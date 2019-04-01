أسعار غسالات وايت ويل White Whale في مصر 2019 جميع الماركات والموديلات

أسعار غسالات وايت ويل White Whale في مصر, حيث أنها اكتسبت ثقة العملاء في وقت قليل، لأنها تعتمد على أحدث أساليب التكنولوجيا لإنتاج كافة الأجهزة المنزلية، مستخدمة أجود الخامات والمواد، هذا بالإضافة إلى التصميم الأنيق، كل هذا متوفر في السوق بسعر يناسب فئة كبيرة من المستهلكين, الجدير بالذكر أن الشركة قامت بإنتاج نوعين من الغسالات فول اتوماتيك، وفوق اتوماتيك بأحجام مختلفة لكي تناسب كافة الاحتياجات، مع ألوان جذابة حتى تلائم جميع الأذواق.

أسعار غسالات وايت ويل.

يُذكر أن الشركة تم تأسيسها في عام 1981 والتي أصبحت من أعرق الشركات المصنعة للغسالات ليس في مصر فقط بل في الشرق الأوسط، كما أنها تستحوذ على أكبر نسبة مبيعات، يرجع إلى الكثير من الأسباب منها توفيرها بكثرة لدى العديد من الموزعين الذين لديهم القدرة لتوصيلها إلى خارج وداخل مصر, كما تقوم الشركة بطرح استفتاء على المنتجات الجديدة التي تقوم بإنتاجها وتقبل جميع الآراء بشأن منتجاتها، وفيما يلي نتعرف على أهم المميزات.

مميزات غسالات وايت ويل في مصر.

تتميز غسالات وايت ويل أنها موفرة للكهرباء، وكذلك المسحوق، وهي بذلك ستكون غسالة اقتصادية مناسبة لكل العملاء, تم تزويدها بالكثير من البرامج التي تسهل من عملية التشغيل، بالإضافة إلى وجود شاشة ديجيتال مزودة بكل المعلومات الهامة الخاصة بدورة التشغيل, الحصول على ملابس نظيفة وجافة تماماً، كما أنها مزودة بسرعة جبارة في عصر الملابس, لا تصدر أي صوت ضجيج مزعج أثناء تشغيلها ولذلك فهو يمكن تشغيلها في أي وقت, يتوفر منها إما التحميل العلوي أو التحميل الأمامي للملابس, لا تحتاج على نوع معين من المساحيق مثل في الأنواع الأخرى التي تلزم استخدام نوع معين ليك تحافظ على الغسالة.

أكثر ما تتميز به هذا النوع من الغسالات هو تزويدها بما يسمى ” الكارت الذكي” وهو يعمل على إصلاح أي عطل يطرأ على الغسالة مثل سحب كمية كبيرة من المياه أو مسحوق أكثر من اللازم وغيرها من الأعطال، مما يساعد على توفير الوقت والجهد للعملاء.

يمكن التحكم بكل سهولة في درجة حرارة الغسالة والعصر, يمكن تشغيل الغسالة دون وجود أحد بالمنزل حيث يمكن تشغيل دورة الغسيل وعندما تنتهي تتوقف بمفردها, كما يمكنكم معرفة أسعار غسالات شارب Sharp Washers في مصر 2019 جميع الموديلات والأحجام

غسالة تحميل أمامي سعة 7 كجم WD-12710LS Premium:

خاصية إختيار سرعة الدوران، 1400 دورة/دقيقة، موتور محول موفر للكهرباء، كفاءة الطاقة فئة A++، حلَّة ستانلس، شاشة ديجيتال، تحكم بالحرارة، سخان داخلي.

السعر: 6400 جنيه مصري.

غسالة تحميل أمامي سعة 7 كجم WD-12777HS LCD:

توازن أوتوماتيكي، تشغيل ذكي، شاشة إلكترونية LCD.

السعر: 5900 جنيه مصري.

غسالة أوتوماتيك تحميل علوي 12.5 كجم WD-1285MT:

الأبعاد 550 × 580 × 960 مم، حلة ستانلس، شاشة ديجيتال، فلتر سحري، طلمبة، توفِّر الطاقة.

السعر: 5199 جنيه مصري.

غسالة 12 لتر WPTL12DCHC:

غطاء زجاجي مقسي متين، هيكل PCM، قفل أطفال، جهاز عرض DVD، خاصية التأخير، تحكم ضد التجعد.

السعر: 5850 جنيه مصري.

غسالة تحميل أمامي سعة 7 كجم WD-12710LS Premium:

شاشة LCD، بها قفل أمان لحماية الأطفال، قوتها1400 دورة/دقيقة، تحتوى على 15 برنامج مختلف مابين الغسل الخفيف والثقيل،نظام التوازن التلقائي، نظام إكو واش، موتور إنفرتار موفر للكهرباء، تحكم بالحرارة، ضبط الإحماء، وظيفة التشغيل المتأخر.

السعر: 5549 جنيه مصري.

غسالة أوتوماتيك تحميل علوي 10 كجم WD-12710LS: