أسعار بيع وشراء العملات العربية في السودان الثلاثاء 27-11-2018 في السوق الأسود

نقدم لكم اليوم قيمة أسعار عملة السودان الوطنية الجنيه السوداني مقابل الدولار وكذلك العملات العربية السوق الأسود لبيع وتجارة العملة، حيث تتواجد العمالة السودانية في العديد من دول العالم والدول العربية، لعل من أبرزها مصر والسعودية ودول الخليج بصفة عامة، وذلك نظرا للعلاقات التجارية والأخوية بين الدول العربية تتواجد العديد من المعاملات الاقتصادية بين تلك الدول، حيث يسافر العديد من أبناء الشعب السوداني إلى الخارج للعمل، ويقومون بشكل دوري بإرسال قيمة الحوالات المالية التي يتحصلون عليها مقابل عملهم إلى أسرهم المتواجدين داخل السودان، وبعض أسعار صرف العملات الأخرى التي تتواجد فيها أعداد كبيرة من أبناء الجالية السودانية في الخارج.

أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في السوق غير الرسمي

فيما يلي نستعرض معكم سعر صرف الجنيه السوداني في السوق الأسود مقابل العملات العربية، وكانت أسعار اليوم تتراوح على النحو التالي

سعر الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء بلغ مقداره 3.05 جنيه سوداني لكل جنيه مصري.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني اليوم في السوق السوداء بلغ مقداره اليوم 14.53 جنيه سوداني لكل ريال سعودي.

أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني اليوم بلغ مقداره 14.93 جنيه سوداني لكل درهم أماراتي.

سعر الريال القطري مقابل الجنيه السوداني اليوم بلغ مقداره 14.95 جنيه سوداني لكل ريال قطري.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه السوداني اليوم بلغ مقداره 135.20 جنيه سوداني لكل دينار كويتي.

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سعر بيع العملة الأمريكية في جمهورية السودان

نستعرض سعر الدولار اليوم حيث تعتبر أسعار صرف الدولار الأمريكي واحداً من أهتمامات المواطنين في مختلف دول العالم وليس في السودان فقط، وذلك ناتج بسبب أن الدولار هو العملة الأولي والمحرك الأساسي في مجال التجارة الدولية، وبلغ سعر الدولار في السودان اليوم في السوق الأسود قيمة 54.50 جنيه سوداني، ليشهد بذلك سعر الدولار بعض الانخفاض النسبي عن أسعار الأيام الماضية.

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