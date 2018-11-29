أسعار شاشات التلفزيون في مصر 2018 لجميع الماركات العالمية

شهدت أسعار شاشات التلفزيون في مصر ارتفاعات كبيرة في عام 2017 خاصة بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه أمام العملات الأجنبية ثم بدأت تنخفض قليلا منذ بداية عام 2018 حتى الأن على الرغم من توقع الكثيرون بارتفاعات جديدة لأسعار الشاشات بعد قرار الحكومة المصرية بارتفاع سعر الوقود الأمر الذي يتسبب تلقائيا الى رفع أسعار الأجهزة الكهربائية بسبب احتياج التجار لنقل الأجهزة عن طريق السيارات التي ترفع سعر نقل الحموله.

أسعار شاشات التلفزيون في مصر.

أصبحت شاشات التلفزيون من أهم أولوليات الأسرة المصرية المعاصرة وبدأ أغلبها في الإستغناء عن التلفزيون القديم الذي بدأ في الإنقراض وتشتري شاشات LED جديدة من أجل التمتع بمشاهدة المسلسلات والأفلام والبرامج والقنوات التلفزيونية بجودة ودقة أعلى والتمتع بالأحجام الكبيرة لشاشات واليوم نعرض لكم أحدث أسعار لشاشات التلفزيون لعشاق التكنولوجيا في الأجهزة المنزلية بجميع الماركات “سامسونج،LG،توشيبا” من خلال موقع نجوم مصرية كما يمكنك أيضا معرفة أسعار الغسالات في مصر 2018 بجميع الماركات لمختلف الأنواع النصف أتوماتيك و الفوق أتوماتيك

أسعار شاشات سامسونج.

النوع مقاس مسطح الشاشة الموديل السعر سامسونج 48 بوصة LED 7099 جنيه 32 بوصة LED 3799 جنيه 40 بوصة LED 6399 جنيه 48 بوصة LED 7099 جنيه 65 بوصة إل إي دي ألترا اتش دي 3 دي ريدي سمارت وايرلس 26,189 جنيه 55 بوصة إل إي دي سمارت 3 دي ألترا اتش دي منحنية 27,160 جنيه 65 بوصة إل إي دي ألترا اتش دي 3 دي سمارت وايرلس كيرفيد 28,129 جنيه 65 بوصة سوبر ألترا اتش دي ثري دي سمارت بخاصية التحكم 31,039 جنيه 65 بوصة إل إي دي اس الترا اتش دي 3 دي سمارت وايرلس ويب كيرفيد 36,859 جنيه 78 بوصة إل إي دي 3 دي سمارت ألترا اتش دي كيرفيد 77,600 جنيه 60 بوصة إل إي دي ألترا اتش دي سمارت وايرلس UA 60JU6400 16,974 جنيه

أسعار شاشات التلفزيون في مصر.

شاشة LED تقنية فول اتش دي 48 بوصة ماركة توشيبا بسعر 8.500 جنيه مصري

شاشة LED تقنية فول ات دي و سمارت 49 بوصة ماركة سامسونج بسعر 10.000 جنيه

شاشة LED 49 بوصة ماركة L.G بسعر 10.100 جنيه مصري

شاشة LED 42 بوصة ماركة سمارت تقنية فول اتش دي بسعر 5.000 جنيه

شاشة LED 39 بوصة سمارت ماركة جاك بسعر 5.250 جنيه مصري

شاشة LED 39 بوصة ماركة ATA بسعر 4.500 جنيه

شاشة LED 49 بوصة تقنية فول اتش ماركة تورنيدود بيكسل 1080 بسعر 8.300 جنيه

شاشة LED 40 بوصة ديجيتال ماركة فيليبس بسعر 6.700 جنيه مصري

شاشة LED 43 بوصة ديجيتال ماركة فليبس بسعر 7.150 جنيه

شاشة LED ماركة توشيبا 43 بوصة بسعر 7500 جنيه مصري

شاشة LED ماركة TCL تقنية فول اتش دي 40 بوصة بسعر 6.500 جنيه

شاشة LED ماركة تورنيدو 39 بوصة بسعر 6.000 جنيه

شاشة LED ماركة سامسونج بتقنية فول اتش دي 40 بوصة بسعر 8.000 جنيه

شاشة LED ماركة توشيبا تقنية سمارت وايرلس اندرويد بسعر 5.500 جنيه مصري.

أسعار شاشات ال جى.

النوع مقاس مسطح الشاشة الموديل السعر أل جي 32 بوصة LED 2999 جنيه 43 بوصة LED 4390 جنيه 49 بوصة LED 5150 جنيه 65 بوصة إل إي دي سوبر ألترا اتش دي 3 دي سمارت وايرلس ويب 29,990 جنيه 79 بوصة إل إي دي ألترا اتش دي 3 دي سمارت ويب كيرفيد 49,990 جنيه

أسعار شاشات توشيبا.

النوع مقاس مسطح الشاشة الموديل السعر توشيبا 32 بوصة LED 3750 جنيه 40 بوصة LED 6200 جنيه بوصة 43 LED 6600 جنيه 48 بوصة LED 7900 جنيه

وشهدت أسعار شاشات التليفزيون استقرار ملحوظ بالأسعار في الفترة الأخيرة ومن أسباب الاستقرار, حالة الركود التي يشهدها السوق منذ فتره ليست قصيره , ومنها استقرار سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري , ومنها أيضا إنخفاض الأسعار العالميه للأجهزه الكهربائيه حيث أنك تلاحظ غلو سعر المنتج عند إصداره ثم يبدأ الإنخفاض التدريجي لسعره فيما بعد .