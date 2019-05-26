أسعار كحك العيد 2019 في جميع محلات مصر حلواني العبد وعرفة وايتوال وتيسيباس ولابوار والصعيدي

بعد أيام قليلة من الآن سنحتفل بمناسبة سعيدة لدينا وهي عيد الفطر المبارك الذي سيرتبط بسؤالنا عن أسعار كحك العيد 2019 للاحتفال بالعيد، بالرغم من أن شهر رمضان المبارك شهر الخير والبركات ونسعد بقدومه كل عام ويعد فرحة كبيرة لنا، ولكن تنتظرنا فرحة أخرى وهي فرحة عيد الفطر المبارك، وعيد الفطر لدينا مرتبط بكحك العيد الذي سنتناوله في أول أيام عيد الفطر المبارك، الجدير بالذكر أن هناك العديد من المحلات التي تصدر العديد من الأصناف الخاصة بحلويات عيد الفطر، ولكن تتفاوت الأسعار من مكان لآخر حتى تكون الأسعار في متناول الجميع.

أسعار كحك العيد 2019 حلواني العبد

بدأت إعلانات حلواني العبد في جميع القنوات والتي تروج للشراء.

حيث أن كحك العبد هو الأشهر ويتميز بالمذاق الرائع.

حلواني العبد صمم علب للهدايا والاستخدام العادي.

وتبدأ أسعار علب الكحك المشكل من 115 ج للكيلو، و 500 ج سعر 4 ك كحك مشكل.

وهناك العديد من الأصناف موجودة أمامكم في الصورة.

أسعار كحك العيد 2019 حلواني عرفة

تتميز أسعار كحك عرفة بأنها في متناول الجميع، وتتواجد منافذ بيع في جميع محلات السوبر ماركت الشهيرة.

أسعار كحك العيد 2019 حلواني ايتوال وتيسيباس ولابوار والصعيدي

قمنا بعرض العديد من قوائم الأسعار الخاصة بأشهر محلات الحلواني لكي تتعرفون على أفضل الأماكن التي تبيع كحك العيد، لكي تتمتعون بفرحة العيد مع العائلة والأقارب ومن تحبون بأجمل مذاق وأفضل أسعار.

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