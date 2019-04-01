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أسعار غسالات شارب Sharp Washers في مصر 2019 جميع الموديلات والأحجام

كتب ناصر إبراهيم آخر تحديث

أسعار غسالات شارب Sharp Washers في مصر, تعد شركة شارب من أكبر الشركات الرائدة في مجال إنتاج الأجهزة المنزلية، في جميع أنحاء العالم، حيث أنها أعرق الشركات التي تقدم منتجات متعددة بمواصفات عالية الجودة، لأنها تعتمد على أحدث الأساليب، بالإضافة إلى اختيارها أفضل المواد لصناعة الأجهزة، وفيما يلي نتعرف على مواصفات غسالات شارب.

أسعار غسالات شارب.

قامت الشركة بطرح نوعين من الغسالات هما فول أتوماتيك، فوق اتوماتيك لكي توفر على العملاء الاختيار بين النوع الذي يفضل استخدامه، فضلاً عن وجود اختيارات متعددة للحجم والألوان لتناسب جميع الأذواق والتي تضفي لمسة جمالية على المكان الذي ستوضع به الغسالة لما من تصميم أنيق، ولون جذاب، بالإضافة إلى الجودة والكفاءة في عملها, كما يمكنكم معرفة أسعار غسالات فريش Fresh Electric 2019 في مصر فوق اوتوماتيك والاوتوماتيك

أسعار غسالات شارب Sharp Washers في مصر 2019 جميع الموديلات والأحجام

مميزات غسالات شارب فول أوتوماتيك.

تحتوي الغسالة على البرامج المتنوعة, توفر قوة سرعة الأداء والكفاءة العالية, تعمل على توفير الغسيل بدرجة نظافة عالية، بالإضافة الى التجفيف التام للملابس, موفرة للكهرباء والمياه، وكذلك مسحوق الغسيل, تم تزويدها بنظام للحماية من الوزن الزائد، وكذلك الحماية ضد رغوة الصابون الزائدة, غسالات شارب تواكب العصر الحديث، حيث أنها تعمل بنظام تحكم كامل للبدء والايقاف, تحتوي على قفل الأمان للحماية من تلاعب الأطفال بها, تتضمن شاشة عرض بحجم كبير، تم تزويدها بالكثير من البيانات الهامة أثناء عملية التشغيل، هذا بالإضافة إلى تعدد اللغات بالشاشة للتسهيل من التعامل معها, تم تزويدها بمضخة للماء، تحتوي أيضاً على فلتر.

أسعار غسالات شارب Sharp Washers في مصر 2019 جميع الموديلات والأحجام

خصائص غسالات شارب فوق اتوماتيك.

تحتوي على أحجام متعددة لكي تناسب جميع الأذواق.
تم تزويدها بـ حوض من الاستانلس ستيل، تم معالجته ضد الصدأ.
زودت بمدخلين للمياه إما بارد أو ساخن.
مزودة بمضخة للمياه تعمل على طردها بكل سهولة.
تتميز بهدوئها أثناء التشغيل، حيث أنه يمكن استخدامها في أي وقت.

أسعار غسالات شارب Sharp Washers في مصر 2019 جميع الموديلات والأحجام

أسعار غسالات شارب فى مصر 2019

موديل ومواصفاتالغسالة شارب السعر 2019الصور
الموديل : فول اتوماتيك1000 لفة

7 كيلو

6850جنيهأسعار غسالات شارب
الموديل : فول اتوماتيك1200 لفة

9 كيلو

9300جنيهأسعار غسالات شارب
الموديل : فوق اتوماتيك10.2 كيلو5000جنيهأسعار غسالات شارب
الموديل : فول اتوماتيكلون سيلفر مميز

9 كيلو

1200 لفة

9500جنيهأسعار غسالات شارب

شارب غسالة فوق اوتوماتيك 10.2 كيلو تحميل علوي لون أبيض ES-DP102P3-N بسعر 4,675 جنية مصري.
شارب غسالة فوق اوتوماتيك 10.2 كيلو تحميل علوي لون أبيض ES-DP102P3-G بسعر 4,575 جنية مصري.


عن الكاتب

ناصر إبراهيم

كاتب بموقع نجوم مصرية وموقع كلمة وحاصل على كلية آداب قسم تاريخ والهوايات: تصفح الإنترنت ولعبة الشطرنج

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