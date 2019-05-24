أسعار كحك العيد من العبد 2019 وأسعار بسكويت العيد والبيتي فور والغريبة

أسعار كحك العيد من العبد 2019 يهم قطاع كبير من المصريين، فمع اقتراب عيد الفطر المبارك تستعد الأسر المصرية إلى تجهيز مخبوزات العيد، فنجد بعض الأسر تلجأ إلى تحضير هذه المخبوزات في المنزل، كما تفضل الكثير من الأسر إلى شراء مخبوزات العيد الجاهزة، لذلك نجد تنافس كبير من المحلات التجارية ومحلات الحلويات والمخبوزات في تقديم أجمل وأفضل أنواع كعك العيد وتقديم أفضل أنواع لبسكويت العيد والمخبوزات المختلفة، لذلك نقدم لكم من خلال هذا المحتوى أسعار كحك العيد من العبد 2019 بالإضافة إلى قائمة بأسعار بسكويت العيد والبيتي فور والغريبة من حلوانى العبد، فتابعونا.

أسعار كحك العيد من العبد 2019

أسعار كحك العيد من العبد 2019 تختلف حسب اختلاف نوع الكحك، حيث نجد أنواع مختلفة من كعك العيد من حلوانى العبد منها الكعك السادة والعجمية وعين الجمل وكجك الفستق، ويتراوح أسعار كحك العيد من العبد من 110 جنيه للكيلو حتى 170 جنيه.

بسكويت العيد من العبد 2019

يقدم حلواني العبد أنواع أخرى من مخبوزات العيد 2019، وفي مقدمة هذه المخبوزات بسكويت العيد من العبد الذي وصل سعره إلى 95 جنيها للكيلو، ويقدم حلواني العبد بسكويت العيد السادة وبسكويت البرتقال وبسكويت الشوكولاتة بسكويت جوز الهند.

ويمكنكم متابعة أسعار كحك العيد 2019 من تسيباس من خلال الدخول على الرابط، أما أسعار البيتيفور من حلوانى العبد يتراوح بين 120 إلى 150 جنيه للكيلو الواحد، أما غريبة العيد من العبد باللوز وصل إلى 150 جنيه للكيلو الواحد، كما يقدم حلواني العبد منين سادة ومنين عجوة بـ 95 جنيه للكيلو الواحد.

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