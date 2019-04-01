أسعار غسالات شارب Sharp Washers في مصر 2019 جميع الموديلات والأحجام

أسعار غسالات شارب Sharp Washers في مصر, تعد شركة شارب من أكبر الشركات الرائدة في مجال إنتاج الأجهزة المنزلية، في جميع أنحاء العالم، حيث أنها أعرق الشركات التي تقدم منتجات متعددة بمواصفات عالية الجودة، لأنها تعتمد على أحدث الأساليب، بالإضافة إلى اختيارها أفضل المواد لصناعة الأجهزة، وفيما يلي نتعرف على مواصفات غسالات شارب.

أسعار غسالات شارب.

قامت الشركة بطرح نوعين من الغسالات هما فول أتوماتيك، فوق اتوماتيك لكي توفر على العملاء الاختيار بين النوع الذي يفضل استخدامه، فضلاً عن وجود اختيارات متعددة للحجم والألوان لتناسب جميع الأذواق والتي تضفي لمسة جمالية على المكان الذي ستوضع به الغسالة لما من تصميم أنيق، ولون جذاب، بالإضافة إلى الجودة والكفاءة في عملها, كما يمكنكم معرفة أسعار غسالات فريش Fresh Electric 2019 في مصر فوق اوتوماتيك والاوتوماتيك

مميزات غسالات شارب فول أوتوماتيك.

تحتوي الغسالة على البرامج المتنوعة, توفر قوة سرعة الأداء والكفاءة العالية, تعمل على توفير الغسيل بدرجة نظافة عالية، بالإضافة الى التجفيف التام للملابس, موفرة للكهرباء والمياه، وكذلك مسحوق الغسيل, تم تزويدها بنظام للحماية من الوزن الزائد، وكذلك الحماية ضد رغوة الصابون الزائدة, غسالات شارب تواكب العصر الحديث، حيث أنها تعمل بنظام تحكم كامل للبدء والايقاف, تحتوي على قفل الأمان للحماية من تلاعب الأطفال بها, تتضمن شاشة عرض بحجم كبير، تم تزويدها بالكثير من البيانات الهامة أثناء عملية التشغيل، هذا بالإضافة إلى تعدد اللغات بالشاشة للتسهيل من التعامل معها, تم تزويدها بمضخة للماء، تحتوي أيضاً على فلتر.

خصائص غسالات شارب فوق اتوماتيك.

تحتوي على أحجام متعددة لكي تناسب جميع الأذواق.

تم تزويدها بـ حوض من الاستانلس ستيل، تم معالجته ضد الصدأ.

زودت بمدخلين للمياه إما بارد أو ساخن.

مزودة بمضخة للمياه تعمل على طردها بكل سهولة.

تتميز بهدوئها أثناء التشغيل، حيث أنه يمكن استخدامها في أي وقت.

أسعار غسالات شارب فى مصر 2019