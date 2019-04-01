أسعار شاشات سامسونج Samsung في مصر 2019 جميع الأحجام والموديلات

أسعار شاشات سامسونج, تعتبر شركة سامسونج من أوائل الشركات المختصة في صناعة الإلكترونيات خاصة صناعة الهواتف الذكية وشاشات التلفاز , أنشأت عام 1938 وهي شركة كورية جنوبية تميزت بالعديد من المزايا التي كانت سببا في شهرتها, حيث أنها أضافت الكثير من الإمكانيات التي تتعلق بالصوت والصورة والألوان لأجهزة التلفاز بجانب إستخدامها لأحدث التقنيات التي تساعد المُشاهد في الإتصال بخدمة الإنترنت عبر الشاشة, كما أن ماركة سامسونج تتميز في عرض الصورة وجودتها في النقاء والدقة العالية لضمان أفضل مشاهدة .

أسعار شاشات سامسونج

كما أنها شاشات تلفزيون متطورة ذكية فمن خلالها يتمكن المشاهد تصفح النت بمنتهى السهولة, إحتوائها على مداخل USB، بالإضافة إلى مداخل HD, تدعم بنظام الأندرويد، وأيضا تدعم العمل عن طريق الWi-Fi ومن خلال هذة المقالة سوف ننشر أسعار شاشات سامسونج 2019 في مصر لجميع الأحجام المتوفرة بالأسواق والتي تشمل شاشة سامسونج 75 بوصة, شاشة 65 بوصة, شاشة 55 بوصة, شاشة50 بوصة, شاشة49 بوصة, شاشة 48 بوصة, شاشة 43 بوصة, شاشة 40 بوصة, شاشة 32 بوصة, وأبضا شاشة 24 بوصة, كما يمكنكم معرفة أسعار الثلاجات في مصر 2019 لجميع الماركات (توشيبا ,شارب,سامسونج,ال جى, كريازي, الكتروستار).

أسعار شاشات سامسونج 24 بوصة

تصل سعر شاشة سامسونج 24 بوصة LID – HD بمدخلين HDMI ومدخل USB 2,150 جنيه .

تصل سعر شاشة سامسونج 24 بوصة LID تلفزيون عادي الي 2,250 جنيه .

تصل سعر شاشة سامسونج 24 بوصة عالي الدقة الي 2,500 جنيه .

اسعار شاشات سامسونج 32 بوصة

شاشة 32 بوصة HD – LID سمارت وايرلس تتوفر بمدخل usb ومدخلين HDMI واريال داخلي دجيتال تصل سعرها 3,950 جنيه

شاشة 32 بوصة عادي HD – LID تتوفر بمدخل usb ومدخلين HDMI واريال داخلي دجيتال تصل سعرها 3,350 جنيه

شاشة 32 بوصة عادي HD – LID تتوفر بمدخل usb ومدخلين HDMI واريال داخلي دجيتال تصل سعرها 3,600 جنيه

شاشة 32 بوصة عادي HD – LID تتوفر بمدخل usb ومدخلين HDMI واريال داخلي دجيتال تصل سعرها 3,500 جنيه

شاشة 32 بوصة عادي HD – LID تتوفر بمدخل usb ومدخلين HDMI واريال داخلي دجيتال تصل سعرها 3,380 جنيه

شاشة 32 بوصة تلفزيون ذكي HD – LID دقة 1366 * 768بكسل تتوفر بمدخل usb ومدخلين HDMI واريال داخلي دجيتال اسعار شاشات سامسونج 43 بوصة . شاشة 43 بوصة فلات الترا اتش دي 4k ليد سمارت بسعر 8,300 جنيه.

شاشة 43 بوصة ليد تلفزيون ذكي بسعر 8,300 جنيه .

شاشة 43 بوصة ليد تلفزيون ذكي بسعر 7,500 جنيه.

شاشة 43 بوصة سيريز 7 ذكي الترا اتش دي 4k ليد بسعر 8,300 جنيه. اسعار شاشات سامسونج 40 بوصة . شاشة 40 بوصة سيريس 5 الذكي تقنية فل اتش دي ليد بسعر 6,200 جنيه

شاشة 40 بوصة تلفزيون ذكي تقنية فل اتش دي ليد بسعر 6,200 جنيه.

شاشة 40 بوصة تلفزيون ذكي تقنية فل اتش دي ليد بسعر6,500 جنيه .

شاشة 40 بوصة تلفزيون عادي تقنية فل اتش دي ليد بسعر 5,700 جنيه مصري.

شاشة 40 بوصة تلفزيون عادي تقنية فل اتش دي ليد مع رسيفر داخلي بسعر6,900 .

شاشة 40 بوصة تلفزيون ذكي تقنية فل اتش دي ليد بسعر 7,000 جنيه

شاشة 40 بوصة تلفزيون سمارت تقنية فل اتش دي ليد بسعر7,500 جنيه .

شاشة40 بوصة تلفزيون عادي تقنية فل اتش دي ليد بسعر 6,500 جنيه .

شاشة 40 بوصة تلفزيون عادي تقنية فل اتش دي ليد بسعر 6,666 جنيه. أسعار شاشات سامسونج 49. شاشة49 بوصة اتش دي توفر تقنية lid ويوجد بها ريسيفر داخلي وتتوافر بسعر 7000 جنيه.

شاشة 49 بوصة full hd ويوجد بها ريسيفر داخل وتتوافر بسعر 7500 جنيه.

شاشة سامسونج سيريز 5 عالية الوضوح والجودة وتتوافر بسعر 8400جنيه.

شاشة سامسونج 49 بوصة سمارت سيريز 5 ليد فلات عالية الدقة والوضوح وتتوافر بسعر9300جنيه

شاشة سامسونج 58 بوصة عالية الدقة والوضوح بسعر الشاشة بسعر11700 جنيه.