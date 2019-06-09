أسعار شواطئ الإسكندرية 2019 ونوع كل شاطئ في عروس البحر المتوسط

أسعار شواطئ الإسكندرية 2019 ورسم تذكرة الدخول للفرد لم تختلف كثيراً عن أسعار شاطئ الإسكندرية في العام الماضيأسعار شاطئ الإسكندرية في العام الماضي 2018، فقد قرر السيد محافظ الإسكندرية تطوير شواطئ عروس البحر المتوسط منذ نهاية الصيف الماضي بدون أي زيادة في الأسعار حتى لا يثقل ذلك على كاهل المواطن المصري البسيط والذي يجد متعته في الجلوس على شاطئ الإسكندرية الساحر، في هذا المقال نوفر لكم أحدث أسعار شواطئ الإسكندرية والعجمي 2019 وفقاً لآخر إشعارات من محافظة الإسكندرية، كما نبين لكم نوع كل شاطئ وسعره.

أسعار شواطئ الإسكندرية 2019

تتنوع شواطئ مدينة الإسكندرية ما بين شواطئ مجانية أو تسمى أيضاً بشواطئ الخدمة، وهي شواطئ ليس لها رسم دخول ويمكنك إحضار أغراضك الشخصية من شماسي وكراسي بدون رسوم أيضاً، ولكن تدفع رسوم فقط في حالة طلب خدمة شمسية أو كراسي أو استعمال حمام الشاطيء أو غرف خلع الملابس.

كما توجد أيضاً شواطئ مميزة برسوم دخول رمزية للفرد إلى جانب الشواطئ السياحية والتي تكون رسم دخول الفرد فيها أعلى ولكنك في المقابل تتمتع بخدمات متميزة داخل الشاطئ.

أسعار شواطئ الإسكندرية العامة

سعر شاطئ المكس ورسم دخول الفرد

شاطئ مجاني “الخدمة لمن يطلبها”.

لا يوجد رسم دخول ويمكن للأسرة إحضار الشماسي والكراسي الخاصة بها مجاناً.

يمكن طلب الشمسية مقابل 3 جنيهات والكرسي مقابل جنيه واحد.

أسعار شاطئ جليم

شاطئ مجاني بدون رسم دخول.

تتوفر الخدمة لمن يطلبها مثل الكراسي مقابل جنيه واحد للكرسي وشماسي مقابل ثلاثة جنيهات الشمسية.

توفر خدمة غرف خله الملابس والحمامات مقابل جنيه واحد للفرد طوال اليوم.

أسعار دخول شاطئ الهانوفيل العام

شاطئ مجاني بدون رسم دخول

تتوفر به الخدمة لمن يطلبها مع إمكانية الدخول بأغراضك الشخصية.

أسعار شواطئ الخدمة بالإسكندرية

رسم دخول شاطئ ميامي

رسم الفرد الواحد خمسة جنيهات مع الإستمتاع بشمسية وكراسي مقدمة من الشاطئ بدون رسوم إضافية.

رسوم غرف تغيير الملابس والحمامات والإنقاذ جنيه للفرد الواحد.

رسم دخول شاطئ سيدي بشر

يدفع الفرد رسم 5 جنيهات شاملة الشمسية والكرسي.

رسم دخول الحمامات وغرف خلع الملابس جنيه واحد.

رسم إنقاذ من الغرق جنيه واحد.

رسم دخول شاطئ أبو هيف

رسم الفرد الواحد للدخول خمسة جنيهات مع إمكانية الدخول مجاناً بشرط عدم استخدام شماسي وكراسي الشاطئ.

أسعار شواطئ الإسكندرية المميزة

أسعار دخول شاطئ السرايا

يتم دفع 7 جنيهات رسوم للفرد الواحد شاملة أي خدمة داخل الشاطئ.

غير مسموح بدخول أغراض خاصة مثل الشماسي والكراسي.

أسعار دخول شاطئ المنتزه

7 جنيهات للفرد الواحد.

الأسعار شاملة الخدمات كرسي وشمسية.

أسعار دخول شاطئ العصافرة

7 جنيهات للفرد.

السعر شامل كرسي وشمسية.

أسعار دخول شاطئ البيطاش

7 جنيهات للفرد شاملة.

غير مسموح بإحضار كراسي أو شماسي خاصة.

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