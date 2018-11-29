أسعار شاشات التلفزيون في مصر 2018 لجميع الماركات العالمية

شهدت أسعار شاشات التلفزيون في مصر ارتفاعات كبيرة في عام 2017 خاصة بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه أمام العملات الأجنبية ثم بدأت تنخفض قليلا منذ بداية عام 2018 حتى الأن على الرغم من توقع الكثيرون بارتفاعات جديدة لأسعار الشاشات بعد قرار الحكومة المصرية بارتفاع سعر الوقود الأمر الذي يتسبب تلقائيا الى رفع أسعار الأجهزة الكهربائية بسبب احتياج التجار لنقل الأجهزة عن طريق السيارات التي ترفع سعر نقل الحموله.
أسعار شاشات التلفزيون في مصر.
أصبحت شاشات التلفزيون من أهم أولوليات الأسرة المصرية المعاصرة وبدأ أغلبها في الإستغناء عن التلفزيون القديم الذي بدأ في الإنقراض وتشتري شاشات LED جديدة من أجل التمتع بمشاهدة المسلسلات والأفلام والبرامج والقنوات التلفزيونية بجودة ودقة أعلى والتمتع بالأحجام الكبيرة لشاشات واليوم نعرض لكم أحدث أسعار لشاشات التلفزيون لعشاق التكنولوجيا في الأجهزة المنزلية بجميع الماركات “سامسونج،LG،توشيبا” من خلال موقع نجوم مصرية كما يمكنك أيضا معرفة أسعار الغسالات في مصر 2018 بجميع الماركات لمختلف الأنواع النصف أتوماتيك و الفوق أتوماتيك
أسعار شاشات سامسونج.
|النوع
|مقاس مسطح الشاشة
|الموديل
|السعر
|سامسونج
|48 بوصة
|LED
|7099 جنيه
|32 بوصة
|LED
|3799 جنيه
|40 بوصة
|LED
|6399 جنيه
|48 بوصة
|LED
|7099 جنيه
|65 بوصة
|إل إي دي ألترا اتش دي 3 دي ريدي سمارت وايرلس
|26,189 جنيه
|55 بوصة
|إل إي دي سمارت 3 دي ألترا اتش دي منحنية
|27,160 جنيه
|65 بوصة
|إل إي دي ألترا اتش دي 3 دي سمارت وايرلس كيرفيد
|28,129 جنيه
|65 بوصة
|سوبر ألترا اتش دي ثري دي سمارت بخاصية التحكم
|31,039 جنيه
|65 بوصة
|إل إي دي اس الترا اتش دي 3 دي سمارت وايرلس ويب كيرفيد
|36,859 جنيه
|78 بوصة
|إل إي دي 3 دي سمارت ألترا اتش دي كيرفيد
|77,600 جنيه
|60 بوصة
|إل إي دي ألترا اتش دي سمارت وايرلس UA 60JU6400
|16,974 جنيه
أسعار شاشات التلفزيون في مصر.
- شاشة LED تقنية فول اتش دي 48 بوصة ماركة توشيبا بسعر 8.500 جنيه مصري
- شاشة LED تقنية فول ات دي و سمارت 49 بوصة ماركة سامسونج بسعر 10.000 جنيه
- شاشة LED 49 بوصة ماركة L.G بسعر 10.100 جنيه مصري
- شاشة LED 42 بوصة ماركة سمارت تقنية فول اتش دي بسعر 5.000 جنيه
- شاشة LED 39 بوصة سمارت ماركة جاك بسعر 5.250 جنيه مصري
- شاشة LED 39 بوصة ماركة ATA بسعر 4.500 جنيه
- شاشة LED 49 بوصة تقنية فول اتش ماركة تورنيدود بيكسل 1080 بسعر 8.300 جنيه
- شاشة LED 40 بوصة ديجيتال ماركة فيليبس بسعر 6.700 جنيه مصري
- شاشة LED 43 بوصة ديجيتال ماركة فليبس بسعر 7.150 جنيه
- شاشة LED ماركة توشيبا 43 بوصة بسعر 7500 جنيه مصري
- شاشة LED ماركة TCL تقنية فول اتش دي 40 بوصة بسعر 6.500 جنيه
- شاشة LED ماركة تورنيدو 39 بوصة بسعر 6.000 جنيه
- شاشة LED ماركة سامسونج بتقنية فول اتش دي 40 بوصة بسعر 8.000 جنيه
- شاشة LED ماركة توشيبا تقنية سمارت وايرلس اندرويد بسعر 5.500 جنيه مصري.
أسعار شاشات ال جى.
|النوع
|مقاس مسطح الشاشة
|الموديل
|السعر
|أل جي
|32 بوصة
|LED
|2999 جنيه
|43 بوصة
|LED
|4390 جنيه
|49 بوصة
|LED
|5150 جنيه
|65 بوصة
|إل إي دي سوبر ألترا اتش دي 3 دي سمارت وايرلس ويب
|29,990 جنيه
|79 بوصة
|إل إي دي ألترا اتش دي 3 دي سمارت ويب كيرفيد
|49,990 جنيه
أسعار شاشات توشيبا.
|النوع
|مقاس مسطح الشاشة
|الموديل
|السعر
|توشيبا
|32 بوصة
|LED
|3750 جنيه
|40 بوصة
|LED
|6200 جنيه
|بوصة 43
|LED
|6600 جنيه
|48 بوصة
|LED
|7900 جنيه
وشهدت أسعار شاشات التليفزيون استقرار ملحوظ بالأسعار في الفترة الأخيرة ومن أسباب الاستقرار, حالة الركود التي يشهدها السوق منذ فتره ليست قصيره , ومنها استقرار سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري , ومنها أيضا إنخفاض الأسعار العالميه للأجهزه الكهربائيه حيث أنك تلاحظ غلو سعر المنتج عند إصداره ثم يبدأ الإنخفاض التدريجي لسعره فيما بعد .
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