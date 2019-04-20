أسعار غسالات توشيبا 2019 الأتوماتيك وفوق الأتوماتيك جميع الأحجام وأهم مميزاتها

أسعار غسالات توشيبا 2019 الأتوماتيك وفوق الأتوماتيك جميع الأحجام , تعتبر الغسالة الكهربائية من أهم إحتياجات المنزل الضرورية التي لايمكن الإستغناء عنها فهي عبارة عن ألة تقوم بغسل المفروشات والملابس بطريقة سريعة دون اللجوء الى الغسيل اليدوي لذلك تحرص ربة المنزل على إختيار الغسالة المناسبة لها التي تفي جميع متطلباتها, حيث يتواجد بالأسواق العديد من الأنواع المختلفة للغسالات فمنها الغسالة بفتحة حلة واحدة علوية وتسمى فوق الأتوماتيك, ومنها بفتحة حلة من أعلى ومزودة بمجفف وتسمى اسم التوأم, ومنها أيضا الغسالة المزودة بباب أمامي وتسمى فول أتوماتيك, ويوجد غسالة بفتحة واحدة عادية, لذلك تحرص دائما ربة المنزل على إختيار الأفضل وكل ما هو جديد في عالم الغسالات الكهربائية.

أسعار غسالات توشيبا 2019

فمن المعروف عن الغسالات الكهربائية الحديثة أنها تعمل بعدة برامج مختلفة للغسيل فالقطنيات تختلف عن غسيل الصوف والحرير من حيث درجة الحرارة, فنحن من هذا المقال من خلال موقع نجوم مصرية سوف نوفر لكل ربة منزل كل ماتريد معرفته عن غسالة توشيبا من حيث أنواعها وثمنها وأهم مميزات توشيبا عن باقي الأنواع المختلفة, دائماً من أكثر أنواع الغسالات الأكثر تداولا بين ربات البيوت توشيبا حيث تتميز ماركة توشيبا بعدة مزايا والتي كانت سببا لإنتشارها وهي الجودة والسعر، حيث تصنع غسالات توشيبا من خامات عالية الجودة، وأيضا تصميمات وتقنيات عالمية بجانب أحجامها المختلفة وبالرغم أن سعر غسالة توشيبا في مصر يكون مرتفع الى حد ما عن باقي الأنواع المختلفة ، لكن منتجاتها تحصل دائما على ثقة المشتري المصري لذلك يقبل الكثيرون على شراؤها.

أسعار غسالات توشيبا فوق أوتوماتيك.

سعر غسالة توشيبا 8 كيلو فوق اوتوماتك 3550 جنيه

سعر غسالة توشيبا 10 كيلو فوق اتوماتك 5255 جنيه.

سعر غسالة توشيبا 11 كيلو فوق أتوماتيك 5200 جنيه

سعر غسالة توشيبا 12 كيلو فوق أتوماتيك 10600 جنيه

سعر غسالة توشيبا 13 كيلوفوق أتوماتيك 7500 جنيه

سعر غسالة توشيبا14كيلوفوق أتوماتيك 12000 جنيه

سعرغسالة غسالة توشيبا فوق أوتوماتك سيبفر 15 كيلو انفرتك 7600 جنيه

سعر غسالة توشيبا فوق اوتوماتك سلفر 17 كيلو 8500 جنيه

اسعار غسالات توشيبا هاف اوتوماتك.

سعر غسالة توشيبا هاف أوتوماتيك 6 كيلو 1866 جنيه

سعر غسالة توشيبا هاف اوتوماتيك 7 كيلو 2020 جنيه

سعر غسالة توشيبا هاف اوتوماتيك 10 كيلو 2150 جنيه

سعر غسالة توشيبا هاف أوتوماتيك 12 كيلو 2415 جنيه

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