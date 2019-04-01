أسعار شاشات توشيبا TOSHIBA في مصر 2019 جميع أحجامها وأهم مميزاتها

أسعار شاشات توشيبا تعد من أفضل أنواع الشاشات التي يفضلها العديد من الأشخاص فاشركة توشيبا من أشهر الشركات في صناعة الأجهزة الكهربائية فهي شركة يابانية مقرها الرئيسي في اليابان تم إنشائها عام 1939, تتميز شاشات توشيبا بالعديد من المزايا التي نالت من خلالها شهرة عالمية, حرصها دائما على استخدام أفضل المكونات العالمية والتي تعيش العمر الطويل, كما تتميز أيضا بإعطائها ضمان والذي يصل إلى خمس سنوات, لديها مراكز للصيانة على مستوى الجمهورية مع سرعة الاستجابة للعميل, إمكانية تشغيلها عن طريق الانترنت.

أسعار شاشات توشيبا.

تحرص على إستخدام أفضل قطع الغيار لدقة الصورة ونقاء الصوت, لديها العديد من الأحجام المختلفة والتي تبدأ من 24 بوصة وحتى 65 بوصة، كما تتمتع تلفزيونات توشيبا بأحدث التقنيات المختلفة مثل full hd , 4k, للإستمتاع بالألعاب ومشاهدة الأفلام ذات التقنية العالية, وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على أسعار شاشات توشيبا وعلى الأنواع المختلفة بجميع الأسعار كما يمكنكم معرفة أسعار شاشات سامسونج Samsung في مصر 2019 جميع الأحجام والموديلات.

أسعار شاشات توشيبا بجميع أحجامها 2019.

سعر شاشة توشيبا 49 بوصة FULL HD تدعم تقنيه تثبيت الصورة و لها تكنولوجيا الدولبي و تدعم تشغيل الفيديو بمختلف الصيغ و لها مدخل فلاشه و مدخل فيديو اتش دي و دي ام اي و مكان لسماعات الاذن بسعر 7399 جنيها

سعر شاشة توشيبا 32 بوصه ال اي دي لها مدخل فلاش ميموري و مدخل اتش دي و مدخل دي ام اي و صوره فائقه الوضوح يسعر 3349 جنيها.

سعر شاشة توشيبا قيا 43 بوصة ال اي دي ولها مدخل فلاش ميموري و مدخل اتش دي ام اي و مدخل لسماعات الأذن و فيها خاصية توفير الطاقة و تثبيت الصورة و تدغم كل صيغ تشغيل الفيديو بسعر 6550 جنيها.

سعر شاشة توشيبا حجم 40 بوصه FULL HD مزودة بمدخل فلاش ميموري و مدخليت اتش دي ام ولها عرض فائق الوضوح على ال اي دي بسعر 6150 جنيها.

سعر شاشة توشيبا حجم 40 بوصة ال اي دي وفيها ميزة الوضوح العالي فول اتش دي ليد ومزودة بمدخل فلاش ميموري ومدخل اتش دي ام يسعر 5899 جنيها

سعر شاشه توشيبا حجم 40 بوصة ال اي دي ولها ميزة الألوان ذات الوضوح العالي جد اتش دي ليد ولمزودة بمدخل فلاشه و مدخل سماعات للاذن وسعرهابسعر 6199 جنيها.

سعر شاشة توشيبا حجم 55 بوصة ومزودة بمدخل فلاش ليد و مدخل فول اتش دي ومزودة بهارد خارجي ورسيفر بلت ان داخلي ولها عدد 3 مداخل اتش دي اي و مدخلين 2 للفلاش بسعر 9899 جنيها.

شاشات تورنيدو من توشيبا

سعر شاشة تلفزيون تورنيدو 32 انش LID اسود HD سعر 3,150 جنيها.

سعر شاشة تلفزيون تورنيدو 39 بوصه LID اسود سعر5,200 جنيها.

سعر شاشة تلفزيون تورنيدو سمارت 32 بوصه LID كامل الدقه سعر 3,700 جنيها.

سعر شاشة تلفزيون تورنيدو 24 انش LID عادي اسود سعر 2,250 جنيها.