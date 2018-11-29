أسعار مراتب تاكي في مصر 2018، تعتبر مراتب تاكي من أجود أنواع المراتب المتواجدة في السوق المصري، حيث أن تلك المراتب تتميز بجودة عالية في الصنع وقوة تحمل عالية، فالمراتب معروفة بالسمعة الرائعة كما أنها تختلف عن باقي أنواع المراتب الأخرى، كما أن الشركة توفر فترة ضمان كبيرة، فتتميز شركة تاكي بالتطوير المستمر وتقديم احدث المنتجات للمستهلك.

أسعار مراتب يانسن في مصر 2018

أسعار مراتب تاكي في مصر 2018

تقدم شركة تاكي أنواع متنوعة من المراتب حيث يوجد مرتبة سو المصنوعة عن طريق السوست المنفصلة، مرتبة ماريوت الطبية، ومرتبة ميموري فوم الناعمة والصحية، حيث أن لكل مرتبة مواصفات خاصة عن الأخرى والتي تعد كالأتي:

مواصفات مرتبة ماريوت الطبية

مرتبة تاكي ماريوت الطبية ويتم وصفها لكل من يعاني باللام في العمود الفقري والغضروف، حيث أنها تتميز بالصلابة للمحافظة على الوضع الصحي للظهر، بدون حدوث مشاكل، كما يوصي الأطباء باستعمال تلك المرتبة، ارتفاع المرتبة يبلغ نحو 15 سم إلى 20 سم، المرتبة متوفرة بكل المقاسات، كما أن المرتبة مصنوعة من الإسفنج بالضغط العالي 75%، القماش مصنوع بنسبة 85%، ومصنوع بنسبة 15% من البوليستر والقطن، كما أن قماش المرتبة مصنوعة من طبقة عازلة للحرارة، ويوجد وجهان وجه للصيف ووجه للشتاء.

مواصفات مرتبة تطرية ميموري فوم

تتميز تلك المرتبة بأنه يمكن وضعها على المرتبة القديمة للإحساس بالنعومة والرفاهية والنوم بطريقة صحية وممتعة، حيث أن المرتبة لها مواصفات مميزة فارتفاع المرتبة يبلغ نحو 5سم وطولها 195 سم، والمرتبة تحافظ على آلام الظهر، وتصميم طبي مميز، كما أنها تتم معالجة المرتبة ضد البكتريا ونمو الفطريات، والمرتبة تتميز بأنه يمكن استخدامها للبشرة الحساسة، الغطاء الخارجي مصنوع من القطن الناعم على البشرة وتمنح الإنسان الدفء في الشتاء والبرودة في فصل الصيف.

أسعار مراتب تاكي ميموري فوم مقاس 190*160 سم، يبلغ سعرها نحو 1.700 جنيه مصري.

أسعار مراتب تاكي ميموري فوم مقاس 190*150سم، متوفرة في الأسواق بسعر 1.600 جنيه مصري.

أسعار مراتب تاكي مقاس 150سم، حيث أنه تبدأ سعرها من 2.980 جنيه مصري.

سعر مرتبة تاكي مقاس 195*120سم، متوفرة بسعر 2.400 جنيه مصري.

سعر مرتبة تاكي مصنوعة من سوست منفصلة مقاس 200*100سم، كما أن ارتفاعها يبلغ نحو 25 سم، متوفرة بسعر 3.700 جنيه مصري.

سعر مرتبة تاكي ميموري فوم مقاس 190*120 سم، يقدر سعرها بنحو 1.300 جنيه مصري.

سعر مرتبة تاكي سوست متصلة مقاس 200*160 سم، تقدر بنحو 3.800 جنيه مصري.

سعر مرتبة تاكي سوست متصلة، مقاس 200*120 سم، تقدر بنحو 2.500 جنيه مصري.

سعر مرتبة تاكي مقاس 195*170 سم، سوست منفصلة صحية وطبية، بارتفاع 20 سم يبلغ سعرها نحو 4.500 جنيه مصري، وسعر المرتبة بارتفاع 24 سم يقدر بنحو 5000 جنيه مصري.

أسعار مراتب تاكي الطبية