني بحجم 250 جرام – مشمشية بحجم 250 جرام – قراصيا بحجم 250 جرام – خروب مجروش بحجم 400 جرام – بندق مقشر بحجم 150 جرام – لوز مقشر بحجم 150 جرام – تين مجفف بحجم 300 جرام .

ويحتوي على كيلو بلح ناشف – سوداني بحجم 400 جنية مصري – لفة قمر الدين بحجم 400 جرام -جوز هند بحجم 250 جرام – زبيب إيراني بحجم 250 جرام – مشمشية بحجم 250 جرام – قراصيا بحجم 250 جرام – خروب مجروش بحجم 400 جرام – بندق مقشر بحجم 150 جرام – لوز مقشر بحجم 150 جرام – تين مجفف بحجم 300 جرام . سعر سبت يا ميش رمضان الحجم الكبير : 425 جنية مصري .

ويحتوي على 2 كيلو بلح ناشف – سوداني بحجم 400 جنية مصري – لفة قمر الدين بحجم 400 جرام -جوز هند بحجم 250 جرام – زبيب إيراني بحجم 250 جرام – مشمشية بحجم 250 جرام – قراصيا بحجم 250 جرام – خروب مجروش بحجم 400 جرام – بندق مقشر بحجم 150 جرام – لوز مقشر بحجم 150 جرام – تين مجفف بحجم 300 جرام – كركدية بحجم 250 جرام .

ويحتوي على 2 كيلو بلح ناشف – سوداني بحجم 400 جنية مصري – لفة قمر الدين بحجم 400 جرام -جوز هند بحجم 250 جرام – زبيب إيراني بحجم 250 جرام – مشمشية بحجم 250 جرام – قراصيا بحجم 250 جرام – خروب مجروش بحجم 400 جرام – بندق مقشر بحجم 150 جرام – لوز مقشر بحجم 150 جرام – تين مجفف بحجم 300 جرام – كركدية بحجم 250 جرام . سعر سبت يا ميش رمضان بيد خشب : 555 جنية مصري .

ويحتوي على 2 كيلو بلح ناشف – سوداني بحجم 400 جنية مصري – 2 لفة قمر الدين بحجم 400 جرام -2 جوز هند بحجم 250 جرام – 2 زبيب إيراني بحجم 250 جرام -2 مشمشية بحجم 250 جرام – 2 قراصيا بحجم 250 جرام – 2 بندق مقشر بحجم 150 جرام – 2 لوز مقشر بحجم 150 جرام – تين مجفف بحجم 300 جرام – تمر بحجم 700 جرام .

أسعار ياميش رمضان 2019 في إيتوال :

فانوس يحتوي على بندق حجم 170 بسعر : 35 جنية مصري .

فانوس يحتوي على تين حجم 170 بسعر : 20 جنية مصري .

فانوس يحتوي على مشمشية حجم 170 بسعر : 20 جنية مصري .

فانوس يحتوي على كاجو حجم 170 بسعر : 45 جنية مصري .

فانوس يحتوي على عين جمل حجم 170 بسعر : 30 جنية مصري .

فانوس يحتوي على لوز حجم 180 بسعر : 40 جنية مصري .

فانوس يحتوي على فستق حجم 115 بسعر : 50 جنية مصري .

فانوس يحتوي على قراصيا حجم 180 بسعر : 25 جنية مصري .

فانوس يحتوي على زبيب حجم 180 بسعر : 20 جنية مصري .

فانوس يحتوي على جوز هند حجم 100 بسعر : 10 جنية مصري .

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