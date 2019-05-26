أسعار كعك العيد في إيتوال ومونجيني 2019 وأسعار مخبوزات عيد الفطر المبارك

أسعار كعك العيد في إيتوال ومونجيني 2019 نقدمها لكم من خلال هذا المحتوى عبر موقعنا موقع نجوم مصرية، حيث تفصلنا أيام قليلة على انقضاء شهر رمضان واستقبال عيد الفطر المبارك، وتهتم الأسر المصرية بشراء حلويات ومخبوزات العيد من المحلات والهايبرات الكبيرة مع اختلاف أسعارها، لذلك نجد عمليات بحث مكثفة حول أسعار كحك العيد أسعار بسكويت العيد والبيتيفور والغريبة وغيرها من المخبوزات، حيث نلاحظ أن معظم البيوت المصرية يتوفر بها مخبوزات العيد سواء كانت مخبوزات جاهزة أو مخبوزات تم إعدادها في المنزل، لأن كحك العيد والبسكويت من أهم المظاهر التي يحرص عليها كل بيت مصري، لذلك نقدم لكم فيما يلي قائمة أسعار كعك العيد في إيتوال ومونجيني.

أسعار كحك العيد في إيتوال 2019

أسعار كحك العيد في إيتوال نقدمه لكم متابعينا، حيث لا تتم فرحتنا بالعيد إلا بوجود كحك وبسكويت وبيتيفور العيد في المنزل، ومن المعتاد تناول الشاي في صباح عيد الفطر المبارك مع طبق مشكل من مخبوزات العيد، كما نقوم بتقديمه للضيوف من الأهل والجيران والأصدقاء، وفيما يلي عرض تفصيلي لمخبوزات العيد 2019 من إيتوال.

أسعار كحك العيد 2019 من مونجيني

نقدم لكم من خلال مجلتنا الإلكترونية ملف كامل عن أسعار كحك العيد من حلوانى العبد وأسعار مخبوزات العيد 2019 من لابوار وأسعار الكحك والبسكويت في تسيباس 2019، حيث يختار كل منا المكان المناسب له لشراء مخبوزات العيد بما يناسب مع الحالة المادية لكل شخص، وفيما يلي أسعار كحك العيد 2019 من مونجيني.

كعك ساده بسعر 110 جنية

كعك عجوه بسعر 110 جنية

كعك ملبن بسعر 110 جنية

كعك عجميه بسعر 110جنية

كعك عين جمل بسعر 130 جنية

كعك بندق بسعر 130 جنية

غريبه ساده بسعر 110 جنية

غريبه مكسرات بسعر 130 جنية

بسكويت نشادر بسعر 110 جنية

بيتي فور شرقي بسعر 145 جنية

كعك فستق بسعر 145 جنية

بسكويت شوكلاتة بسعر 110 جنية

بسكويت برتقال بسعر 110 جنية

نتمنى أن نكون قد عرضنا أسعار مخبوزات العيد 2019 في إيتوال مونجيني، ونتمنى أن يعم بيوتنا وبلادنا السعادة وفرحة العيد وأن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات وعلى كل بلاد المسلمين.

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